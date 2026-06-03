República Democrática del Congo empató sin goles con Dinamarca en su preparación para su debut en el Mundial 2026

República Democrática del Congo y Dinamarca empataron 0-0 el miércoles 3 de junio en el primero de los dos amistosos del equipo africano disputado en el Stade Maurice Dufrasne de Lieja, Bélgica, programados antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 el próximo 11 de junio.

Los Leopardos, ubicados en el grupo K con Portugal, Colombia y Uzbekistán, protagonizaron un partido que vio situaciones de peligro en ambas porterías y hasta tres tiros en el palo por parte del combinado danés que ante su ausencia en la cita mundialista viene trabajando en su próxima participación en la Nations League.

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Contrario a lo que se acostumbra ver en los equipos africanos en la Copa del Mundo, República Democrática del Congo no se mostró como un equipo pasivo, especialmente al inicio del encuentro.

El equipo de Sébastien Desabre asumió la iniciativa en varios tramos del amistoso, con Yoane Wissa como referencia ofensiva de República Democrática del Congo - crédito Nicolas Economou/REUTERS

Pese a presentarse con una línea defensiva de cinco jugadores, apostar al contraataque y forzar pérdidas, los dirigidos por Sébastien Desabre no tuvieron problemas en llevar las riendas del juego, liderados por Yoane Wissa, una de las figuras del Newcastle de la Premier League.

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La opción más clara para los congoleños llegó al minuto 25. Cédric Bakambu dispuso de la más clara para el Congo Democrático, pero el del remate del atacante del Betis fue neutralizado por el guardameta danés Filip Jörgensen en el centro de la portería.

Con todo, fue Dinamarca quien tuvo las ocasiones más destacadas de la primera parte. A los 32 minutos, Joakim Mæhle golpeó el poste derecho desde fuera del área, y seis minutos después Pierre-Emile Højbjerg obligó al portero congoleño Lionel Mpasi a emplearse bajo palos. El veterano Christian Eriksen también probó suerte con un remate desde la frontal que Mpasi desvió al tiro de esquina.

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El segundo tiempo arrancó con más intensidad. A los 50 minutos, Højbjerg golpeó el larguero con un disparo desde fuera del área tras una asistencia de Eriksen, en la acción más cercana al gol de todo el encuentro. Dinamarca realizó cinco cambios en el intervalo y en los primeros compases de la segunda parte, entre ellos la entrada de Joachim Andersen por Andreas Christensen y la de Victor Froholdt por Højbjerg.

Los ingresos de Joris Kayembe y Noah Sadiki le dieron amplitud a República Democrática del Congo, aunque el equipo no resolvió bien en el último cuarto de cancha - crédito Nicolas Economou/REUTERS

Los congoleños respondieron con sus propias variantes. La entrada de Joris Kayembe y Noah Sadiki a los 55 minutos dio dinamismo al juego por bandas de los Leopardos, dándoles más espacios para explotar su velocidad. Sin embargo, las malas decisiones en el último cuarto de cancha los privaron de anotar.

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Simon Banza, que sustituyó a Bakambu en el minuto 69, tuvo dos opciones claras en rápida sucesión: un remate detenido por Jörgensen en la escuadra inferior izquierda y un cabezazo que se fue desviado por el lado derecho tras un córner.

El partido también dejó algunos sustos para los daneses. Rasmus Højlund tuvo que detenerse por un golpe en el minuto 57, aunque pudo continuar brevemente antes de ser relevado por Kasper Høgh en el 73. Oliver Provstgaard no tuvo la misma suerte: su lesión en el minuto 79 lo obligó a abandonar el campo, con Lucas Høgsberg como su sustituto.

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En los minutos finales, ambos seleccionados tuvieron sus opciones finales para llevarse la victoria. En el minuto 91 Dinamarca tuvo una chance en los pies de Albert Grønbæk —que entró por Eriksen— con un disparo desde fuera del área, pero el balón se marchó por la derecha de Mpasi. La última palabra fue para el Congo: en el 92, Kayembe remató con la zurda desde el interior del área y Jörgensen sacó el balón de la escuadra izquierda para sellar el empate sin goles.

El segundo amistoso de República Democrática del Congo ante Chile quedó en suspenso por observaciones sanitarias vinculadas al brote de ébola, mientras Dinamarca jugará contra Ucrania el 7 de junio - crédito Nicolas Economou/REUTERS

Para la República Democrática del Congo, el resultado supone el último ensayo antes de su estreno mundialista. Aunque tienen programado un segundo partido ante Chile en La Línea de la Concepción (España), su realización se encuentra en suspenso debido a que autoridades del municipio consideraron insuficiente la documentación sanitaria aportada por la delegación congoleña, en vista de la preocupación por el brote de ébola que apareció en dicho país.

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Por su parte, Dinamarca se medirá ante Ucrania el próximo 7 de junio, para cerrar su participación en la fecha FIFA.