Colombia

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 3 de junio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Guardar
Google icon
Imagen JQ6XAXRUDNC3DNWC5ZDCGTDJ5Y

En la apertura del día, el euro se cotiza en 4.162,91 pesos colombianos, lo que representa una disminución del -2,01% en comparación con el precio de cierre anterior de 4.248,4 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,38%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 11,43%.

El tipo de cambio del euro a peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 31,91%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 16,98%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

PUBLICIDAD

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del euro en ColombiaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella negó ser homofóbico y prometió respaldar a la comunidad Lgbti+ en un eventual gobierno suyo

El candidato presidencial de Salvación Nacional planteó que el respeto a la diversidad social debe ir acompañado de acatamiento a las normas vigentes

Abelardo de la Espriella negó ser homofóbico y prometió respaldar a la comunidad Lgbti+ en un eventual gobierno suyo

Así puede votar en el exterior para la segunda vuelta presidencial si tiene la cédula inscrita en Colombia

Pese a que el plazo para cambiar el puesto de votación ya cerró, hay una última oportunidad para participar en la jornada

Así puede votar en el exterior para la segunda vuelta presidencial si tiene la cédula inscrita en Colombia

Radamel Falcao visitó la concentración de la selección Colombia antes del viaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El delantero es el máximo goleador histórico de la Tricolor, con 36 anotaciones, y en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá estará como comentarista de los partidos de la Amarilla

Radamel Falcao visitó la concentración de la selección Colombia antes del viaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Alfredo Morelos criticó el arbitraje en la final de ida de la Liga BetPlay entre Junior y Nacional: “No son excusas”

El delantero se refirió a la fuerte entrada que el defensor Daniel Rivera le propinó durante el primer tiempo en el pie

Alfredo Morelos criticó el arbitraje en la final de ida de la Liga BetPlay entre Junior y Nacional: “No son excusas”

Abelardo de la Espriella agradeció el respaldo de Donald Trump con extenso trino: “Un frente común contra el comunismo que pretende envenenar nuestras repúblicas”

El candidato presidencial colombiano agradeció el respaldo recibido desde Washington, defendió una agenda conjunta contra el narcotráfico y aseguró que ambos países comparten valores políticos y económicos

Abelardo de la Espriella agradeció el respaldo de Donald Trump con extenso trino: “Un frente común contra el comunismo que pretende envenenar nuestras repúblicas”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Shakira explicó cómo la maternidad le cambió la vida en medio de la crisis de su matrimonio: “La vida tiene que continuar”

Shakira explicó cómo la maternidad le cambió la vida en medio de la crisis de su matrimonio: “La vida tiene que continuar”

Carolina Ramírez confirmó la llegada de su primer hijo a los 42 años: reveló el nombre del bebé y compartió detalles del nacimiento

Carmen Villalobos habló por primera vez de su ruptura con Frederik Oldenburg: “Ya no tienes cabida en mi vida”

Critican al rapero Crudo Means Raw por expresar su apoyo a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella: “No le copio”

Juanda Caribe reveló cómo se preparó para enfrentar su nueva vida con Sheila y su hija: “La hora de la verdad”

Deportes

Así fue la visita de Radamel Falcao a la concentración de la selección Colombia antes del viaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Así fue la visita de Radamel Falcao a la concentración de la selección Colombia antes del viaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Alfredo Morelos criticó el arbitraje en la final de ida de la Liga BetPlay entre Junior y Nacional: “No son excusas”

Estas fueron las polémicas arbitrales de la final entre Junior FC vs. Atlético Nacional: los verdolagas reclamaron una tarjeta roja y un penalti

Técnico del Junior lanzó advertencia para la vuelta de la final en la Liga BetPlay ante Atlético Nacional: “No nos sobró nada”

Ni la goleada evitó los disturbios: enfrentamientos entre hinchas opacaron la final entre Junior y Atlético Nacional