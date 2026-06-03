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“Olía a mico viejo”: Martín Arzuaga revivió la anécdota del uniforme de Junior en la final de 2004

Barranquilleros y medellinenses están disputando la final de la Liga BetPlay 2026-I, y Junior ganó el partido de ida 3-0, como en el 2004

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En el programa Si Se PuedCast, Arzuaga reveló la razón por la cual Junior jugó de amarillo en ese entonces - crédito Sí Se PuedCast

La final de la Liga BetPlay 2026-I entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional ha reavivado una de las rivalidades más intensas del fútbol colombiano. Después del triunfo 3-0 de los barranquilleros en el partido de ida, muchos aficionados han recordado las históricas definiciones entre ambos equipos. Entre ellas sobresale una anécdota tan curiosa como increíble: la vez que Junior se coronó campeón en Medellín utilizando unas camisetas de entrenamiento que, según sus protagonistas, “olían a mico viejo”.

La historia se remonta a diciembre de 2004. Junior había dado un golpe de autoridad en el partido de ida de la final al imponerse 3-0 sobre Atlético Nacional en Barranquilla. Con esa ventaja viajó a Medellín el 17 de diciembre para preparar el encuentro decisivo en el estadio Atanasio Girardot.

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Durante su estancia en la capital antioqueña, el equipo dirigido por Miguel Augusto “el Zurdo” López realizó entrenamientos con una camiseta amarilla de práctica que nada tenía que ver con los colores tradicionales del club. En ese momento nadie imaginaba que aquella indumentaria terminaría convirtiéndose en protagonista de una de las historias más peculiares de las finales colombianas.

Dos días después, el 19 de diciembre, el Atanasio Girardot estaba completamente vestido de verde para recibir el partido definitivo. Junior salió a realizar el calentamiento con normalidad y todo parecía listo para el inicio del encuentro. Sin embargo, poco antes del compromiso surgió un problema inesperado.

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Martín Enrique Arzuaga Coronel, el Toro de Becerril, comenzó su carrera deportiva en el año 2000 en Junior de Barranquilla y se retiró en 2017 en Valledupar FC
Martín Enrique Arzuaga Coronel, el Toro de Becerril, comenzó su carrera deportiva en el año 2000 en Junior de Barranquilla y se retiró en 2017 en Valledupar FC - crédito Martín Arzuaga

El cuerpo arbitral, encabezado por Óscar Julián Ruiz, notificó al conjunto barranquillero que no podía utilizar su camiseta principal rojiblanca para disputar el encuentro. La decisión tomó por sorpresa a los jugadores y al cuerpo técnico, que tuvieron que buscar una solución de emergencia en cuestión de minutos.

La primera alternativa parecía sencilla: jugar con la camiseta suplente. Pero existía un inconveniente. Aquellas prendas ya estaban estampadas con la frase “Junior Campeón”, una muestra de confianza que el cuerpo técnico consideró inapropiada antes de disputar los 90 minutos definitivos.

“El Zurdo” López fue tajante y no permitió que el equipo saliera al campo con una camiseta que ya celebraba un título que aún no estaba asegurado.

La confusión aumentó en el camerino visitante. En medio del caos apareció Jorge “Gomita” Gómez, utilero del Independiente Medellín en aquella época, quien ofreció una salida inesperada: prestar camisetas del conjunto rojo antioqueño para que Junior pudiera disputar el partido.

La idea parecía descabellada, pero era una solución real. Sin embargo, rápidamente fue descartada porque las prendas tenían patrocinadores distintos y utilizar una camiseta ajena podía generar problemas reglamentarios y comerciales. Cuando parecía que no había salida, apareció el hombre que terminaría resolviendo el problema: Léider Frías, utilero de Junior.

Su propuesta fue tan sencilla como desesperada: utilizar las camisetas amarillas con las que el plantel había entrenado dos días antes en Medellín. Había un detalle importante. Las prendas ya estaban usadas.

Este fue el equipo que alcanzó la quinta estrella para el equipo barranquillero - crédito Dimayor
Este fue el equipo que alcanzó la quinta estrella para el equipo barranquillero - crédito Dimayor

Martín Arzuaga, Junior de Barranquilla

Años después, Martín Arzuaga, en el pódcast SiSePuedCast, recordó el episodio con una mezcla de humor y sorpresa.

La camiseta olía a mico viejo”, relató el exdelantero. “Era la camisa de entrenamiento de nosotros. Habíamos entrenado el día anterior en el Cincuentenario. Era amarilla y no tenía relación con los colores de Junior”.

Arzuaga también recordó el ambiente que se vivió antes del partido. “Toda la vida se jugó Nacional verde y Junior rojiblanco, pero esta vez no servía. Se formó una confusión ahí. Calentando, el utilero de Medellín nos dijo que nos prestaba la camiseta roja para jugar y dar la vuelta si ganábamos, pero tenían marcas distintas”.

El exatacante también reveló que existía otra alternativa: unas camisetas blancas lisas que llevaban la inscripción “Junior Campeón”. Sin embargo, nuevamente el entrenador decidió descartarlas.

No había más. Muchos ya habían regalado esas camisetas. El utilero las había recogido para lavarlas y después venderlas quizás”, recordó entre risas.

Finalmente, Junior salió a disputar la final con aquellas camisetas amarillas de entrenamiento que habían permanecido guardadas durante dos días. El olor no era precisamente agradable, pero el resultado terminó siendo inolvidable.

Tras una dramática definición que se extendió hasta los lanzamientos desde el punto penal, el conjunto barranquillero consiguió la estrella y celebró uno de los títulos más recordados de su historia reciente.

Este fue el equipo que quedó subcampeón dos veces en el 2004 - crédito Dimayor
Este fue el equipo que quedó subcampeón dos veces en el 2004 - crédito Dimayor

¿Cuándo es la final vuelta entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla?

Más de dos décadas después, mientras Junior y Atlético Nacional vuelven a encontrarse en una final del fútbol colombiano, la anécdota sigue viva entre los aficionados. Esta vez la serie favorece a los barranquilleros tras el 3-0 conseguido en la ida, pero la definición aún está pendiente.

El partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay 2026-I se disputará el próximo lunes 8 de junio en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, desde las 5:00 p. m., escenario donde Junior espera volver a celebrar y donde Nacional buscará una remontada histórica.

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