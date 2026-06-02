José Obdulio Gaviria y Wilson Ruiz se despacharon contra Gustavo Petro, que confirmó que se “pondrá al frente” de la campaña de Iván Cepeda

Gustavo Petro fue uno de los protagonistas de la primera vuelta presidencial, al incluso mostrar su voto frente al país, pese a que el sufragio es secreto - crédito EFE

La decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de ponerse “al frente” de la campaña del senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, luego de la derrota en la primera vuelta, celebrada el domingo 31 de mayo, causó duras reacciones de los sectores de oposición, que leyeron ese anuncio como un desafío directo a las reglas institucionales y lo respondieron con acusaciones de autoritarismo, fraude electoral y ruptura democrática, a 67 días del final del mandato.

La frase con la que el jefe de Estado finalizó su extenso pronunciamiento en la red social X, en la que indicó que él mismo se pondría “al frente” para liderar la aspiración del congresista oficialista, encendió el panorama político y motivó a vehementes reacciones a lo dicho por el mandatario. Como lo hicieron el abogado y exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela y el exsenador e ideólogo de la oposición José Obdulio Gaviria, cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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El presidente Petro denunció la compra de votos en Colombia por valores entre 150.000 y 200.000 pesos - crédito @petrogustavo/X

Mientras que Gaviria comparó el mensaje del mandatario con una declaratoria de rebelión, el ex jefe de cartera y exprecandidato presidencial afirmó que es trascendental la intervención de autoridades como la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusación de la Cámara, al sostener que el presidente busca alterar la voluntad popular, expresada en las urnas por la ciudadanía.

Y es que en su mensaje en la plataforma digital, el jefe de Estado también aseguró conocer compras de votos por entre $150.000 y $200.000 pesos y afirmó que De la Espriella fue derrotado en Córdoba, su tierra, por 360.000 votos contra 260.000; en una serie de denuncias, advertencias y cálculos electorales que sus críticos, como Gaviria y Ruiz usaron para presentar su intervención como una presión política desde la presidencia al proceso electoral en curso.

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José Obdulio Gaviria leyó el mensaje de Petro como una impugnación al orden constitucional

Al reaccionar al pronunciamiento del presidente, el exsenador enmarcó el episodio como una disputa de fondo con la institucionalidad y no solo como un cruce de campaña. “La respuesta a este trino de Petro, un Petro enloquecido por la derrota y dispuesto a acabar con todos y con todo, ya estaba escrita y, por lo tanto, lo único que hay que hacer es citarla”, expresó el letrado antioqueño, que es uno de los personajes que le ‘habla al oído’ a Uribe Vélez.

Para sostener esa idea, apeló al libro La Constitución Soy Yo, del jurista y experto constitucionalista Mauricio Gaona, y presentó ese texto como una descripción anticipada del comportamiento político del mandatario. “Es como si Gaona hubiera sabido que Petro se iba a declarar nuevamente en rebelión, tal como lo acaba de hacer”, agregó el veterano político, que había advertido sobre los riesgos que, en su concepto, suponía para la democracia Petro en el poder.

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Con este duro pronunciamiento, José Obdulio Gaviria rechazó mensaje del presidente Gustavo Petro, en el que intervino una vez más en política - crédito @JoseObdulio/X

La cita que reprodujo fue aún más explícita en la acusación que hizo contra el presidente. “La manipulación de los hechos a través de sus interpretaciones es el vehículo más efectivo para doblegar la Constitución y la ley y, con ello, la libertad. El objetivo inicial del aspirante a dictador no es otro que el de alterar la percepción de los ciudadanos sobre su propia realidad; comenzando con su propia historia”, citó Gaviria del libro publicado por el académico.

En su lectura, la tesis central de ese fragmento serviría para describir lo que, a su juicio, está inmerso en el mensaje presidencial. “Populistas, autócratas y dictadores conocen la importancia de explicar los hechos a través de sus interpretaciones de la realidad social y política. El aforismo crónico de su obra y su proyecto es invariable: el poder por el poder, el poder para poder y nada más que el poder”, expresó Gaviria en su pronunciamiento sobre lo dicho por Petro.

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Wilson Ruiz pidió medidas de contención contra Petro y llevó la disputa a los organismos de control

Por su parte, la respuesta de Ruiz, exministro de Justicia del gobierno de Iván Duque y exprecandidato presidencial, convirtió el pronunciamiento contra Petro en un reclamo directo a las autoridades encargadas de vigilar el proceso electoral y el comportamiento institucional del jefe de Estado. Por ello, no dudó en definir al gobernante con gruesos calificativos, que darían cuenta de la manera en la que buscaría perpetuarse en su cargo, desconociendo la Constitución.

A través de su perfil de X, el exministro Wilson Ruiz lanzó una dura arremetida contra el presidente Gustavo Petro por su intervención en política - crédito @WilsonRuizO/X

“No se podría esperar menos de un tirano disfrazado de demócrata. Qué paradoja que para Petro las mismas reglas con las que fue elegido son aquellas que ahora pisotea y cuestiona”, expresó Ruiz en su perfil de X, en el que vinculó al presidente con el senador Iván Cepeda y con la izquierda como bloque político, y presentó la disputa en términos de supervivencia institucional. “Lo he advertido: Petro, Cepeda y la izquierda son ruina, maldad y destrucción”, agregó.

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Y trasladó esa grave advertencia al terreno electoral. “Hoy lo decimos a viva voz: ¡Con nuestra democracia no te metas, Petro! Aquí hay un pueblo que no permitirá que se roben las elecciones, que no admitirá que alteres la voluntad del pueblo y se queden en el poder con su heredero!”, puntualizó el exministro, que ha sido uno de los activistas jurídicos que ha intentado, mediante recursos ante las altas cortes y otros organismos, frenar las iniciativas de Petro.

Ese señalamiento vino seguido de un llamado nominal a funcionarios y magistrados. “Señor Procurador, Registrador, y magistrados del CNE y miembros de la Comisión de Acusación, en un acto de responsabilidad con nuestra democracia e institucionalidad, no permitan que este dictadorzuelo destruya los cimientos sagrados de nuestra República. Urgen medidas de contención para el oscuro poder que dirige desde la Casa de Nariño”, concluyó.

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