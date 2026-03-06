Alertan en Cali por supuestas ofertas para reclutar jóvenes en conflictos del Medio Oriente

La Personería de Cali pidió a las autoridades revisar estas ofertas , que podrían poner en riesgo la integridad de quienes acepten participar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Personería de Cali lanzó una alerta por supuestas convocatorias dirigidas a jóvenes de barrios populares para participar en conflictos armados en el Medio Oriente, mediante ofertas que prometen salarios elevados, según información obtenida por Blu Radio. Las autoridades locales pidieron investigar estas propuestas para verificar su origen y evitar posibles riesgos para quienes sean contactados.

De acuerdo con las denuncias conocidas, las convocatorias estarían circulando principalmente en redes sociales y ofrecerían pagos de hasta 10.000 dólares mensuales a quienes acepten viajar al exterior, citado por Blu Radio.

Las supuestas propuestas plantean enviar a los jóvenes a ciudades como Dubái y Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, bajo la promesa de participar en actividades relacionadas con seguridad o combate, de acuerdo con ese medio de comunicación.



Las denuncias señalan que las ofertas estarían llegando principalmente a jóvenes residentes en barrios del Distrito de Aguablanca, en el oriente de Cali. Entre los sectores mencionados se encuentran Potrero Grande, Llano Verde y Valle Grande, zonas donde presuntamente se han detectado las convocatorias.

Las autoridades locales indicaron que los mensajes difundidos ofrecen condiciones económicas que resultan atractivas para quienes buscan oportunidades laborales en el exterior. Según la información conocida, los reclutadores prometen salarios que pueden alcanzar hasta 10.000 dólares mensuales, además de posibles bonificaciones adicionales.



El personero de Cali, Gerardo Mendoza, expresó preocupación por la naturaleza de estas propuestas y advirtió que podrían estar relacionadas con la vinculación de civiles a conflictos armados en el extranjero. El funcionario pidió prudencia a quienes reciban este tipo de ofertas y solicitó a las autoridades competentes revisar el caso.

“Todo apunta a que integren conflictos internacionales en lo que tiene que ver con asuntos propios de seguridad y combate. Por eso la alerta y la prudencia, para evaluar este tipo de ofertas donde ofrecen salarios jugosos y también bonificaciones donde puede ser una mentira y comprometer entonces su integridad, su vida o volverse prisioneros de guerra”, señaló Mendoza, citado por Blu Radio.



Según las denuncias, las convocatorias solicitan a los interesados enviar información personal como copia de la cédula de ciudadanía, pasaporte vigente e incluso demostrar cierto nivel de dominio del idioma inglés. Estos requisitos, de acuerdo con las autoridades, podrían utilizarse para dar apariencia de legalidad a las ofertas.

La Personería advirtió que este tipo de solicitudes puede representar un riesgo para quienes entreguen sus datos personales o acepten participar en estas propuestas sin verificar su origen. En ese sentido, el organismo hizo un llamado a los jóvenes y sus familias para que eviten responder a convocatorias laborales que no provengan de fuentes oficiales o verificadas.

Las autoridades también señalaron que el caso será puesto en conocimiento de las entidades competentes en el departamento del Valle del Cauca para iniciar las verificaciones correspondientes. El objetivo es determinar si detrás de estas ofertas existe algún tipo de red de reclutamiento o intermediación ilegal.

Este tipo de situaciones no sería completamente nuevo para algunos jóvenes de la región. Según se ha documentado en ocasiones anteriores, ciudadanos colombianos han sido contactados en el pasado para participar en conflictos internacionales en distintos países.

En algunos casos se han conocido historias de colombianos que viajaron al exterior para vincularse a combates en escenarios como Ucrania, Sudán o Haití. Estas experiencias han generado preocupación entre autoridades y organismos de control debido a los riesgos legales y personales que pueden enfrentar quienes participan en este tipo de actividades.

Por esta razón, la Personería de Cali reiteró la importancia de actuar con precaución frente a ofertas laborales en el extranjero que prometan ingresos elevados sin una verificación clara de las condiciones y responsabilidades del trabajo.