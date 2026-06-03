Pelea por un videojuego entre menores de edad casi termina en tragedia: niño de 11 años apuñaló a su amigo

Niño de 11 años atacó con un cuchillo a su amigo tras perder un videojuego - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un niño de once años atacó con un arma blanca a un adolescente de 16 años durante una discusión por videojuegos en la madrugada en el barrio San Roque, en el suroriente de Barranquilla (Atlántico), en un caso que desató preocupación entre la comunidad local.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el menor herido fue trasladado y atendido en un hospital local, mientras la Policía de Infancia y Adolescencia inició una investigación para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

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Los hechos ocurrieron en el interior de una vivienda del barrio San Roque, en la que dos menores de edad participaban en un encuentro nocturno de videojuegos, algo que hacían de forma habitual junto con otros jóvenes del sector, puesto que su pasatiempo favorito era competir.

En esta ocasión se presentó un ataque que llamó la atención, pues en la madrugada, uno de los niños mostró una fuerte reacción emocional tras la derrota en uno de los juegos. Sin embargo, la situación no fue una simple pataleta, puesto que el niño de once años buscó un cuchillo para atacar a su compañero, causándole heridas que requirieron atención médica y la intervención de las autoridades.

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La madrugada en el suroriente de Barranquilla se vio marcada por un violento hecho - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Como resultado del ataque, el adolescente sufrió lesiones en el pecho y el antebrazo, por lo que tuvo que ser llevado de urgencia al Nuevo Hospital de Barranquilla, donde fue valorado por los especialistas.

Debido a la gravedad del caso que involucra a dos menores de edad, un equipo de la Policía de Infancia y Adolescencia asumió la investigación para determinar las causas y responsabilidades del suceso.

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Respuesta de las autoridades

El adolescente de 16 años permanece internado en el hospital bajo supervisión médica, tras el brutal ataque por parte de su compañero. El informe del caso indica que el equipo de salud intervino rápidamente para estabilizarlo y controlar la gravedad de las lesiones.

Por ahora, los investigadores se encuentran analizando lo sucedido para esclarecer detalles del episodio violento entre los dos menores. Los agentes no solo buscan aclarar los hechos, sino prevenir futuros casos en situaciones similares de convivencia entre menores de edad.

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La actuación de la Policía de Infancia y Adolescencia de la Metropolitana de Barranquilla sigue en curso, con el objetivo de asegurar el seguimiento judicial correspondiente.

La inesperada agresión con arma blanca desató indignación social - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Riesgos del uso desmedido de los videojuegos

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (conocido como Unicef, por sus siglas en inglés) advirtió que los videojuegos pueden exponer a niños y adolescentes a desconocidos, diseños engañosos y comunidades hostiles, aunque también indicó que el riesgo no está en jugar en sí, sino en cómo, con quién y en qué condiciones lo hacen.

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El organismo señaló que una supervisión basada en confianza, controles parentales y conversación abierta permite reducir esos problemas sin convertir al juego en un conflicto doméstico.

Del mismo modo, se aclaró que la exposición frecuente a los entornos digitales en los que es común atacar a otros, puede derivar en situaciones como ciberacoso, racismo, homofobia, misoginia y violencia, pese a los esfuerzos que ya existen para combatir esas conductas.

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Los videojuegos de guerra pueden desatar emociones intensas en los jóvenes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Finalmente, la Unicef reiteró que algunos juegos son conocidos por potenciar ese tipo de comunidades, por lo que recomendó que los padres y cuidadores conozcan los espacios en los que participan sus hijos y decidan si quieren que estén expuestos de esa manera.

El organismo también aconsejó hablar con ellos sobre qué conductas son aceptables y cuáles no, y recordó la importancia de darles la confianza necesaria para evitar que oculten situaciones de riesgo.

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