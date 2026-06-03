Colombia

Héctor Olimpo Espinosa adherirá a la campaña de Abelardo de la Espriella, pese a que pensó votar en blanco: “No resuelve nada, hay que escoger”

En sus redes, el exgobernador de Sucre y senador electo dio un giro en su postura de cara a la segunda vuelta y comunicó su decisión tras conversaciones personales y familiares que lo llevaron a reevaluar su idea inicial

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Tras escuchar a sus seres queridos y analizar los modelos de país que se proponen, el senador electo del partido Liberal reveló que llegó a la conclusión de que el voto en blanco no resuelve nada y por eso tomó posición y respaldará al abogado de ultraderecha - crédito suministrado a Infobae Colombia

En un giro radical en su posición con miras a la segunda vuelta, el exgobernador de Sucre y senador electo por el Partido Liberal Héctor Olimpo Espinosa abandonó su decisión de votar en blanco y anunció el miércoles 3 de junio que apoyará a Abelardo de la Espriella, en una determinación que, según contó a sus simpatizantes, fue incentivada por sus propios hijos y que toma en su deseo de defender la Constitución de 1991, frente a lo que sería la amenaza de la constituyente.

Espinosa, que al inicio de la campaña recolectó 1,6 millones de firmas para presentarse a la contienda electoral, pero que declinó su aspiración, sostuvo en un video en sus redes sociales que propondrá en la bancada de su partido acompañar esa candidatura y remarcó que no existe un acuerdo con el dirigente al que respaldará. “No tengo ningún acuerdo con él, ninguno. Y esta no es una transacción, es una decisión responsable por el futuro de Colombia”, afirmó.

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Héctor Olimpo Espinosa - Abelardo de la Espriella
El senador electo Héctor Olimpo Espinosa se sumará a la campaña de Abelardo de la Espriella e invitará a otros miembros del partido Liberal a que lo hagan - crédito Hécto Olimpo/Facebook - REUTERS

En lo que respecta al viraje en su decisión y su apoyo a De la Espriella, el exmandatario distrital explicó que esta reconsideración se produjo después de tres conversaciones ocurridas esta semana, entre ellas un diálogo con sus hijos camino al colegio y otro con un amigo liberal del Caribe. A ese proceso sumó la opinión de su esposa, su madre, sus hermanos y sus amigos, que, según relató, le insistieron en que “el voto en blanco no resuelve nada, hay que escoger”.

En defensa de su nueva postura, Espinosa admitió que, si bien tuvo fuertes diferencias con De la Espriella, recordó cómo en diciembre de 2025 le había planteado una agenda sobre las autonomías regionales y que la respuesta de parte del jurista fue de respaldo. “A mí esa vaina me encanta”, recordó que le dijo ante su propuesta, por lo que ve con buenos ojos para la región un posible mandato del abogado, ganador de la primera vuelta, con un 43,74% de los sufragios.

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Héctor Olimpo Espinosa presentó su apoyo como una definición contra el voto en blanco

El cambio de postura de Espinosa partió de una decisión que, según relató, ya había comunicado en público y en privado. “Iba a votar en blanco. Lo dije en público, lo dije en privado y lo pensaba en serio”, sostuvo el exgobernador de Sucre que, acto seguido, indicó que su intención se modificó por la mencionada cadena de conversaciones. La primera fue en la madrugada del lunes 1 de junio, cuando un amigo le dijo: “Escucha a las personas que te aman”.

Abelardo de la Espriella continúa recibiendo importantes respaldos de los sectores tradicionales de la política, como el del senador electo Héctor Olimpo Espinosa - crédito Sergio Acero/REUTERS
Abelardo de la Espriella continúa recibiendo importantes respaldos de los sectores tradicionales de la política, como el del senador electo Héctor Olimpo Espinosa - crédito Sergio Acero/REUTERS

La segunda se desarrolló durante los traslados al colegio con sus hijos, en conversaciones en las que habló sobre los resultados de la primera vuelta presidencial. Allí, contó, recibió una pregunta repetida: “Papá, ¿ya estás con el Tigre?”. Fue entonces cuando atribuyó a ellos una parte central de su decisión. “Papá, Jesús nos enseñó a perdonar 70 veces 7”, contó el exgobernador, ante la insistencia de los menores de que “lo más importante hoy es Colombia”.

En ese mismo intercambio de opiniones, expresó que hubo una tercera charla, en la que conectó la decisión con un temor sobre el rumbo del país. “Papá, ¿tú quieres que Colombia termine como Venezuela?”, reveló Espinosa sobre los diálogos que lo llevaron a cambiar de opinión y a expresar, de manera pública por qué está dispuesto a dejar lo que serían diferencias personales con De la Espriella para no solo votar por su candidatura, sino apoyarlo de manera pública.

Así pues, ordenó su apoyo alrededor de una diferencia institucional que, según explicó, terminó por pesar más que sus reparos previos. “Para mí hay algo que no es negociable: la Constitución del año 91, la de las libertades, la de las regiones, la de los límites al poder presidencial”, destacó el político sucreño, que fue más allá en sus argumentos. “Mientras unos hablan de cambiarla, Abelardo ha hablado de defenderla. Y esa diferencia es suficiente”, agregó.

Héctor Olimpo, exgobernador de Sucre y precandidato presidencial - crédito Archivo Infobae
Héctor Olimpo, exgobernador de Sucre, hizo parte del colectivo La Fuerza de las Regiones, que finalmente no cristalizó una candidatura propia a la presidencia - crédito Infobae Colombia

Las duras críticas de Héctor Olimpo Espinosa a Gustavo Petro: habló de “chambonería”

A su vez, el exgobernador vinculó su apoyo a De la Espriella con una crítica al gobierno de Petro y al modelo de país que, según dijo, promueve desde el inicio de su mandato. Cuestionó la “chambonería”, la complacencia frente a grupos ilegales, la improvisación, la división entre colombianos, la incertidumbre sobre las instituciones y, en su concepto, el intento de “acabar con la constitución del 91” y de castigar “al que emprende, al que produce y al que invierte”.

En el mismo pasaje, relacionó esa defensa constitucional con una tradición política que reivindicó como propia y remarcó que lo que menos le gusta es “acabar con el legado liberal más reciente de nuestra historia, la constitución”. Y dedicó parte de su explicación a marcar distancia de cualquier lectura transaccional sobre su respaldo, como se podría insinuar frente a este anuncio, pues dejó en claro que sus objeciones anteriores hacia De la Espriella no desaparecieron.

Héctor Olimpo Espinosa, gobernador de Sucre y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, en la Asamblea de Gobernadores de Colombia.
Héctor Olimpo Espinosa ocupará una curul en el Congreso de la República, como una de las más altas votaciones del partido Liberal - crédito Gobernación de Sucre

“He cuestionado a Abelardo. No me ha gustado su doble rasero frente a quienes pensamos distinto. Me incomodó que hablara mal de los liberales en público mientras buscaba acercamientos en privado”, expresó el exmandatario regional. Aun así, está dispuesto a ir con De la Espriella, al considerar que hay asuntos prioritarios, a lo que sumó una defensa jurídica “muy importante” que estuvo en manos del candidato y por la que “siempre” le tuvo gratitud.

“Mi voto es por Abelardo, le guste o no le guste al Tigre”, remató en defensa de su voto, consciente del rechazo manifiesto del candidato a reconocer los respaldos de los sectores tradicionales, como ya sucedió con el Centro Democrático e incluso con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con el fin de no afectar la consigna que ha tenido la campaña de desmarcarse de la política tradicional y conseguir el apoyo de los que denominó los “nunca”.

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