El cantante vallenato Churo Díaz fue imputado por la Fiscalía por presunto acto sexual contra menor de 14 años: los detalles de si irá a la cárcel o no

Churo Díaz fue imputado en Valledupar y la justicia aplazó la decisión sobre una medida de aseguramiento - crédito @churo_diaz/Instagram

El cantante vallenato Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido artísticamente como Churo Díaz, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años, en desarrollo de una audiencia realizada este jueves en Valledupar.

Con esta actuación, el artista quedó formalmente vinculado a la investigación penal que se adelanta en su contra, aunque la discusión sobre una eventual medida de aseguramiento fue aplazada y será retomada en una nueva diligencia judicial.

La audiencia inició el 23 de julio sobre las 8:00 a. m. ante el Juzgado 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar y durante la diligencia, el ente acusador presentó la imputación correspondiente, mientras que la solicitud relacionada con una posible medida privativa de la libertad no alcanzó a resolverse y quedó pendiente de una nueva convocatoria por parte del despacho.

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La investigación está relacionada con una presunta víctima menor de edad, por lo que buena parte de las actuaciones se desarrollan bajo reserva, tal como lo establece la legislación colombiana para este tipo de procesos.

La discusión sobre una eventual medida de aseguramiento contra Churo Díaz fue aplazada y seguirá en una nueva diligencia judicial - crédito @churo_diaz/Instagram

En consecuencia, las autoridades no han revelado públicamente detalles sobre el material probatorio ni sobre otros aspectos sensibles del expediente.

En los días previos a la diligencia, el cantante ya había acudido a la sede de la Fiscalía en Valledupar junto a su abogado defensor, el penalista Keiner Sanmartín, quien asumió su representación dentro del proceso y será el encargado de responder a los argumentos presentados por la Fiscalía durante las diferentes etapas judiciales.

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La imputación constituye el inicio formal del proceso penal contra el cantante, pero no representa una declaración de responsabilidad ni una condena. Será durante el desarrollo del caso cuando las autoridades judiciales determinen si existen pruebas suficientes para sustentar las acusaciones presentadas por la Fiscalía.

La situación judicial de Churo Díaz ha generado amplio interés dentro del género vallenato y entre sus seguidores, debido al reconocimiento que el artista ha alcanzado durante su trayectoria musical.

Jacobo Solano analiza el caso de Churo Diaz y la imputación por supuesto abuso - crédito @JACOBOSOLANOC/X

En medio del proceso también han resurgido referencias sobre otros asuntos judiciales que han rodeado al cantante en años anteriores, entre ellos una investigación relacionada con su expareja, conocida mediáticamente como el caso de Beatriz Isabel Castro Pérez, “Mamá Beatriz”, en la que fue representado por el abogado penalista Iván Alfonso Cancino, hoy designado ministro de Justicia del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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La nueva investigación contra El Churo Díaz vuelve a cruzarlo con “Mamá Beatriz” después de su absolución por el caso Costa Azul

De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido contra una de las hijas de Castro Pérez, quien presuntamente estaba bajo el cuidado del cantante durante la etapa en que ambos convivían como pareja. El nuevo expediente judicial se abre después de que Díaz fuera absuelto en 2025 en otro proceso ligado al millonario fraude de la firma Costa Azul S.A.S.

Poco antes de que Castro Pérez terminara de cumplir su condena, la Fiscalía llamó a responder a Díaz en 2025 y le imputó los delitos de estafa agravada en modalidad de masa y enriquecimiento ilícito de particulares. El ente acusador sostenía que existían elementos para vincularlo con el fraude de la inmobiliaria.

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El cantante ya había comparecido ante la justicia en 2018, cuando se declaró inocente y afirmó no tener relación con los hechos investigados y tras la audiencia de imputación, quedó en libertad con una medida no privativa, lo que le permitió continuar con sus presentaciones y lanzar nuevas producciones discográficas.

El caso de Churo Díaz entra en una nueva fase: qué significa la imputación que le hizo la Fiscalía - crédito @churo_diaz/Instagram

Entre los elementos presentados por la Fiscalía figuró el testimonio que “Mamá Beatriz” rindió desde la cárcel El Buen Pastor. En esa declaración aseguró que su entonces esposo conocía las operaciones ilícitas y que habría recibido cerca de 1.200 millones de pesos en consignaciones periódicas de entre 10 y 30 millones de pesos.

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Pese a esa acusación, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá dictó un fallo absolutorio a favor del artista el 31 de julio de 2025 y la decisión lo exoneró de responsabilidad en el fraude relacionado con Costa Azul S.A.S. al considerar que no existían pruebas suficientes para vincularlo directamente con esos hechos.

En 2017, Castro Pérez fue condenada a nueve años de prisión. Cumplió la pena en la cárcel El Buen Pastor y actualmente está en libertad tras saldar su deuda con la justicia por ese caso, según El País Vallenato.

Hasta el momento, Churo Díaz no se ha pronunciado públicamente sobre estas afirmaciones ni sobre la imputación y será la Fiscalía y las autoridades judiciales las encargadas de determinar el curso del proceso y establecer las responsabilidades que correspondan, si las hay.

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