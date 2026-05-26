La ANI anunció tarifas diferenciales en la Autopista del Café: habitantes de Caldas serán los más beneficiados

El convenio beneficia a los residentes de los municipios en el área de influencia de los peajes Tarapacá I y II, San Bernardo del Viento y Las Pavas - crédito Autopistas del Café

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) acordó conceder tarifas diferenciales en los peajes de la concesión Autopista del Café, ubicados en el departamento de Caldas.

El anuncio fue realizado por el vicepresidente Ejecutivo, Roberto Uparela, tras su participación en la mesa de diálogo y concertación celebrada en el peaje Tarapacá II, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda.

PUBLICIDAD

El acuerdo se alcanzó luego de más de diez horas de reunión entre los vicepresidentes Ejecutivo, de Estructuración y Planeación, Riesgos y Entorno de la ANI y representantes de las comunidades de la zona de influencia, líderes estudiantiles y ciudadanos que solicitaban el desmonte de las casetas de cobro en Caldas.

“Desde ayer martes y hasta hoy en la madrugada estuvimos explorando alternativas que permitieran levantar la protesta de los manifestantes quienes obstaculizan el paso de vehículos en los peajes Tarapacá II y San Bernardo del Viento”, explicó Uparela.

PUBLICIDAD

Las tarifas diferenciales beneficiarán a los residentes de los municipios en el área de influencia de los peajes Tarapacá I y II, San Bernardo del Viento y Las Pavas. Para acceder al descuento, los interesados deberán certificar su lugar de residencia ante las alcaldías y el vehículo que será beneficiario.

Las nuevas tarifas de peajes reducen el costo para vehículos de categorías I y II de $17.800 a $700 en Caldas - crédito Autopistas del Café

En el caso de vehículos de categoría I (autos, camperos y camionetas) y categoría II (buses), la tarifa actual de $17.800 se reducirá a $700. Para las categorías III en adelante, la tarifa diferencial será proporcional.

PUBLICIDAD

El convenio establece que el próximo martes la ANI presentará en la mesa de diálogo la resolución del Ministerio de Transporte, donde se definirán oficialmente las tarifas, la población beneficiaria y los procedimientos y requisitos necesarios para acceder a este beneficio.

En desarrollo..

PUBLICIDAD