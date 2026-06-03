Sondra Macollins sorprendió al exigir al siguiente presidente de la República que siga tres de sus propuestas: de qué se trata

Sondra Macollins dejó claro que no entregará un respaldo automático en la segunda vuelta presidencial - crédito @sondramacol/Instagram

A pocos días de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial, la excandidata Sondra Macollins Garvin dejó clara su posición frente a la contienda entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda; aunque descartó respaldar automáticamente a alguno de los dos aspirantes, sí planteó una condición para quien resulte elegido presidente de Colombia: incorporar al menos tres de las propuestas que impulsó durante su campaña.

La abogada y excandidata presidencial hizo el anuncio a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que aseguró que su decisión política estará orientada por las propuestas y no por las alianzas tradicionales que suelen surgir tras la primera vuelta.

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Macollins obtuvo 19.889 votos en las elecciones presidenciales del pasado 31 de mayo, una cifra que representó el 0,08% del total de sufragios depositados. Aunque el resultado la dejó lejos de la disputa por la Casa de Nariño, su nombre siguió generando conversación pública después de los comicios.

Sondra Macollins señaló que no se inclinará directamente por ninguno de los dos aspirantes a la Presidencia, Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda - crédito @/delaespriella_style - @sondramacol/Instagram - Iván Cepeda Castro/Facebook

Gran parte de la atención se centró en un aspecto poco conocido de su trayectoria. Muchos ciudadanos recordaron que Sondra Macollins prestó su voz para interpretar Yo lucharé, la canción oficial del recordado reality show Protagonistas de Nuestra Tele, emitido por el Canal RCN. La revelación provocó comentarios en redes sociales y volvió a ponerla en el centro de la conversación digital.

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Sin embargo, la excandidata quiso trasladar el debate hacia el terreno político. En el mensaje dirigido a sus seguidores y a la opinión pública, afirmó que el Partido Digital Colombiano mantendrá la línea programática que defendió durante la campaña presidencial.

“Soy Sondra Macollins y soy excandidata a la presidencia y quiero agradecer a los miles de colombianos que confiaron y que creyeron en este proyecto. El Partido Digital Colombiano llegó para quedarse. Es por eso que quiero decirles que ya tomamos partido para la segunda vuelta y ese va a ser a favor de la gente”, señaló.

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Condiciones políticas para apoyar al próximo gobierno en Colombia

La exaspirante también indicó que no pretende sumarse a ninguna campaña bajo acuerdos burocráticos o repartos de poder; en cambio, aseguró que exigirá compromisos concretos relacionados con las iniciativas que promovió como candidata.

Sondra Macollins insistió en que mantendrá su independencia política y su enfoque centrado en la tecnología como eje de transformación institucional - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“Vamos a proteger los derechos de todos los colombianos. Por eso vamos a exigirle a cualquiera de los dos candidatos que llegue que implemente al menos tres de nuestras dieciocho propuestas, que son basadas en la tecnología, que es nuestra ideología”, aseveró durante su video.

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Entre las iniciativas que puso sobre la mesa se encuentra el denominado “Guardián Digital”, una propuesta enfocada en el control ciudadano de los recursos públicos mediante herramientas tecnológicas: “Uno, el ‘Guardián Digital’, donde todos los colombianos podemos ser veedores de los recursos públicos y garantizar la transparencia y la trazabilidad con blockchain”.

La segunda propuesta está relacionada con el sistema de salud. Según expuso, busca fortalecer la coordinación entre las Entidades Promotoras de Salud (EPS) del sector mediante una herramienta tecnológica denominada ‘Amadeus’.

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El plan ‘Amadeus’ toma su nombre de la raíz latina que puede entenderse como “el que ama a Dios” o “amado por Dios”, y busca reflejar una visión de gobierno que combina técnica jurídica y gestión institucional con principios éticos, humanos y de servicio social.

El modelo Amadeus de Sondra Macollins plantea una integración tecnológica de las EPS para mejorar la atención y regular la eficiencia del sistema de salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La propuesta se estructura en cuatro pilares: el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la lucha anticorrupción; el impulso al desarrollo económico sostenible mediante el apoyo a las Mipymes y la adopción de tecnologías limpias; la transformación del sistema educativo con énfasis en competencias digitales y formación en valores; y el bienestar social con enfoque en equidad de género, autonomía económica para mujeres y atención a poblaciones vulnerables en las regiones.

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“Dos, el integrador de las EPS. Amadeus será la solución para garantizar una prestación de servicio oportuna y también para tener control sobre los precios que se ponen en el mercado para la prestación de los servicios”, afirmó.

La tercera iniciativa tiene relación con la seguridad vial y, según contó, surge de su experiencia personal como motociclista. La propuesta plantea sustituir la pintura utilizada en las carreteras del país por materiales antideslizantes con el objetivo de reducir riesgos para quienes se movilizan en moto.

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“Y tres, como motera, quiero exigirle al próximo presidente de la República que ordene el cambio de toda la pintura de todas las carreteras a nivel nacional por antideslizantes para proteger la vida de todos los motociclistas en el país”, sostuvo.

La postura de Sondra Macollins se suma a un escenario de reconfiguración política en el que distintos actores buscan influir en la segunda vuelta - crédito suministrado a Infobae

La postura de Macollins aparece en un momento en el que los dos candidatos que avanzaron a la segunda vuelta buscan sumar respaldos provenientes de sectores políticos minoritarios.

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Por ahora, la dirigente no anunció un apoyo explícito ni a Abelardo de la Espriella ni a Iván Cepeda; por el contrario, su mensaje se concentró en exigir que las propuestas que promovió durante la contienda tengan cabida en el próximo gobierno, independientemente de quién resulte vencedor en las urnas.