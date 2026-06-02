Colombia

Por qué le suena el estómago durante el día y qué puede hacer para reducirlo

Unas molestias recurrentes tras la ingesta de alimentos no siempre son benignas, advierten especialistas en salud, quienes señalan la relación de este fenómeno con trastornos en la motilidad y fermentación intestinal

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Vista cercana del torso de una persona con camiseta gris, sosteniendo su abdomen con ambas manos, los dedos ligeramente apretados.
Los ruidos intestinales pueden indicar alteraciones en el sistema digestivo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los ruidos estomacales suelen asociarse con el hambre, pero cuando aparecen a cualquier hora del día, incluso después de haber comido, pueden convertirse en una molestia constante que genera preocupación.

Aunque muchas personas los consideran normales o parte de su organismo, expertos en salud digestiva advierten que, cuando son frecuentes y persistentes, podrían estar relacionados con alteraciones en el funcionamiento intestinal.

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El médico y divulgador científico Heinz Wuth, consultado por el especialista colombiano Oswaldo Restrepo, explicó que estos sonidos, conocidos popularmente como “gorgoteos”, son producto del movimiento natural del sistema digestivo. Sin embargo, cuando se presentan de forma exagerada, pueden estar asociados con procesos de fermentación intestinal, acumulación de gases o cambios en la motilidad digestiva.

“El intestino no está quieto. Tiene un sistema propio de movimiento, peristaltismo, como olas, que va empujando el contenido alimenticio para progresar. Ese movimiento produce sonido. Es normal, pero debería ser suave, casi imperceptible. El problema aparece cuando ese movimiento se desordena, cuando las olas van en dirección equivocada, incluso retrocediendo, cuando son demasiado fuertes o cuando hay demasiado gas mezclado por dentro”, explicó Restrepo.

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Vista cercana del torso de una persona, vestida con camiseta blanca y jeans, inclinada con una mano sobre su abdomen.
Las causas de los sonidos estomacales frecuentes incluyen fermentación y consumo rápido de alimentos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Por qué aparece el exceso de gas?

De acuerdo con el especialista, una de las principales causas de estos ruidos es la fermentación de algunos alimentos dentro del intestino. Esto ocurre cuando el proceso digestivo no se realiza de manera eficiente y parte del contenido permanece más tiempo del necesario en el tracto digestivo.

“Piense en el intestino como una cocina. Cuando todo funciona bien, los alimentos se procesan limpiamente y salen. Pero cuando el intestino pierde su ritmo, por ejemplo, por estrés, por estar tomando antibióticos, por comida procesada o ultraprocesada, por comer muy rápido, los alimentos no se procesan a tiempo, quedan rezagados y siguen la fermentación”, señaló el médico colombiano.

Según explicó, este proceso genera gases que aumentan la presión dentro del intestino y producen movimientos irregulares, responsables de los sonidos que muchas personas escuchan a lo largo del día.

Errores comunes que podrían empeorar el problema de ruidos en el estómago

Uno de los aspectos que más llamó la atención en la explicación del experto fue la lista de hábitos cotidianos que, lejos de aliviar el problema, podrían intensificarlo.

El estado de los labios refleja posibles problemas nutricionales internos, según especialistas - crédito captura de pantalla
Los expertos recomiendan atención médica ante ruidos digestivos persistentes con otros síntomas- crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo RSC/YouTube

Entre ellos mencionó el consumo de bebidas gaseosas para “asentar” el estómago, una práctica frecuente en muchas personas. Además, advirtió sobre el consumo excesivo de fibra sin identificar previamente cuál es la causa de los síntomas.

Las burbujas agregan más gas a un sistema que ya tiene mucho gas. El alivio momentáneo que siente es real, pero el problema de fondo queda peor. La fibra puede ayudar, pero no toda la fibra funciona igual para todos. Hay personas que agregan salvado de trigo o fibra en polvo y el abdomen sigue sonando igual, porque el problema no siempre es falta de fibra y a veces es exceso de fermentación”, indicó.

Asimismo, destacó que comer con rapidez favorece la entrada de aire al sistema digestivo, fenómeno conocido como aerofagia.

“El enemigo silencioso número uno del intestino no es la comida, es comer rápido. Cuando come rápido, traga aire. Ese aire va directo al intestino y el intestino con aire hace exactamente lo que ya conoce: ruido, presión y malestar”, explicó.

Un hombre en camiseta gris se sujeta el abdomen, que muestra una superposición transparente de intestinos con una zona roja indicando inflamación.
Heinz Wuth revela por qué el intestino hace ruidos extraños y cómo la papaya puede ayudar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los alimentos que podrían ayudar a disminuir los gorgoteos

Dentro de las recomendaciones compartidas por el experto se encuentran algunos alimentos e infusiones que podrían favorecer el funcionamiento digestivo. Uno de ellos es la papaya, una fruta reconocida por contener papaína, una enzima relacionada con la digestión de proteínas.

La papaya madura tiene una enzima llamada papaína, que hace exactamente lo que usted necesita: digiere las proteínas que quedaron sin procesar y que están fermentando en el intestino. Menos residuos sin procesar, menos fermentación, menos gases y menos ruido”, aseguró el profesional de Medellín.

También destacó el uso de infusiones elaboradas con jengibre, hinojo o manzanilla, ingredientes que tradicionalmente se han utilizado para aliviar molestias digestivas.

El jengibre regula el movimiento intestinal y además es antiinflamatorio. El hinojo reduce la fermentación y el gas que se produce en el intestino. Los dos juntos calman ese intestino que no para de trabajar cuando debería estar descansando”, afirmó.

Mujer con cabello oscuro y suéter gris sentada en un sofá blanco, sujetándose el estómago con expresión de dolor, sosteniendo una taza de té.
Los ruidos intestinales frecuentes pueden indicar alteraciones en el funcionamiento digestivo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuándo es necesario consultar al médico

Aunque los ruidos intestinales suelen ser benignos, el especialista enfatizó que existen señales de alerta que no deben ignorarse.

Si los ruidos vienen acompañados de dolor abdominal real, no una molestia, dolor; si hay diarrea o estreñimiento alternados de manera crónica; si el abdomen está muy distendido o duro; o si hay sangre en la materia fecal, consulte. Esos no son síntomas de fermentación, son señales de que algo necesita diagnóstico”, advirtió.

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Ruidos intestinalesGorgoteos abdominalesSalud digestivaInflamación abdominalGases intestinalesColombia-Noticias

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