Neutralizaron dron cargado con explosivos cerca a Catam en Bogotá: el dispositivo fue atribuido a las disidencias

El dispositivo, adaptado con fibra óptica para eludir inhibidores electrónicos, fue detectado en la localidad de Kennedy junto al río Bogotá - crédito Suministrada a Infobae Colombia

El hallazgo de un dron acondicionado con explosivos improvisados a escasos kilómetros del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) en Bogotá activó las alertas de las autoridades colombianas.

El dispositivo fue ubicado en la localidad de Kennedy, en inmediaciones del río Bogotá, y presentaba una inusual adecuación con fibra óptica para su guiado, según informaron fuentes militares. Expertos antiexplosivos lograron neutralizar el artefacto antes de cualquier intento de detonación, evitando consecuencias graves en una zona estratégica de la capital.

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Operativo coordinado y procedencia del artefacto

La operación se inició tras una alerta emitida por la Fiscalía de Popayán, que proporcionó coordenadas precisas sobre un posible punto de lanzamiento. Con esa información, unidades de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Policía Nacional desplegaron equipos de inteligencia y rastreo en la zona señalada.

Elementos tipo cambuche fueron hallados en el lugar, lo que permitió correlacionar imágenes y dar con el dron, la batería y la carga explosiva, que estaban separados del fuselaje para dificultar su detección.

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El hallazgo de un dron con explosivos cerca de Catam en Bogotá activa las alertas de seguridad nacional - crédito Suministrada a Infobae Colombia

De acuerdo con las autoridades, el dispositivo corresponde al Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, grupo señalado de emplear drones con explosivos en diversas regiones del país. El artefacto fue localizado a tan solo 5,4 kilómetros de la rampa militar de Catam, una de las principales instalaciones de operaciones aéreas en Colombia.

Características técnicas y sistema de guiado

Durante la inspección técnica, los expertos antiexplosivos identificaron una adecuación artesanal compuesta por tubería plástica, cableado especial y un carrete de fibra óptica conectado al sistema de guiado. Este método, de acuerdo con las autoridades, busca evadir los sistemas de inhibición electrónica que protegen infraestructuras críticas.

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La carga explosiva estaba contenida en un tubo de PVC con un detonador improvisado fabricado con una jeringa y contenía aproximadamente 258 gramos de C4, un material de alto poder destructivo. La batería del dron se halló apartada del cuerpo principal, lo que sugiere una preparación cuidadosa para el ensamblaje final en el sitio de lanzamiento.

Desactivación y cadena de custodia

Las autoridades atribuyeron el artefacto al Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, señalado de emplear drones armados en Colombia - crédito Suministrada a Infobae Colombia

El protocolo de seguridad se activó con la intervención de unidades antiexplosivos de la Policía Nacional, que ejecutaron la desactivación controlada del artefacto. Posteriormente, los elementos fueron entregados al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para la apertura de los actos urgentes y asegurar la cadena de custodia de la evidencia.

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Antecedentes y contexto reciente

Las autoridades investigan la posible conexión de este caso con otros hallazgos recientes de drones explosivos detectados en el país. Por ejemplo, el 25 de abril, se registraron incidentes similares en Popayán (Cauca), y en Apiay (Meta) donde artefactos de características parecidas fueron neutralizados por equipos especializados.

Estos eventos generan preocupación por el uso creciente de tecnología no convencional por parte de grupos armados ilegales.

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Expertos antiexplosivos de la Policía Nacional lograron neutralizar el dron y evitaron un potencial ataque en una zona estratégica de la ciudad - crédito Colprensa

De otro lado, el Frente Carlos Patiño fue identificado en investigaciones previas como uno de los pioneros en la adaptación de drones comerciales para fines bélicos en Colombia. La Fiscalía General de la Nación mantiene abiertas varias líneas de investigación sobre la procedencia de los materiales y la posible existencia de redes de apoyo logístico en zonas urbanas.

Acciones y medidas de seguridad adoptadas

El aseguramiento del área se realizó con la colaboración de la FAC, la Policía Nacional y el grupo antiexplosivos Grate-Ponal. Tras la desactivación, se notificó al comando superior y se inició el proceso judicial correspondiente. Entre los elementos incautados figuran el dron, el carrete de fibra óptica, la carga de C4, el detonador artesanal y la batería.

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Las autoridades intensificaron la vigilancia en los alrededores de instalaciones militares y puntos estratégicos de la capital, ante el riesgo de nuevos intentos de ataque con dispositivos similares.