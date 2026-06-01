Colombia

Andrea Petro habló sobre las elecciones de 2026 y desafió a la oposición: “Ya lo hicimos una vez”

La hija de Gustavo Petro reiteró que la izquierda está lista para repetir la victoria electoral de 2022, pese a denuncias de fraude y compra de votos

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Andrea Petro, vestida de blanco, señala a Abelardo de la Espriella, de traje y gorra negra. Detrás, un jaguar sobre un tigre en un fondo de selva.
Andrea Petro reitera que la izquierda está lista para repetir la victoria electoral de 2022 pese a denuncias de fraude y compra de votos - crédito Visuales IA

Las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia se encuentran en el centro del debate nacional después de una jornada marcada por una alta participación y resultados ajustados.

Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, se pronunció públicamente tras conocerse los resultados de la primera vuelta. En su mensaje, advirtió que la izquierda está preparada para repetir la victoria de 2022, a pesar de las denuncias de fraude y compra de votos.

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La jornada del 31 de mayo ubicó a Abelardo de la Espriella como el candidato más votado con el 43% de los sufragios, seguido de Iván Cepeda con el 40%. Ambos disputarán la segunda vuelta el próximo 21 de junio, en un contexto de fuerte polarización y con la mirada puesta en el comportamiento de los electores.

Andrea Petro: “Nuestros votos son reales y serán aún más la próxima vez”

Andrea Petro asegura en redes sociales que los votos por la izquierda son auténticos y advierte sobre intentos de alterar los resultados - crédito andreapetro91 / Instagram
Andrea Petro asegura en redes sociales que los votos por la izquierda son auténticos y advierte sobre intentos de alterar los resultados - crédito andreapetro91 / Instagram

En una serie de publicaciones en sus redes sociales, Andrea Petro dejó clara su postura frente a la segunda vuelta. “¡Así nos hagan trampa, les vamos a ganar! Ya lo hicimos una vez y lo vamos a volver a hacer. ¡Tan grande fue la sorpresa que no les dieron las cuentas para robarnos! Ganamos y vamos a volver a ganar”, expresó la hija del mandatario, cuyo mensaje se viralizó rápidamente y generó polémica entre seguidores y opositores.

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La joven aseguró que la militancia de su sector permanece en máxima alerta ante lo que consideran intentos de alterar los resultados. “Compren votos, inventen votos, hagan todas las cuentas que quieran. No les van a dar. Les vamos a volver a ganar de la misma manera. La única razón es que nuestros votos son reales y serán aún más la próxima vez. Lo único que ustedes están haciendo es despertar al jaguar”, puntualizó en una de sus publicaciones.

Tensión y denuncias en el clima electoral

Las palabras de Andrea Petro llegan en medio de crecientes denuncias sobre irregularidades, acusaciones cruzadas y un ambiente de desconfianza. La empresaria y economista abordó directamente las sospechas de fraude, asegurando que “no importa si la oposición intenta alterar las cifras y los votos”, reafirmando la convicción de que la izquierda volverá a triunfar, tal como ocurrió hace cuatro años.

La figura de Andrea Petro se consolida como influencia clave en redes y voz de alerta para los seguidores del proyecto político de Gustavo Petro - crédito andreapetro91 / Instagram
La figura de Andrea Petro se consolida como influencia clave en redes y voz de alerta para los seguidores del proyecto político de Gustavo Petro - crédito andreapetro91 / Instagram

El escrutinio del 31 de mayo mostró una tendencia a la polarización, con Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda consolidándose como los protagonistas de la contienda. La diferencia de apenas tres puntos porcentuales mantiene la expectativa de un resultado cerrado y aumenta la presión sobre el sistema electoral del país.

Perfil y relevancia pública de Andrea Petro

Andrea Petro Herrán, hija mayor del jefe de Estado, nació de la relación entre Gustavo Petro y Mary Luz Herrán, una reconocida líder social y exmilitante de la izquierda colombiana.

Aunque mantiene un perfil independiente, Andrea ha consolidado una voz propia, especialmente en redes sociales, en las que se destaca por posturas directas y sin filtros sobre el acontecer nacional. Su influencia digital ha crecido de forma significativa en los últimos años, convirtiéndose en un referente para seguidores del proyecto político de su padre.

Segunda vuelta: expectativa y vigilancia

Abelardo de la Espriella lidera la primera vuelta con un 43% de los votos, seguido de cerca por Iván Cepeda con el 40% - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Colprensa
Abelardo de la Espriella lidera la primera vuelta con un 43% de los votos, seguido de cerca por Iván Cepeda con el 40% - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Colprensa

La segunda vuelta, programada para el 21 de junio, se perfila como un escenario de alta tensión.

La advertencia de Andrea Petro sobre la vigilancia y movilización de su sector refleja el ambiente de confrontación que domina la recta final del proceso electoral. La controversia por la transparencia y la legitimidad del voto ha situado a los principales actores políticos ante el desafío de garantizar un desenlace pacífico y aceptado por todos los sectores.

Las declaraciones de la hija del mandatario, junto a la estrecha diferencia entre los candidatos, anticipan una definición reñida y un escrutinio bajo lupa.

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