Paloma Valencia habló de “tiranía” e invitó a Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Daniel Oviedo a un café para hablar de la segunda vuelta

La excandidata presidencial del Centro Democrático hizo su pronunciamiento en su cuenta oficial de X - crédito @PalomaValenciaL/X

La excandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia invitó a quien fue su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo y a los excandidatos Sergio Fajardo y Claudia López a reunirse para conversar sobre el futuro de la democracia en Colombia.

Tras los resultados de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, en la que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda avanzaron a la segunda vuelta y Valencia quedó en el tercer lugar, la exaspirante extendió una invitación pública a “tomarse un café”.

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Según Valencia, “malos o buenos gobiernos se pueden superar. Lo que no se puede superar fácilmente es la tiranía”.

Paloma Valencia invitó a quién fue su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, así como a los excandidatos Sergio Fajardo y Claudia López a reunirse para conversar sobre el futuro de la democracia en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En su mensaje, reiteró la importancia de dialogar sobre “la sostenibilidad de las instituciones” y sostuvo que “Colombia no cae. Colombia tiene que seguir en democracia y solo si estamos juntos y entendemos el desafío del momento vamos a poder preservar nuestra democracia”.

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En su cuenta de X, la también senadora reforzó el llamado: “ante las amenazas de la tiranía, nuestro país nos necesita. Invito a Juan Daniel Oviedo, Claudia López y Sergio Fajardo a que nos tomemos un café por el futuro de Colombia y la sostenibilidad de las instituciones. Solo si estamos juntos vamos a poder preservar nuestra democracia”.

La convocatoria de Valencia se produjo días después de que anunciara públicamente su respaldo a Abelardo de la Espriella en la carrera presidencial.

Paloma Valencia reiteró la importancia de dialogar sobre “la sostenibilidad de las instituciones” y sostuvo que “Colombia no cae. Colombia tiene que seguir en democracia" - crédito @PalomaValenciaL/X

La representante del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal ya había reiterado su invitación a Juan Daniel Oviedo para compartir un café, manifestando su disposición a dialogar con representantes de distintos sectores políticos tras la victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial.

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Carrascal indicó que también está preparada para recibir a los votantes de Sergio Fajardo y Claudia López, excandidatos presidenciales, así como a figuras políticas como Jennifer Pedraza.

¿Qué dijo Paloma Valencia?

Paloma Valencia, excandidata presidencial por el Centro Democrático, oficializó su respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta, durante un acto en el Hotel GHL Capital. En su intervención, Valencia agradeció a quienes la apoyaron en la campaña y destacó el acompañamiento recibido el día de las elecciones.

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La senadora reiteró que su postulación siempre estuvo orientada a la defensa de la Constitución y de las libertades en Colombia. Resaltó que, a pesar de las dificultades y críticas recibidas a lo largo de la contienda, mantiene su compromiso de trabajar por el país, con énfasis en promover una economía de mercado y en la necesidad de perseverar en el esfuerzo colectivo por el progreso nacional.

Paloma Valencia, excandidata presidencial por el Centro Democrático, oficializó su respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta - crédito Charlie Cordero/REUTERS

“Quiero agradecerles a todos por acompañarnos hoy. Desde el inicio de esta campaña hemos tenido claro que nuestra defensa es por la Constitución, por la libertad y por Colombia, con una economía de mercado. Por eso, hoy lo afirmo sin ambigüedades: a pesar de los ataques y de las dificultades, mantenemos el compromiso de servir a Colombia, de trabajar por ella y de no desfallecer en el esfuerzo para que este país progrese”, expresó Valencia.

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La exaspirante a la Presidencia felicitó a Abelardo de la Espriella por el resultado en la primera vuelta, al considerar que este refleja una oposición al proyecto político de Gustavo Petro e Iván Cepeda. Según Valencia, la votación representa un rechazo a modelos asociados con corrupción y violencia.

“Felicito al doctor Abelardo de la Espriella por su victoria, que demuestra que Colombia no caerá en manos del comunismo ni del neocomunismo que representan Cepeda y Petro. El resultado refleja el rechazo de los colombianos a un gobierno marcado por la corrupción, la ineficacia y la complacencia con los violentos”, afirmó.

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Por último, Valencia convocó a sus seguidores a apoyar a De la Espriella en la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio de 2026, e insistió en la importancia de enfrentar el proyecto político de Iván Cepeda.

“Los colombianos siempre nos hemos caracterizado por la resistencia. Seguiré en la lucha para enfrentar el proyecto de Iván Cepeda, que considero destructivo y vinculado con la criminalidad y la corrupción. ¡Que viva Colombia y que viva la libertad!“, concluyó.

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