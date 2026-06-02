Colombia

José Obdulio Gaviria y Wilson Ruiz se despacharon contra Gustavo Petro, que confirmó que se “pondrá al frente” de la campaña de Iván Cepeda

La decisión del presidente de encabezar personalmente la aspiración del congresista tras la derrota en primera vuelta provocó una ola de reacciones adversas entre los sectores de oposición

Guardar
Google icon
Un hombre con gafas y camisa blanca sonríe a la cámara mientras sostiene una boleta electoral blanca con múltiples fotografías de candidatos
Gustavo Petro fue uno de los protagonistas de la primera vuelta presidencial, al incluso mostrar su voto frente al país, pese a que el sufragio es secreto - crédito EFE

La decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de ponerse “al frente” de la campaña del senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, luego de la derrota en la primera vuelta, celebrada el domingo 31 de mayo, causó duras reacciones de los sectores de oposición, que leyeron ese anuncio como un desafío directo a las reglas institucionales y lo respondieron con acusaciones de autoritarismo, fraude electoral y ruptura democrática, a 67 días del final del mandato.

La frase con la que el jefe de Estado finalizó su extenso pronunciamiento en la red social X, en la que indicó que él mismo se pondría “al frente” para liderar la aspiración del congresista oficialista, encendió el panorama político y motivó a vehementes reacciones a lo dicho por el mandatario. Como lo hicieron el abogado y exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela y el exsenador e ideólogo de la oposición José Obdulio Gaviria, cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

PUBLICIDAD

El presidente Petro denunció la compra de votos en Colombia por valores entre 150.000 y 200.000 pesos - crédito @petrogustavo/X
El presidente Petro denunció la compra de votos en Colombia por valores entre 150.000 y 200.000 pesos - crédito @petrogustavo/X

Mientras que Gaviria comparó el mensaje del mandatario con una declaratoria de rebelión, el ex jefe de cartera y exprecandidato presidencial afirmó que es trascendental la intervención de autoridades como la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusación de la Cámara, al sostener que el presidente busca alterar la voluntad popular, expresada en las urnas por la ciudadanía.

Y es que en su mensaje en la plataforma digital, el jefe de Estado también aseguró conocer compras de votos por entre $150.000 y $200.000 pesos y afirmó que De la Espriella fue derrotado en Córdoba, su tierra, por 360.000 votos contra 260.000; en una serie de denuncias, advertencias y cálculos electorales que sus críticos, como Gaviria y Ruiz usaron para presentar su intervención como una presión política desde la presidencia al proceso electoral en curso.

PUBLICIDAD

José Obdulio Gaviria leyó el mensaje de Petro como una impugnación al orden constitucional

Al reaccionar al pronunciamiento del presidente, el exsenador enmarcó el episodio como una disputa de fondo con la institucionalidad y no solo como un cruce de campaña. “La respuesta a este trino de Petro, un Petro enloquecido por la derrota y dispuesto a acabar con todos y con todo, ya estaba escrita y, por lo tanto, lo único que hay que hacer es citarla”, expresó el letrado antioqueño, que es uno de los personajes que le ‘habla al oído’ a Uribe Vélez.

Para sostener esa idea, apeló al libro La Constitución Soy Yo, del jurista y experto constitucionalista Mauricio Gaona, y presentó ese texto como una descripción anticipada del comportamiento político del mandatario. “Es como si Gaona hubiera sabido que Petro se iba a declarar nuevamente en rebelión, tal como lo acaba de hacer”, agregó el veterano político, que había advertido sobre los riesgos que, en su concepto, suponía para la democracia Petro en el poder.

José Obdulio Gaviria rechazó pronunciamiento de Gustavo Petro
Con este duro pronunciamiento, José Obdulio Gaviria rechazó mensaje del presidente Gustavo Petro, en el que intervino una vez más en política - crédito @JoseObdulio/X

La cita que reprodujo fue aún más explícita en la acusación que hizo contra el presidente. “La manipulación de los hechos a través de sus interpretaciones es el vehículo más efectivo para doblegar la Constitución y la ley y, con ello, la libertad. El objetivo inicial del aspirante a dictador no es otro que el de alterar la percepción de los ciudadanos sobre su propia realidad; comenzando con su propia historia”, citó Gaviria del libro publicado por el académico.

En su lectura, la tesis central de ese fragmento serviría para describir lo que, a su juicio, está inmerso en el mensaje presidencial. “Populistas, autócratas y dictadores conocen la importancia de explicar los hechos a través de sus interpretaciones de la realidad social y política. El aforismo crónico de su obra y su proyecto es invariable: el poder por el poder, el poder para poder y nada más que el poder”, expresó Gaviria en su pronunciamiento sobre lo dicho por Petro.

Wilson Ruiz pidió medidas de contención contra Petro y llevó la disputa a los organismos de control

Por su parte, la respuesta de Ruiz, exministro de Justicia del gobierno de Iván Duque y exprecandidato presidencial, convirtió el pronunciamiento contra Petro en un reclamo directo a las autoridades encargadas de vigilar el proceso electoral y el comportamiento institucional del jefe de Estado. Por ello, no dudó en definir al gobernante con gruesos calificativos, que darían cuenta de la manera en la que buscaría perpetuarse en su cargo, desconociendo la Constitución.

