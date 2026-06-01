Miguel Uribe Londoño reaccionó a los resultados de las elecciones presidenciales de 2026: “Defendimos y honramos el legado”

Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencial por el Partido Demócrata Colombiano, dijo que "hicimos un gran trabajo, hemos tenido toda clase de obstáculos, pero los superamos con la la fe, la coherencia, el amor , la decencia y la integridad que nos caracterizó todo el tiempo" - crédito @migueluribel/X

En la noche del 31 de mayo de 2026, luego de las elecciones presidenciales de Colombia, el ya excandidato Miguel Uribe Londoño, del Partido Demócrata Colombiano, reaccionó públicamente por medio de un video después de conocerse los resultados que lo posicionaron en el octavo lugar con 28.642 votos, equivalentes al 0,12% del total, y con el 99,87% de las mesas escrutadas.

Su mensaje estuvo marcado por la evocación de su hijo asesinado y un llamado a la defensa de la democracia en un ambiente político altamente polarizado. Uribe Londoño agradeció a quienes lo acompañaron en la campaña y resaltó tanto el valor simbólico de su candidatura como la relevancia de la participación ciudadana. Insistió en que, a pesar de las circunstancias, el legado de su hijo Miguel Uribe Turbay y la causa familiar continúan vigentes para él y su entorno.

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Abrió su declaración expresando gratitud a quienes apoyaron su proyecto: “Agradezco de todo corazón a cada persona que nos apoyó en esta campaña y al excelente equipo que nos acompañó”. Destacó los obstáculos enfrentados a lo largo de la contienda. Enfatizó: “Hicimos un gran trabajo, hemos tenido toda clase de obstáculos, pero los superamos con la fe, la coherencia, el amor, la decencia y la integridad que nos caracterizó todo el tiempo”.

Miguel Uribe Londoño obtuvo el 0,12% de los votos - crédito Registraduría

Enfatizó en el compromiso con los valores y la memoria familiar. “Defendimos y honramos el legado de Miguel con carácter y entereza”, apuntó. Hizo un llamado a la perseverancia y a mantener la esperanza: “Sigamos caminando y confiando en Dios”.

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Mensaje de gratitud y valores tras el resultado electoral

Uribe Londoño volvió a resaltar la importancia del esfuerzo colectivo y la convicción, esta vez presentándose de forma directa: “Soy Miguel Uribe. Agradezco de todo corazón a cada persona que nos acompañó en esta campaña y al gran equipo que tuvimos”.

Reforzó la idea de que a pesar de las dificultades, prevalecieron las convicciones: “Hicimos un gran trabajo. Hemos tenido toda clase de obstáculos, pero los superamos con la frente en alto, con decencia, con integridad y defendiendo el legado de Miguel con carácter”.

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Miguel Uribe Londoño dijo que trabajó por los principios de su hijo Miguel Uribe Turbay - crédito @migueluribel/X

El legado de Miguel Uribe Turbay en la campaña presidencial

Antes de la jornada, las palabras de Uribe Londoño demostraron que el peso del legado familiar tuvo un rol central. Expresó: “Con firmeza y con convicción, tomamos la antorcha que nos dejó Miguel y sembramos la idea de que su espíritu de lucha estará siempre con Colombia, sirviendo a todos sus habitantes”. Apenas conocidos los resultados, resaltó la relevancia de mantener viva la memoria de su hijo: “Triunfamos conservando en la memoria histórica de los colombianos la imagen de Miguel Uribe Turbay”.

Profundizó en el impacto personal de la pérdida de su hijo, asesinado cuando era candidato presidencial: “Mi hijo es quien debería estar aquí, pero lo mataron para silenciarlo, para que no fuera el próximo presidente. Hoy estaría siendo elegido”. A través de un mensaje difundido en redes sociales, compartió: “Desde niño vi en ti el gran líder que fuiste, con principios y valores que no se negocian”.

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Resaltó la huella dejada por Uribe Turbay: “Diste tu vida por estos principios y dejaste en Colombia un legado que vivirá siempre”. Manifestó, junto a su esposa Delia, un compromiso permanente: “Junto a Delia llevaremos tu luz hasta el final de nuestras vidas”.

Miguel Uribe Londoño dijo que votó pese a todos los obstáculos que vivió su familia - crédito @migueluribel/X

Democracia, futuro y la causa que continúa

Durante la jornada electoral, el candidato reiteró la importancia de participar en las urnas. “Hay que salvar la democracia, invito a los colombianos a que salgan a votar”, puntualizó. Recordó la necesidad de ejercer el derecho al voto como parte clave de su mensaje en la contienda.

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Previo al inicio del proceso electoral, Uribe Londoño insistió en el sentido de su candidatura y en el impulso que recibía del legado de su hijo. “Los invito a votar mañana por nosotros. Por una sola Colombia con seguridad y oportunidades. Es lo que Miguel soñó y es lo que nos mueve hoy y nos moverá siempre”, agregó.

Al cierre de la campaña, transmitió su disposición para asumir los resultados con una visión constructiva. Destacó que la misión de honrar a su hijo y mantener viva la causa familiar seguirá siendo su principal motor, mientras existan ciudadanos en busca de transformación y valores en Colombia.

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