Extorsión en Cartagena: desarticulan banda que exigía millonarios pagos a turistas extranjeros para no matarlos

La Policía sostiene que los señalados vigilaban durante horas a sus víctimas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la jornada del 3 de junio de 2026, un juez de control de garantías envió a prisión a dos sujetos identificados como Felipe Manuel Ricardo Begambre y Camilo Andrés Manjarezz Parra, tras ser señalados de atentar contra la tranquilidad de los turistas en Cartagena, puesto que les exigían dinero bajo amenaza de muerte.

Según el reporte de la Fiscalía General de la Nación, el caso expuso una modalidad de extorsión dirigida contra extranjeros en la zona de Bocagrande, muy reconocida por la cantidad de personas que se alojan en el sector, debido a su cercanía a las playas y otros servicios turísticos.

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Los hechos ocurrieron el 22 de mayo de 2026, en el momento en el que un ciudadano de Estados Unidos, de 67 años, y su compañera sentimental fueron abordados por varios hombres que los intimidaron con armas cortopunzantes.

La decisión judicial fue anunciada después de que una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de la Seccional Bolívar presentara los elementos materiales probatorios del caso, por lo que los dos procesados fueron imputados por extorsión agravada. Sin embargo, ninguno de ellos aceptó su responsabilidad en el delito.

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Los delincuentes fueron capturados en flagrancia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los delincuentes tenían identificados a los extranjeros

Los agresores les dijeron a las víctimas que debían entregar 750 dólares para evitar un ataque en contra de su integridad. Después los siguieron y, al día siguiente, les aseguraron que sabían dónde se hospedaban, por lo que les pidieron $1 millón en efectivo adicional para no asesinarlos.

La entrega del dinero fue pactada en inmediaciones de un hotel de Bocagrande, donde se llevó a cabo un operativo coordinado con el Gaula de la Policía Nacional que permitió capturar a los ahora procesados cuando recibían la suma exigida a los turistas que denunciaron lo que estaba ocurriendo.

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Según información de la Policía Nacional, los dos hombres integraban una modalidad de extorsión por intimidación que tenía como blanco principal a turistas en playas y otros puntos concurridos de Cartagena. La institución indicó que los sospechosos se presentaban como integrantes del Clan del Golfo para presionar a sus víctimas.

Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar la extorsión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Del mismo modo, se indicó que los atacantes llegaban a la playa, permanecían allí durante varias horas y observaban a distintas personas hasta elegir a quienes iban a abordar. Después, los intimidaban verbalmente y les exigían dinero a cambio de no atentar contra su integridad, convirtiéndose así en una de las redes de extorsión más peligrosas de la región.

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La reconstrucción de los hechos, hecha por el diario local El Universal, confirmó que, tras la primera amenaza, los hombres recurrieron a su destreza en la ciudad para ubicar el lugar de alojamiento de las víctimas y formular una nueva exigencia económica.

La Policía Nacional sostuvo que la oportuna denuncia de los afectados permitió activar un “operativo relámpago” que desencadenó la captura para evitar que más turistas caigan en esta red.

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La Policía lucha contra las redes que atentan contra la seguridad de locales y extranjeros - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras lo ocurrido, se pronunció el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, que afirmó: “Con estas acciones operativas, le cerramos el cerco a la delincuencia común, que busca generar temor en los ciudadanos, en especial en los sitios turísticos de la ciudad. La denuncia oportuna nos permite actuar con contundencia frente al delito y blindar en seguridad a todas las personas que confluyen en sitios de alta demanda turística en la ciudad”, según la información citada por el medio local.

Cabe mencionar que en los primeros meses de 2026, las autoridades capturaron a 34 personas por extorsión en la ciudad. De ese total, 24 fueron detenidas en flagrancia cuando pretendían reclamar dinero producto de exigencias ilegales, y otras 12 por orden judicial, de acuerdo con el balance oficial citado por la Policía Metropolitana de Cartagena.

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