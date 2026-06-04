Iván Cepeda cometió llamativo error en redes que habría dejado al descubierto la procedencia de sus mensajes: “Lo llevan en coche”

El candidato Iván Cepeda agradeció el apoyo de la comunidad K-pop en Colombia, con un mensaje que no pasó desapercibido en las redes sociales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un error en una publicación en la cuenta de X del senador Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico, encendió la polémica en las redes sociales sobre la manera en que, según los críticos, su aspiración tiene mensajes “prefabricados” hasta para agradecer, como ocurrió en este caso, el apoyo a la comunidad K-pop en Colombia. El post, que se vio el 3 de junio de 2026, no pasó por alto por los que se dieron cuenta del insólito yerro.

En efecto, un texto con el que el candidato oficialista saludó a los seguidores que se han encargado de replicar su plan de gobierno se hizo viral en las plataformas digitales, luego de que el mismo incluyera la frase “propuesta de trino” antes de ser corregido. El cambio quedó registrado en un lapso de un minuto, entre las 10:12 y las 10:13 a. m. y expuso que el mensaje había sido cargado con una indicación interna previa a su difusión, sin que se percatara del mismo.

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El episodio ocurrió cuando el aspirante del oficialismo replicó un mensaje de la cuenta Kpopers con Iván Cepeda, que pedía a María José Pizarro y al propio candidato iniciar la campaña junto con ese grupo de apoyo. “No podemos perder un día más”, se leyó en la publicación, que evidenció la forma en que la comunidad ha intensificado su actividad en las plataformas digitales para apoyar esta candidatura, que perdió en primera vuelta ante Abelardo de la Espriella.

En su perfil de X quedó expuesto el error del equipo de comunicaciones del senador Iván Cepeda, en relación con un mensaje de agradecimiento a la comunidad K-pop en Colombia - crédito @IvanCepedaCast/X

En respuesta a este respaldo, desde la cuenta oficial de Cepeda se respondió con el mensaje que causó controversia. “Propuesta de trino: Gracias a la comunidad K-pop en Colombia. Su fuerza imparable en redes y en las calles está movilizando la esperanza de toda una generación. Jóvenes como ustedes son los que transforman la política, la sociedad y nos llenan de esperanza en futuro. ¡Seguimos!”, dijo Cepeda en el mensaje que quedó visible antes de la edición.

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La polémica se expandió porque el texto original incluía la referencia que fue interpretada como una indicación del equipo de redes sociales del candidato en la redacción de sus publicaciones. Este incidente fue aprovechado por los críticos del congresista para hacer énfasis en lo que sería, según los comentarios, la falta de espontaneidad de Cepeda y la costumbre de utilizar discursos escritos para expresarse en plaza pública, lo que incluso ha sido motivo de burla.

La comunidad K-pop en Colombia anunció su apoyo a Iván Cepeda y empezó a movilizar todo su contenido digital - crédito @jinkookalien/X

Mensaje de la campaña de Iván Cepeda encendió las críticas sobre la autonomía del candidato

Entre las reacciones más duras frente a este insólito error del equipo de comunicaciones del congresista de Gobierno apareció la del abogado Germán Ricaurte, excandidato a la Cámara de Representantes por el Nuevo Liberalismo y crítico del Gobierno del hoy mandatario Gustavo Petro. El joven político apuntó contra la forma en que se construye la imagen pública de Cepeda y sugirió cómo no hay espontaneidad en su propuesta, ni siquiera para un post en X.

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“Le escriben los discursos, le escriben los trinos, le hacen la campaña… al Doctor Cepeda lo llevan en coche y ni así le alcanza”, escribió Ricaurte en su mensaje. “El único ratico que lo dejaron solo se salió de casillas y se puso a pelear por unas camisetas”, agregó el abogado, que recordó la polémica que impulsó el candidato, por el uso de prendas alusivas a la selección Colombia por los seguidores de De la Espriella, al acusar al aspirante de “robarse” un símbolo patrio.

Una simple publicación en las redes sociales fue aprovechada por el excandidato al Congreso Germán Ricaurte para enfilar sus críticas contra Iván Cepeda - crédito @german_ricaurte/X

Pese a que Cepeda buscó capitalizar el apoyo juvenil en redes, el error en su publicación convirtió un simple mensaje en su perfil de X en un argumento para sus detractores. Y no por el contenido del agradecimiento, que estuvo acompañado por una fotografía del candidato en su faceta más cariñosa, sino la huella de edición que apareció antes de su corrección, pues el mensaje original no fue borrado, sino modificado en su estructura inicial y dejado en línea.

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Por su parte, la comunidad K-pop en Colombia se sumó de forma activa a la campaña presidencial de Cepeda con una estrategia centrada en movilizar el voto joven, viralizar propuestas de cambio social y responder a las narrativas de la oposición, según el texto de contexto incluido en la fuente. Ese activismo se despliega en X, TikTok, Instagram y Facebook, con participación de seguidores de grupos como BTS, Blackpink y Stray Kids, entre otros.