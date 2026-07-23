Diana Ángel publicó fuerte mensaje en contra de Abelardo de la Espriella: “Ha llegado algo peor”

Diana Ángel habría lanzado pulla a De la Espriella por sus movimientos en el Congreso - crédito @dianangel01/IG - @AbelardoPTE/X

Diana Ángel, reconocida figura del entretenimiento nacional por programas como Francisco el matemático y La casa de los famosos Colombia, cargó una vez más contra el uribismo y lanzó un nuevo mensaje político en su cuenta de X que dejó a sus seguidores pensando si se trató de una indirecta al presidente electo Abelardo de la Espriella o al petrismo.

La actriz y activista política en defensa de las iniciativas del gobierno saliente de Gustavo Petro publicó una frase que abrió una nueva crítica dentro del debate público colombiano.

“Siempre he pensado y manifestado sentir que el Uribismo es lo más malo que le ha podido pasar a la política colombiana, pero me he equivocado, ha llegado algo peor”, escribió Ángel en su cuenta de X.

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Aunque el mensaje no menciona en forma directa a De la Espriella, sí deja planteado un contraste político que alimentó interpretaciones en esa dirección, pero también por la unión entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático para obtener la presidencia del Senado.

Diana Ángel lanzó comentario que dejó a sus seguidores pensando si era para De la Espriella o para el petrismo - crédito @DianAngel01/X

La publicación apareció en medio de un clima de confrontación constante entre sectores del petrismo, el uribismo y figuras cercanas a la oposición.

La frase también se inscribe en el tono que la actriz ha mantenido en redes sociales, donde suele intervenir sobre asuntos de coyuntura y disputa ideológica. Mensajes como: “Me gustaría tenerte en un debate político por tu elocuencia”; “Desconocer el desastre que vivió el país en estos 4 años y tirar piedras a un gobierno que aún no se ha posesionado no va a tapar la realidad del país”; “Es para tu presi saliente o es para Abelardo”, son solo algunos de los que marcaron el mensaje de la actriz.

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Diana Ángel víctima de hostigamiento en la calle

El testimonio de la activista política y seguidora de Gustavo Petro, Diana Ángel, puso en evidencia el nivel de polarización que se vive en el país tras las elecciones presidenciales en las que resultó vencedor Abelardo de la Espriella.

La artista contó que sufrió un episodio de hostigamiento verbal en pleno centro de Bogotá, donde una mujer la insultó desde un vehículo, recriminándole su postura política contraria a la derecha y a favor del progresismo.

La actriz Diana Ángel denunció haber sido víctima de insultos y hostigamiento verbal en el centro de Bogotá, en medio del clima de polarización política tras las elecciones - crédito @DianaAngel01/X

Ángel explicó que la agresión ocurrió después del triunfo electoral de Abelardo de la Espriella, candidato de derecha, sobre Iván Cepeda. La actriz relató que la mujer la increpó con frases como “váyase del país, boba, guerrillera, hijueputa”, y confesó haber quedado paralizada por el miedo y la sorpresa, sin poder reaccionar ante la situación.

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Según detalló, el incidente reflejó el clima de confrontación que se vive en las calles, especialmente cuando muchos esperaban que los disturbios provinieran de la izquierda tras la derrota de su candidato.

La intérprete respondió así a la cantante Adriana Lucía, quien había criticado la actitud agresiva de algunos simpatizantes de la derecha tras la victoria electoral. Ángel sostuvo que este tipo de situaciones muestran que la polarización política no solo se vive en redes sociales, sino también en la vida cotidiana, afectando la convivencia y el respeto entre ciudadanos.

Diana Ángel respaldó a Iván Cepeda nuevamente en sus redes sociales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una entrevista posterior, la actriz reconoció que el resultado electoral fue un golpe anímico para los sectores alternativos, pero insistió en la importancia de respetar la democracia.

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También hizo una autocrítica sobre el gobierno saliente de Gustavo Petro, admitiendo fallos e incoherencias, y expresó preocupación por la continuidad de las políticas de género.

Finalmente, Ángel hizo un llamado a la reconciliación y al respeto, recordando que el país debe ser compartido por todos los sectores, independientemente de sus posturas políticas. Asimismo, desmintió que su intención sea la de abandonar el país tras lo ocurrido en las urnas y continuará respaldando las posturas progrsistas de la oposición.