Wilson Ruiz y su arremetida contra Gustavo Petro
A través de su perfil de X, el exministro Wilson Ruiz lanzó una dura arremetida contra el presidente Gustavo Petro por su intervención en política - crédito @WilsonRuizO/X

“No se podría esperar menos de un tirano disfrazado de demócrata. Qué paradoja que para Petro las mismas reglas con las que fue elegido son aquellas que ahora pisotea y cuestiona”, expresó Ruiz en su perfil de X, en el que vinculó al presidente con el senador Iván Cepeda y con la izquierda como bloque político, y presentó la disputa en términos de supervivencia institucional. “Lo he advertido: Petro, Cepeda y la izquierda son ruina, maldad y destrucción”, agregó.

Y trasladó esa grave advertencia al terreno electoral. “Hoy lo decimos a viva voz: ¡Con nuestra democracia no te metas, Petro! Aquí hay un pueblo que no permitirá que se roben las elecciones, que no admitirá que alteres la voluntad del pueblo y se queden en el poder con su heredero!”, puntualizó el exministro, que ha sido uno de los activistas jurídicos que ha intentado, mediante recursos ante las altas cortes y otros organismos, frenar las iniciativas de Petro.

Ese señalamiento vino seguido de un llamado nominal a funcionarios y magistrados. “Señor Procurador, Registrador, y magistrados del CNE y miembros de la Comisión de Acusación, en un acto de responsabilidad con nuestra democracia e institucionalidad, no permitan que este dictadorzuelo destruya los cimientos sagrados de nuestra República. Urgen medidas de contención para el oscuro poder que dirige desde la Casa de Nariño”, concluyó.

Temas Relacionados

Gustavo PetroElecciones en ColombiaSegunda vuelta presidencial ColombiaIván CepedaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Andrea Petro habló sobre las elecciones de 2026 y desafió a la oposición: “Ya lo hicimos una vez”

La hija de Gustavo Petro reiteró que la izquierda está lista para repetir la victoria electoral de 2022, pese a denuncias de fraude y compra de votos

Andrea Petro habló sobre las elecciones de 2026 y desafió a la oposición: “Ya lo hicimos una vez”

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO gratis: siga los goles y el minuto a minuto del partido en Bogotá antes de viajar al Mundial

El estadio Nemesio Camacho El Campín será el estadio en donde los hinchas tendrán la oportunidad de despedir a los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO gratis: siga los goles y el minuto a minuto del partido en Bogotá antes de viajar al Mundial

Madre de la mujer que fue quemada por su ex en Neiva confirmó su muerte: “Sabía que de esto no se iba a parar”

Los seres queridos de la víctima estuvieron atentos a todo el proceso médico, pero el desenlace fatal fue inevitable

Madre de la mujer que fue quemada por su ex en Neiva confirmó su muerte: “Sabía que de esto no se iba a parar”

En video: hinchas de la selección Colombia eligieron al mejor entre James Rodríguez y Luis Díaz para la Copa del Mundo 2026

Infobae Colombia habló con los aficionados de la Tricolor en la previa del partido ante Costa Rica, en los alrededores del estadio Nemesio Camacho El Campín

En video: hinchas de la selección Colombia eligieron al mejor entre James Rodríguez y Luis Díaz para la Copa del Mundo 2026

Gobierno Petro detalló qué pasará con los contratos de Canacol en Colombia: así avanzan las negociaciones para que no haya escasez de gas

Nini Johanna Castañeda, superintendente de Sociedadades, dijo que se la compañía busca financiaciones con accionistas y entidades financieras

Gobierno Petro detalló qué pasará con los contratos de Canacol en Colombia: así avanzan las negociaciones para que no haya escasez de gas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada anunció que no compartirá el premio de ‘La casa de los famosos’ ni con Tebi ni con Alexa: “Le tengo que dar valor a eso”

Alejandro Estrada anunció que no compartirá el premio de ‘La casa de los famosos’ ni con Tebi ni con Alexa: “Le tengo que dar valor a eso”

Yeferson Cossio expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta tras el fracaso de Paloma Valencia: “Firmes con la patria”

Aida Victoria Merlano se refirió a la infidelidad de Juanda Caribe: “Me vas a ver la cara de estúpida, pero con dinero embolsillado”

Nataly Umaña se refirió a la victoria de su ex Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Qué bonito cerrar este capítulo”

Westcol respondió a las críticas por su entrevista con Abelardo de la Espriella: “Uno no quiso, el otro sí”

Deportes

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO gratis: siga los goles y el minuto a minuto del partido en Bogotá antes de viajar al Mundial

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO gratis: siga los goles y el minuto a minuto del partido en Bogotá antes de viajar al Mundial

En video: hinchas de la selección Colombia eligieron al mejor entre James Rodríguez y Luis Díaz para la Copa del Mundo 2026

En video: cuál jugador faltó y quién sobró de los convocados a la selección Colombia al Mundial 2026, los hinchas opinaron

Fuad Char arremetió contra James Rodríguez luego de que le recordaran su fallido fichaje por Junior: “Flojo de mier...”

Jhon Córdoba se ausentó del entrenamiento de la selección Colombia y encendió las alarmas: qué pas con el delantero