Millones de colombianos pueden tener beneficios con los bancos al pagar a tiempo los recibos de luz, agua e internet: de qué se trata

El acceso al crédito en Colombia se amplió con las oportunidades que entregan los servicios públicos - crédito Colprensa

Millones de colombianos hacen cada mes pagos de servicios básicos sin notar que estos hábitos construyen un historial financiero relevante. Ahora, los pagos puntuales de servicios públicos y obligaciones recurrentes pueden fortalecer el perfil crediticio gracias a nuevas reglas de open finance o finanzas abiertas y a sistemas avanzados de automatización.

El pago disciplinado y automatizado de servicios ayuda a generar un registro de cumplimiento consultado por entidades financieras y centrales de información. Así, se incrementan las posibilidades de acceder a crédito y de obtener condiciones ventajosas, ya que el historial revela la responsabilidad financiera del usuario.

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Cumplir a tiempo con los servicios públicos y otros compromisos cotidianos adquiere un nuevo valor como respaldo en solicitudes de crédito. Por ejemplo, el 96,3% de adultos colombianos tiene al menos un producto financiero, pero el desafío evolucionó: ahora, el historial de uso y disciplina en los pagos es el factor decisivo para la inclusión financiera.

El pago puntual de los servicios públicos es clave para la calidad de vida de los colombianos - crédito Luisa González/Reuters

“El sistema financiero avanzó mucho en acceso, pero la verdadera inclusión empieza cuando una cuenta se usa para resolver necesidades del día a día; deja de ser un lugar donde solo se recibe dinero y empieza a funcionar como una herramienta para simplificar transacciones, organizar gastos y automatizar pagos de servicios”, señaló el cofundador de Druo, Simón Pinilla.

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Disciplina de pago en el acceso al crédito

La forma en la que se utiliza cada cuenta bancaria adquirió un peso distinto en procesos crediticios. Para Pinilla, “la discusión ya no gira únicamente alrededor de tener una cuenta, sino de utilizarla de forma activa para resolver necesidades cotidianas y construir una trayectoria financiera que pueda ser valorada por las entidades del sector”.

Y es que el acceso al crédito en Colombia se amplió con la inclusión de productos de compañías de telefonía y comercios. En la actualidad, 19,6 millones de personas (50,5%) de los adultos en el país acceden a financiamiento fuera de la banca tradicional, con el protagonismo del historial de pagos puntuales.

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“Cada pago puntual deja un registro de cumplimiento. Las centrales de información guardan si usted honra sus compromisos. Un historial ordenado se traduce, con el tiempo, en más opciones de que le aprueben un crédito y en mejores condiciones, como tasas más bajas o plazos más cómodos”, explicó.

Aquellos que muestran constancia en el pago de servicios recurrentes aumentan sus probabilidades de acceder a productos financieros en mejores términos. El historial de cumplimiento sirve como prueba confiable ante bancos y centrales de información.

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El Decreto 368 estableció nuevas reglas para el Sistema de Finanzas Abiertas - crédito Función Pública

Cambios para el usuario

La entrada en vigor del Decreto 0368 de 2026 establece el Sistema de Finanzas Abiertas (open finance) obligatorio en Colombia y con autorización del usuario, las entidades pueden transferir y compartir información sobre el comportamiento financiero más allá de la entidad en la que se originó.

Druo destacó que “su buen comportamiento como pagador puede viajar —con su permiso— y abrirle mejores oportunidades”. La medida amplía el acceso al crédito, en especial, para aquellos con un historial positivo a partir de pagos habituales, incluso si no han utilizado productos bancarios tradicionales.

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La posibilidad de compartir información financiera sigue dependiendo de la decisión del usuario. La ampliación de fuentes de registro favorece a nuevos beneficiarios, lo que permite que más personas sean evaluadas de acuerdo con su comportamiento financiero cotidiano.

Automatización de pagos de clave

Con la automatización, la tecnología facilita la construcción de un historial financiero robusto. Por ejemplo, la plataforma de pagos inmediatos Bre-B, impulsada por el Banco de la República, sumaba 782 millones de transacciones al 4 de mayo de 2026 y mueve cerca de cinco millones de operaciones diarias.

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Ante esto, las fintech desarrollaron soluciones que permiten autorizar, una sola vez, el pago automático de servicios desde cuentas corrientes o de ahorro mediante llaves digitales. Esto otorga a las cuentas bancarias funciones que antes solo se asociaban a las tarjetas, como suscripciones o cobros automáticos.

Expertos recomiendan no abusar de los créditos para tener unas finanzas personales que den tranquilidad - Juan Páez/Colprensa

Simón Pinilla explicó que ahora “la posibilidad de registrar pagos automáticos desde una cuenta de banco o una llave acerca funcionalidades que durante años estuvieron más asociadas a las tarjetas, como las suscripciones o los cobros automáticos sin fricción”.

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Por supuesto, la automatización ayuda a evitar olvidos, prevenir cargos por mora y mantener un historial de cumplimiento constante. Los especialistas de Druo recomiendan que, para que estos sistemas sean efectivos, se programen los pagos después de recibir el salario y se confirme cada mes que los cobros corresponden a servicios vigentes.

Aun así, advierten sobre la importancia de mantener saldo suficiente, ya que un rechazo por falta de fondos puede afectar la reputación financiera. La automatización tiene un impacto positivo solo si se acompaña de una adecuada gestión y seguimiento regular de las obligaciones.

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Cómo fortalecer el historial financiero

Pinilla sostiene que el éxito de la inclusión financiera no depende de acumular productos, sino del uso eficiente de los que se tienen. “El siguiente paso no es tener más productos, es usarlos mejor. Ahí es donde se define el verdadero alcance de la inclusión financiera”, anotó.

Sugirió centralizar los pagos recurrentes en una sola cuenta para facilitar el control, adoptar el débito automático como hábito para garantizar la puntualidad y revisar una vez al año el reporte de las centrales de información, comprobando que todos los registros estén correctamente consignados.