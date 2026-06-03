El distrito abrió nueva convocatoria para estudiar inglés gratis con el programa “Yes Bogotá” : así puede inscribirse

Yes Bogotá ofrece cursos de inglés básico para mayores de edad residentes en Bogotá, sin exigir un nivel previo del idioma - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en alianza con el Sena y bajo el liderazgo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, anunció la apertura de una nueva convocatoria del programa Yes Bogotá, una iniciativa de formación gratuita en inglés diseñada para fortalecer las competencias bilingües de los ciudadanos y potenciar su acceso al mercado laboral.

Yes Bogotá es un programa que ofrece cursos de inglés básico enfocados en el desarrollo de habilidades comunicativas aplicables a situaciones cotidianas y laborales. La convocatoria está abierta a todas las personas mayores de edad residentes en Bogotá, sin importar su nivel actual de dominio del idioma: tanto quienes desean empezar desde cero como quienes cuentan con conocimientos previos pueden participar.

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En esta ocasión, se puso un énfasis especial en la población mayor de 50 años, invitándola a aprovechar la oportunidad de capacitarse gratis y mejorar su perfil profesional, en línea con las demandas actuales del mercado laboral, donde el manejo del inglés se ha convertido en un factor decisivo de contratación y promoción.

¿Por qué estudiar inglés es una ventaja competitiva?

Según estudios del sector, dominar el inglés ya no es un “plus” sino un requisito clave: el 55% de las vacantes en Colombia solicita inglés, pero solo el 2,2% de los aspirantes reporta un nivel alto. De hecho, quienes acreditan buen dominio del idioma tienen hasta 15,5% más probabilidad de ser contratados y 24,5% más opciones de acceder a mejores ingresos respecto a quienes reportan nivel bajo.

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La convocatoria de Yes Bogotá puso un énfasis especial en la población mayor de 50 años para fortalecer su perfil profesional - crédito Integración Social

El inglés es especialmente valorado en industrias como BPO (Business Process Outsourcing), turismo, alojamiento y tecnologías de la información (TIC), donde la atención a clientes internacionales o el trabajo con equipos globales es cada vez más frecuente.

El curso de inglés de Yes Bogotá tiene una intensidad de 48 horas y se desarrolla en modalidad virtual sincrónica, lo que significa que los participantes interactúan en tiempo real con instructores y compañeros, combinando actividades teóricas y prácticas para facilitar la apropiación y el uso efectivo del idioma.

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El proceso para acceder es sencillo:

Realizar una prueba de clasificación: todos los interesados deben presentar una evaluación diagnóstica para identificar su nivel actual de inglés y ser asignados al grupo adecuado. La prueba puede presentarse en el siguiente enlace: https://englishinteraction.net/SPT/quiz_html5.html. Inscribirse en línea: luego de realizar la prueba, los aspirantes deben ingresar al formulario de inscripción y completar sus datos en https://arcg.is/vyb8f0. Las inscripciones estarán abiertas hasta agotar los cupos disponibles.

No hay requisitos de nivel académico ni de experiencia laboral, pero es indispensable ser mayor de edad y residir en Bogotá. La selección se realiza por orden de inscripción y disponibilidad de cupos.

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El 55% de las vacantes en Colombia solicita inglés, pero solo el 2,2% de los aspirantes reporta un nivel alto del idioma - crédito Alcaldía de Bogotá

¿Qué incluye el curso y qué ventajas ofrece?

El curso abarca competencias comunicativas esenciales para el entorno laboral y la vida cotidiana, desde presentaciones personales hasta la atención de clientes, redacción de correos y participación en reuniones. La metodología está diseñada para adultos y se centra en el aprendizaje práctico y funcional del inglés.

Los participantes recibirán orientación permanente y podrán acreditar el curso para fortalecer su hoja de vida, un diferenciador importante en la búsqueda de empleo o el acceso a mejores condiciones laborales.

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Además, a través del canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá”, la Secretaría de Desarrollo Económico comparte información, actualizaciones y guía personalizada para que los ciudadanos encuentren nuevas oportunidades de formación y empleo.

Recomendaciones para aprovechar la formación en inglés

Sea explícito con su nivel: indique en su hoja de vida y entrevistas qué tareas realiza en inglés y qué logros ha alcanzado en roles bilingües.

Actualice su perfil profesional: incluya cursos, prácticas y resultados concretos que evidencien el uso real del idioma.

Alinee su búsqueda laboral: priorice ofertas que requieran inglés y especifiquen funciones y canales de atención, para aprovechar al máximo su formación.

Evidencie resultados: proporcione métricas o ejemplos de productividad y servicio alcanzados en funciones bilingües.

El curso de inglés de Yes Bogotá dura 48 horas y se dicta en modalidad virtual sincrónica con actividades teóricas y prácticas - crédito Alcaldía de Bogotá