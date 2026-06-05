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En un vuelo de la FAC y acompañado de escoltas y familiares, así habría llegado Nicolás Petro a la despedida de la selección Colombia

La denuncia fue realizada por periodistas en redes sociales, quienes aseguraron que el hijo del presidente Gustavo Petro habría estado presente en el acto realizado en Catam

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La presunta asistencia de Nicolás Petro Burgos al acto de despedida de la Selección Colombia generó reacciones y cuestionamientos en redes sociales - crédito Gustavo Petro/X y Nicolás Petro Burgos/Instagram
La presunta asistencia de Nicolás Petro Burgos al acto de despedida de la Selección Colombia generó reacciones y cuestionamientos en redes sociales - crédito Gustavo Petro/X y Nicolás Petro Burgos/Instagram

La presencia de Nicolás Petro Burgos en el acto de despedida de la selección Colombia antes de su viaje al Mundial de 2026 generó controversia en redes sociales, luego de que periodistas y figuras de opinión aseguraran que el hijo mayor del presidente Gustavo Petro llegó al evento, al parecer, en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), acompañado por su familia y un esquema de seguridad.

La ceremonia se realizó el jueves 4 de junio en la base aérea de Catam, en Bogotá, donde la selección Colombia recibió el Pabellón Nacional antes de emprender su viaje hacia Estados Unidos, última escala de preparación de cara al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Al acto asistieron los 26 jugadores convocados por el técnico Néstor Lorenzo, así como diferentes autoridades nacionales, entre ellas el presidente Gustavo Petro, representantes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y miembros del Gobierno nacional.

La periodista María Camila Orozco aseguró que Nicolás Petro Burgos habría llegado a la despedida de la Selección Colombia en un vuelo de la FAC acompañado de su familia - crédito Maria Camila Orozco/X
La periodista María Camila Orozco aseguró que Nicolás Petro Burgos habría llegado a la despedida de la Selección Colombia en un vuelo de la FAC acompañado de su familia - crédito Maria Camila Orozco/X

La polémica surgió el 5 de junio, un día después de la ceremonia, cuando la periodista María Camila Orozco, de Blu Radio, publicó un mensaje en la red social X en el que aseguró que Nicolás Petro Burgos también estuvo presente en la despedida de la Tricolor.

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“Ayer, a la despedida de la Selección, también llegó en vuelo de la FAC Nicolás Petro Burgos con su señora e hijo”, escribió la comunicadora.

En la misma publicación agregó que una fuente presente en el lugar le manifestó que el hijo del mandatario habría estado acompañado por un amplio esquema de seguridad. “Con unos 10 escoltas cargándoles las maletas”, señaló la periodista citando el testimonio recibido.

La publicación rápidamente generó reacciones entre usuarios de redes sociales y figuras de opinión que cuestionaron la supuesta presencia de Nicolás Petro en un evento institucional relacionado con la Selección Colombia.

Luis Díaz recibe de manos de Gustavo Petro un sombrero vueltiao - crédito Presidencia
Luis Díaz recibe de manos de Gustavo Petro un sombrero vueltiao - crédito Presidencia

Entre quienes reaccionaron estuvo la periodista Salud Hernández-Mora, quien también utilizó su cuenta de X para referirse al tema.

“Dicen en Blu Radio que Nicolás Petro también estuvo en la despedida de la Selección. Si fuese cierto, no sorprendería la molestia de los futbolistas de la selección”, escribió.

El “desplante” de James Rodríguez con la hija del presidente

Su comentario se produjo en medio de la discusión que ya se desarrollaba en redes sociales alrededor de otro episodio ocurrido durante la ceremonia: el momento en el que James Rodríguez continuó caminando sin detenerse ante una solicitud de fotografía realizada por Antonella Petro, hija menor del presidente Gustavo Petro.

Ese hecho dio lugar a múltiples interpretaciones y provocó reacciones de distintos sectores. Incluso Nicolás Alcocer Petro, hijo de la primera dama Verónica Alcocer y hermano de Antonella, cuestionó públicamente la actitud del capitán de la Selección Colombia a través de una publicación en redes sociales.

Nicolás Alcocer Petro habló sobre el polémico gesto que tuvo James Rodríguez con su hermana Antonella Petro - crédito @nicolas.alcocerpetro/Instagram
Nicolás Alcocer Petro habló sobre el polémico gesto que tuvo James Rodríguez con su hermana Antonella Petro - crédito @nicolas.alcocerpetro/Instagram

El juicio contra Nicolás Petro Burgos

Mientras en redes sociales surgían cuestionamientos por las versiones que ubican a Nicolás Petro Burgos en la ceremonia realizada en la base aérea de Catam, en Bogotá, el expediente que lo investiga por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito avanzó hacia una nueva etapa judicial.

El proceso quedó ahora en manos del Tribunal Superior de Barranquilla, luego de que el juez Hugo Carbonó diera por concluida la audiencia preparatoria y dejara pendiente el inicio del juicio oral hasta que se resuelvan las apelaciones presentadas por las partes.

De acuerdo con las decisiones adoptadas durante esta fase, los magistrados deberán revisar cerca de 800 recursos relacionados con pruebas admitidas y excluidas del expediente, dentro de un universo de más de dos millones de elementos probatorios analizados durante año y medio de audiencias.

El juez Hugo Carbonó corrigió decisiones previas, permitiendo que el Tribunal de Barranquilla determine la admisibilidad final de las pruebas - crédito captura pantalla/@BluRadioCo/X
El juez Hugo Carbonó corrigió decisiones previas, permitiendo que el Tribunal de Barranquilla determine la admisibilidad final de las pruebas - crédito captura pantalla/@BluRadioCo/X

Entre los aspectos que serán estudiados por el Tribunal se encuentran el interrogatorio rendido por Nicolás Petro tras su captura en julio de 2023, la validez de varios dispositivos electrónicos obtenidos durante la investigación y otros elementos documentales cuya incorporación al juicio fue controvertida por la defensa y la Fiscalía.

La decisión que adopte el alto tribunal será clave para definir el alcance del juicio oral, pues establecerá qué evidencias podrán ser utilizadas para sustentar las acusaciones y cuáles quedarán definitivamente por fuera del proceso.

Mientras la Fiscalía sostiene que cuenta con pruebas suficientes para demostrar la comisión de los delitos imputados, la defensa insiste en que podrá acreditar el origen lícito de los recursos cuestionados y demostrar presuntas irregularidades en la obtención de parte del material probatorio.

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