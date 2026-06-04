Gustavo Petro respondió a Álvaro Uribe por apelar a las Fuerzas Armadas si el presidente no acepta los resultados: “Usted se reeligió con trampa”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026); Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (2002-2010) - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS/Lina Gasca/Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez advirtió sobre un posible desconocimiento de los resultados de la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio de 2026, por parte del presidente Gustavo Petro, por lo que afirmó que Colombia cuenta con instituciones, las cortes y las Fuerzas Armadas para garantizar el respeto a los resultados.

Por este motivo, el presidente Gustavo Petro le respondió en su cuenta oficial de X y pidió respeto por las instituciones de la fuerza pública. Señaló que el exmandatario colombiano puede apoyar al candidato presidencial que desee.

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“Señor Uribe usted puede apoyar al que se le da la gana, pero a las instituciones de la fuerza pública se les respeta (sic)”, señaló el mandatario.

Gustavo Petro pidió respeto a Álvaro Uribe por las instituciones de la fuerza pública en Colombia - crédito @gustavopetrourrego/IG

El presidente Gustavo Petro aseguró que Álvaro Uribe ya no cuenta con el apoyo de las tropas ni de los patrulleros de la Policía Nacional. El jefe de Estado sostuvo que durante su gestión los uniformados en Colombia tienen un “salario digno y vital”.

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“Usted ya no tiene las tropas ni los patrulleros y patrulleras de la policía que hoy ganan un salario digno y vital y no la limosna y el hambre que usted les daba (sic)”, aseveró Petro.

El mandatario acusó al expresidente Uribe de haber llevado a integrantes de las Fuerzas Armadas a cometer ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”.

“Yo les doy dignidad en la vida y usted los llevó a los falsos positivos y a andar con los narcoparacos (sic)”, indicó Petro.

Gustavo Petro señaló que Álvaro Uribe se “reeligió con trampa” y lo acusó de intentar perpetuarse en el poder. Afirmó que su único interés es que el próximo Gobierno avance en las reformas sociales.

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“Usted se reeligió con trampa y quiere perpetuarse con su viejo amigo, yo me separo del poder y solo quiero que quien gobierne profundice la vida en Colombia y haga más reformas sociales en favor del pueblo (sic)”, indicó el jefe de Estado.

Gustavo Petro señaló que Álvaro Uribe se “reeligió con trampa” y lo acusó de intentar perpetuarse en el poder - crédito @petrogustavo/X

¿Qué dijo Álvaro Uribe?

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a las declaraciones del presidente Gustavo Petro tras la primera vuelta presidencial realizada el 31 de mayo de 2026, en la que Abelardo de la Espriella resultó ganador y el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ocupó el segundo lugar. Petro rechazó los resultados preliminares y presentó alegatos sobre supuestas irregularidades en las elecciones.

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En diálogo con La FM de RCN Radio, Uribe expresó su preocupación ante un posible desconocimiento de los resultados por parte del mandatario, recordando que en Colombia existen instituciones, cortes y Fuerzas Armadas responsables de garantizar el respeto por el proceso electoral. El exmandatario consideró que la actitud de Petro, el Gobierno y Cepeda responde a una línea de pensamiento que vincula con el legado de Hugo Chávez en Venezuela.

Uribe recordó conversaciones con el expresidente venezolano, citando: “Castro le decía a Chávez —yo conversé mucho con Chávez y discutimos en privado y en público—: ‘Tómate el poder por la vía democrática y no lo sueltes. No hagas elecciones sino cuando tú las controles’”.

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Álvaro Uribe afirmó que Colombia tiene “instituciones, las cortes y las Fuerzas Armadas para garantizar los resultados” - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la entrevista, Uribe afirmó que Gustavo Petro creyó tener el control de los comicios y lo acusó de realizar campaña política financiada con recursos estatales. También denunció que en algunos municipios se reportaron votaciones influenciadas por grupos armados a favor de Cepeda.

El exmandatario advirtió sobre intentos de promover un estallido social y pidió a la ciudadanía no sumarse a este tipo de convocatorias, a las que calificó como una “incitación a destruir el país”. Uribe puntualizó: “Le digo a los colombianos: cero estallido social. Si el gobierno es de Petro, hay que pedir a todos los colombianos y a las Fuerzas Armadas que cumplan su deber y no permitan esta incitación a destruir el país. Y si hay un nuevo gobierno, como ha dicho Abelardo de la Espriella, que haya autoridad y orden, hay que apoyar eso”.

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Finalmente, Uribe insistió en la necesidad de mantener la firmeza frente a lo que considera amenazas de destrucción promovidas por Petro y Cepeda. Crédito: La FM de RCN Radio.