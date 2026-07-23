Secretario general de la Alcaldía de Bogotá se refirió a la propuesta de que Barranquilla sea sede alterna del Gobierno nacional: “Autonomía territorial”

Miguel Silva Moyano se mostró a favor de la propuesta con la que De la Espriella busca acompañar más a las regiones durante su mandato - créditos Alcaldía de Bogotá | Corte Suprema de Justicia

Siguen conociéndose reacciones luego de que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que busca convertir a Barranquilla en sede alterna del Gobierno nacional cuando asuma el cargo el 7 de agosto de 2026, una decisión con la que busca romper la tradición centralista que ha concentrado el poder político en Bogotá desde la independencia y dar una señal inmediata de descentralización hacia las regiones.

Uno de los funcionarios que salió a respaldar su iniciativa fue el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano, que desde su cuenta de X señaló que “alcaldes y gobernadores necesitan más herramientas para hacer su trabajo sin tener que hacer fila en la sede de gobierno presidencial, cualquiera sea el lugar en el que se establezca”.

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Luego del ‘dardo’ que lanzó al gobierno del presidente Gustavo Petro, Silva precisó que “es cierto que la descentralización contemplada por la Constitución de 1991 quedó a mitad de camino”.

Por tal motivo, el funcionario de la administración de Carlos Fernando Galán dijo que “Bogotá misma ha sido víctima de la concentración del poder presidencial”.

Moyano se refirió al anuncio de De la Espriella vía X la mañana del jueves 23 de julio de 2026 - crédito @MSilvaMoyano/X

Al final de su publicación, Silva se mostró partidario con la medida que anunció el presidente electo De la Espriella.

“Bienvenida la discusión sobre sedes alternas del poder presidencial pero el debate de fondo es el de la autonomía territorial”, cerró el secretario.

Qué más señaló en su anuncio De la Espriella: Barranquilla será sede alterna de su gobienro

La capital del departamento del Atlántico ya funciona en los hechos como base de transición del próximo mandatario.

Desde su victoria en la segunda vuelta del 21 de junio, De la Espriella ha instalado allí reuniones con sus futuros ministros, recibió a representantes del Gobierno de Estados Unidos, del Banco Interamericano de Desarrollo y al embajador de Japón en Colombia, Shimizu Toru, y solo viajó a Bogotá para recibir la acreditación como presidente electo.

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El anuncio fue ratificado el miércoles 22 de julio en Montería por el propio dirigente y abogado penalista, que anticipó además un proyecto de acto legislativo para que Barranquilla sea reconocida como capital alterna de Colombia.

En sus redes sociales, el presidente electo Abelardo de la Espriella reveló cuál es el plan que tiene con Barranquilla durante su cuatrienio - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Yo no voy a defender el centralismo (...), yo voy a defender la descentralización, por eso voy a gobernar desde las regiones, con ustedes, y además de eso, uno de nuestros primeros proyectos de acto legislativo es que se reconozca a la ciudad de Barranquilla como la capital alterna de Colombia”, afirmó “el Tigre”.

La propuesta no se limita a la capital del Atlántico. El futuro Gobierno prevé extender esa lógica a otras grandes capitales como Medellín y Cali, aunque Barranquilla aparece desde ahora como el principal enclave político fuera de Bogotá.

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Barranquilla ya concentra decisiones del presidente electo De la Espriella

La relevancia de la ciudad en el nuevo mapa de poder también se explica por los vínculos personales y políticos de De la Espriella con dirigentes de la región Caribe.

Afincado en Barranquilla, donde tiene su residencia y una sede de su bufete de abogados, el presidente electo ha construido desde allí buena parte de su entorno político inmediato.

Esos lazos quedaron reflejados en la integración inicial del gabinete. Muestra de ello se pueden mencionar a la exgobernadora del Atlántico Elsa Noguera, que fue designada ministra de Transporte; y el exsenador Mauricio Gómez Amín, que ocupará el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

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Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, celebró esos nombramientos en sus redes sociales y sostuvo que “llenan de orgullo” porque se trata de barranquilleros con “capacidades técnicas para ejecutar y llevar a este país a otro nivel”.

El peso de la ciudad también se relaciona con la cercanía del presidente electo con el grupo político encabezado por la familia Char, una de las estructuras de mayor influencia en el Caribe colombiano desde hace más de dos décadas.

El presidente electo de los colombianos anunció su intención de combatir el centralismo y gobernar desde las regiones, proponiendo a Barranquilla como la capital alterna de Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La mudanza parcial del poder abre oportunidades y desafíos logísticos

El historiador y profesor universitario Diógenes Rosero contó en charla con EFE que la medida “es una señal inequívoca del Gobierno hacia la búsqueda de gobernabilidad regional en términos de acercarse a los territorios, pero también a los grupos políticos, sobre todo aquellos que hicieron parte de su base electoral durante la campaña”.

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Rosero, profesor de la Universidad del Atlántico, sostuvo que esa decisión marca distancia con la relación que el Gobierno saliente mantuvo con los territorios y con actores políticos de distintas zonas del país.

A su juicio, la iniciativa puede convertirse en una oportunidad para la región si se traduce en proyectos estratégicos y en una apertura hacia distintos sectores políticos y sociales.

Entre esos proyectos mencionó la recuperación del río Magdalena, cuya desembocadura está en la ciudad, además de metas vinculadas con la autonomía energética y la conectividad regional.

El experto también advirtió que el traslado parcial del centro de operaciones presidenciales implicará “un reto logístico y metodológico” con impacto en las próximas elecciones locales y regionales.

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El alcalde de Barranquilla Alejandro Char se mostró de acuerdo con la iniciativa del presidente electo - crédito @AlejandroChar/X

La posible sede alterna de gobierno en Barranquilla

Para instalar la sede alterna presidencial, la Alcaldía de Barranquilla ofreció la antigua Casa de la Aduana, un edificio patrimonial restaurado que en otro tiempo recibió mercancías llegadas por mar y las despachó hacia el interior por el río.

Esa alternativa fue descartada por razones de ubicación y seguridad.

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, planteó entonces que la sede pueda funcionar en la Segunda Brigada del Ejército, donde se realizan obras de adecuación.

Según el mandatario regional, el lugar ofrecerá al próximo presidente una infraestructura “moderna, segura y tecnológicamente equipada” para despachar desde el Caribe colombiano.