Colombia

Aida Quilcué aceptó la invitación de Westcol para una transmisión en vivo: “No es una decisión que me corresponda únicamente a mí”

La lideresa de la comunidad nasa y fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda afirmó que la decisión de transmitir desde el resguardo indígena no depende solamente de ella, pero se mostró abierta a la posibilidad de dialogar con el “streamer”

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- crédito Aida Quilcué/Facebook
Aida Quilcué anunció en sus redes sociales que está abierta a la posibilidad de hacer una transmisión en vivo con Westcol - crédito Aida Quilcué/Facebook

Durante la campaña electoral de 2026, Westcol se convirtió en una figura de referencia para el debate político al realizar transmisiones en vivo con figuras como el presidente Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Su transmisión con De la Espriella, realizada el 30 de mayo —un día antes de la primera vuelta—, generó polémica al coincidir con el cierre de campaña.

Ahora podría sumarse a la lista la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico, Aida Quilcué, que anunció el miércoles 3 de junio que aceptó la invitación del streamer paisa para realizar una transmisión en vivo desde el territorio de su comunidad indígena.

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La lideresa nasa, fórmula del candidato presidencial Iván Cepeda, confirmó la noticia a través de su cuenta en X, en la que aclaró que la decisión no fue personal sino el resultado de una consulta colectiva con los sabedores espirituales de su pueblo.

“Al tratarse de un territorio sagrado, esta no es una decisión que me corresponda únicamente a mí; es una determinación colectiva que debe tomarse con respeto, responsabilidad y en armonía, más allá de cualquier coyuntura o campaña política”, escribió Quilcué en su cuenta de X.

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El mensaje fue dirigido directamente al creador de contenido: “Westcol, eres bienvenido a nuestra comunidad. Haremos el stream, expresó.

La senadora añadió que el encuentro servirá para que Colombia conozca “los orígenes de nuestra sociedad” a través de los canales del influenciador.

Aida Quilcué aceptó invitación de Westcol para participar de una charla con el 'streamer' - crédito @aida_quilcue/X
Aida Quilcué aceptó invitación de Westcol para participar de una charla con el 'streamer' - crédito @aida_quilcue/X (@aida_quilcue/X)

El pronunciamiento de Quilcué se conoce en un momento de alta tensión política. A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio, la lideresa indígena enfrenta presiones de distinta índole: su contraparte en la fórmula rival, el exministro José Manuel Restrepo, la ha retado públicamente a un debate en tres ocasiones desde el 31 de mayo.

De momento, Westcol no se ha pronunciado frente a lo dicho por Quilcué.

La respuesta de Santiago Osorio a Westcol

Adicionalmente, el anuncio se produce horas después de que la controversia protagonizada por el congresista Santiago Osorio y sus señalamientos contra el creador de contenido por la entrevista a De la Espriella tomara más fuerza.

Luego de que el propio Westcol dedicara varios minutos de una de sus transmisiones en vivo a cuestionar a Osorio, el integrante de la coalición Pacto Histórico-Verde decidió explicar los motivos detrás de las preguntas que originaron la polémica, relacionadas con la manera en la que Westcol llegó a la entrevista con el líder del movimiento ciudadano Defensores de la Patria (en un jet privado). La polémica generó rumores de que esta diese pie a la cancelación del encuentro entre Iván Cepeda y el streamer.

Santiago Osorio le contestó a Westcol: críticas por avión privado en el que fue a entrevista con Abelardo de la Espriella y por la falta de información - crédito @santiagosoriom/IG

El congresista aseguró que su interés nunca fue generar una confrontación personal, sino plantear interrogantes sobre el nivel de transparencia detrás de la citada entrevista.

“Porque esto no se trató de lloriquear por una pregunta, se trató de algo mucho más simple: transparencia. Yo hice una pregunta puntual: ¿Quién pagó el jet privado que llevó al señor Westcol a entrevistar al señor Abelardo De la Espriella? Y esto lo hice, porque apenas terminó la entrevista del show, me llegó esta información sobre la aeronave en la que al parecer se trasladó Westcol, que haría parte de la empresa Helistar, que es la encargada de todos los vuelos del señor Abelardo De la Espriella”, afirmó.

Siguiendo esa línea, Osorio defendió la importancia de formular preguntas sobre posibles intereses detrás de determinados contenidos o campañas de comunicación.

“Y yo quería saber de la propia voz de Westcol si el señor Abelardo le había pagado el vuelo o no. Por eso pregunté quién había financiado ese vuelo privado. Entonces, no entiendo por qué preguntar por financiación, relaciones o intereses detrás de una campaña debe considerarse un pecado. En democracia, Westcol, preguntar no es atacar, preguntar es cuidar el debate público”, sostuvo.

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