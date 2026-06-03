El café colombiano está en problemas debido a la revaluación del peso frente al dólar: la Federación lanzó alerta para la producción

Entre mayo de 2025 y abril de 2026, la producción de café llegó a 12,4 millones de sacos - crédito Luisa González/Reuters

La fuerte revaluación del peso colombiano frente al dólar tiene en problemas al sector cafetero de Colombia, que advirtió sobre el efecto adverso que la situación genera en el bienestar de las familias productoras.

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) precisó que, en el último año, la caída del dólar redujo el precio de la carga de café y significó una merma de los ingresos para miles de familias cafeteras en Colombia. El movimiento en la tasa de cambio se traduce en pérdidas directas que afectan la rentabilidad de la principal actividad agrícola de exportación del país.

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Precisamente, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) mostró una diferencia de $549 por dólar entre junio de 2025 y junio de 2026, según la FNC. Al respecto, el gerente general de la entidad, Germán Bahamón Jaramillo, afirmó en X que “la revaluación del peso colombiano continúa generando una enorme preocupación para el sector cafetero colombiano”.

Germán Bahamón Jaramillo, gerente general de la FNC, advirtió que la revaluación del peso es un impacto monumental para la familia cafetera - crédito @GermanBahamon/X

Según dijo, la disminución de la tasa de cambio representó una pérdida inmediata para la economía rural. “En un año, la tasa de cambio ha caído cerca de $549 por dólar, provocando que la familia cafetera deje de percibir más de $400.000 por su carga de café”, indicó Bahamón.

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Además, afirmó que “estamos hablando de un impacto cercano al 17% de su ingreso”. La cifra implica un golpe a las 540.000 familias cafeteras que sostienen el empleo y el desarrollo rural en Colombia. Lamentó que se trata de “un impacto monumental para la familia cafetera, que afecta peligrosamente la rentabilidad de su cosecha”.

Ante esto, la FNC alertó que el daño no solo es financiero, sino que también pone en riesgo la estabilidad social y el arraigo de las comunidades cafeteras.

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Cifras y evolución del mercado cafetero

El precio de la carga de café de 125 kilogramos (café pergamino seco, FR 94) fue de $2.030.000 el 3 de junio de 2026, según la FNC. El valor se determina por la interacción entre la cotización internacional en la Bolsa de Nueva York y la fluctuación del dólar en Colombia.

Al mismo tiempo, la producción cayó en el periodo entre mayo de 2025 y abril de 2026 a 12,4 millones de sacos, una baja del 17% en comparación con los 14,9 millones de sacos del ciclo previo. Para el año cafetero más reciente, la cifra descendió a 6,9 millones de sacos, lo que representa una reducción del 26% frente a 9,3 millones del año anterior.

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El precio de la carga de café de 60 kilogramos supera los $2.000.000 - crédito Federación Nacional de Cafeteros

Las exportaciones también disminuyeron:

En abril de 2026, Colombia exportó 682.000 sacos, una caída del 15% en comparación con abril de 2025.

En los últimos 12 meses, las exportaciones sumaron 11,9 millones de sacos, reflejando una baja del 7% respecto al periodo anterior.

La FNC recordó que el precio base por carga puede elevarse si se comercializan cafés especiales, ya que estos obtienen primas adicionales. Sin embargo, la mayoría de los ingresos depende de la relación entre el dólar y el peso, una relación actualmente deteriorada.

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Qué pasa con el dólar en Colombia

Para el economista de AXI Tiago Lacerda, la abrupta caída del dólar “no se trata de un deterioro de los fundamentos económicos, se debe a un reflejo de la prima de riesgo que los mercados están asignando a la incertidumbre electoral de cara a la primera vuelta de las elecciones”. Considera que gran parte de esa presión podría disminuir después de la definición política.

Durante el último mes, varios factores incidieron:

El peso perdió 5,5% frente al dólar y la TRM fluctuó entre $3.735 y $3.787, aunque cerró en $3.573,05 el 3 de junio.

Factores como la inflación —que llegó al 5,56% en marzo—, el déficit fiscal superior al 4% del PIB y una deuda pública que supera el 60% complican la política monetaria.

La inversión extranjera directa se sitúa aproximadamente un 9% por debajo de los niveles de 2022, muestra de la cautela de los capitales internacionales frente al panorama político.

Dependiendo del resultado electoral, la actividad económica y el flujo de inversiones podrían modificarse notablemente. El crecimiento del PIB se estima en 2,8% para 2026, un dato observado de cerca por los mercados.

La gestión del déficit fiscal y la generación de confianza serán claves para el ingreso de divisas. Estos factores afectan de forma directa la cotización del café y el bienestar de los productores rurales.

Después de Brasil y Vietnam, Colombia es el tercer país de mayor producción de café - crédito Luisa González/Reuters

El desafío de defender la rentabilidad cafetera

Ante la crisis cambiaria, la Federación Nacional de Cafeteros insistió en la necesidad de:

Políticas públicas que amparen la rentabilidad del sector frente a la volatilidad monetaria.

Acceso a primas por calidad, la diversificación de mercados.

Respaldo institucional para la sostenibilidad de los ingresos de las familias cafeteras.

Germán Bahamón Jaramillo remarcó que “un impacto monumental para la familia cafetera, que afecta peligrosamente la rentabilidad de su cosecha”, reflejando el sentido de urgencia del sector frente a los desafíos actuales.

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La Federación insiste en que, más allá de las coyunturas económicas, el café mantiene su papel como fuente principal de empleo y desarrollo rural en el país.