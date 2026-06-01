Colombia

Miguel Uribe Londoño reaccionó a los resultados de las elecciones presidenciales de 2026: “Defendimos y honramos el legado”

El excandidato remarcó la permanencia de sus convicciones e instó a la sociedad a apostar por nuevas opciones en un escenario de polarización

Guardar
Google icon

Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencial por el Partido Demócrata Colombiano, dijo que "hicimos un gran trabajo, hemos tenido toda clase de obstáculos, pero los superamos con la la fe, la coherencia, el amor , la decencia y la integridad que nos caracterizó todo el tiempo" - crédito @migueluribel/X

En la noche del 31 de mayo de 2026, luego de las elecciones presidenciales de Colombia, el ya excandidato Miguel Uribe Londoño, del Partido Demócrata Colombiano, reaccionó públicamente por medio de un video después de conocerse los resultados que lo posicionaron en el octavo lugar con 28.642 votos, equivalentes al 0,12% del total, y con el 99,87% de las mesas escrutadas.

Su mensaje estuvo marcado por la evocación de su hijo asesinado y un llamado a la defensa de la democracia en un ambiente político altamente polarizado. Uribe Londoño agradeció a quienes lo acompañaron en la campaña y resaltó tanto el valor simbólico de su candidatura como la relevancia de la participación ciudadana. Insistió en que, a pesar de las circunstancias, el legado de su hijo Miguel Uribe Turbay y la causa familiar continúan vigentes para él y su entorno.

PUBLICIDAD

Abrió su declaración expresando gratitud a quienes apoyaron su proyecto: “Agradezco de todo corazón a cada persona que nos apoyó en esta campaña y al excelente equipo que nos acompañó”. Destacó los obstáculos enfrentados a lo largo de la contienda. Enfatizó: “Hicimos un gran trabajo, hemos tenido toda clase de obstáculos, pero los superamos con la fe, la coherencia, el amor, la decencia y la integridad que nos caracterizó todo el tiempo”.

Miguel Uribe Londoño obtuvo el 0,12% de los votos - crédito Registraduría
Miguel Uribe Londoño obtuvo el 0,12% de los votos - crédito Registraduría

Enfatizó en el compromiso con los valores y la memoria familiar. “Defendimos y honramos el legado de Miguel con carácter y entereza”, apuntó. Hizo un llamado a la perseverancia y a mantener la esperanza: “Sigamos caminando y confiando en Dios”.

PUBLICIDAD

Mensaje de gratitud y valores tras el resultado electoral

Uribe Londoño volvió a resaltar la importancia del esfuerzo colectivo y la convicción, esta vez presentándose de forma directa: “Soy Miguel Uribe. Agradezco de todo corazón a cada persona que nos acompañó en esta campaña y al gran equipo que tuvimos”.

Reforzó la idea de que a pesar de las dificultades, prevalecieron las convicciones: “Hicimos un gran trabajo. Hemos tenido toda clase de obstáculos, pero los superamos con la frente en alto, con decencia, con integridad y defendiendo el legado de Miguel con carácter”.

Miguel Uribe Londoño dijo que trabajó por los principios de su hijo Miguel Uribe Turbay - crédito @migueluribel/X
Miguel Uribe Londoño dijo que trabajó por los principios de su hijo Miguel Uribe Turbay - crédito @migueluribel/X

El legado de Miguel Uribe Turbay en la campaña presidencial

Antes de la jornada, las palabras de Uribe Londoño demostraron que el peso del legado familiar tuvo un rol central. Expresó: “Con firmeza y con convicción, tomamos la antorcha que nos dejó Miguel y sembramos la idea de que su espíritu de lucha estará siempre con Colombia, sirviendo a todos sus habitantes”. Apenas conocidos los resultados, resaltó la relevancia de mantener viva la memoria de su hijo: “Triunfamos conservando en la memoria histórica de los colombianos la imagen de Miguel Uribe Turbay”.

Profundizó en el impacto personal de la pérdida de su hijo, asesinado cuando era candidato presidencial: “Mi hijo es quien debería estar aquí, pero lo mataron para silenciarlo, para que no fuera el próximo presidente. Hoy estaría siendo elegido”. A través de un mensaje difundido en redes sociales, compartió: “Desde niño vi en ti el gran líder que fuiste, con principios y valores que no se negocian”.

Resaltó la huella dejada por Uribe Turbay: “Diste tu vida por estos principios y dejaste en Colombia un legado que vivirá siempre”. Manifestó, junto a su esposa Delia, un compromiso permanente: “Junto a Delia llevaremos tu luz hasta el final de nuestras vidas”.

Miguel Uribe Londoño dijo que votó pese a todos los obstáculos que vivió su familia - crédito @migueluribel/X
Miguel Uribe Londoño dijo que votó pese a todos los obstáculos que vivió su familia - crédito @migueluribel/X

Democracia, futuro y la causa que continúa

Durante la jornada electoral, el candidato reiteró la importancia de participar en las urnas. “Hay que salvar la democracia, invito a los colombianos a que salgan a votar”, puntualizó. Recordó la necesidad de ejercer el derecho al voto como parte clave de su mensaje en la contienda.

Previo al inicio del proceso electoral, Uribe Londoño insistió en el sentido de su candidatura y en el impulso que recibía del legado de su hijo. “Los invito a votar mañana por nosotros. Por una sola Colombia con seguridad y oportunidades. Es lo que Miguel soñó y es lo que nos mueve hoy y nos moverá siempre”, agregó.

Al cierre de la campaña, transmitió su disposición para asumir los resultados con una visión constructiva. Destacó que la misión de honrar a su hijo y mantener viva la causa familiar seguirá siendo su principal motor, mientras existan ciudadanos en busca de transformación y valores en Colombia.

Temas Relacionados

Elecciones en ColombiaMiguel UribeMiguel Uribe LondoñoElecciones presidenciales Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro no reconoce los resultados electorales de la primera vuelta : “Como presidente no los acepto ”

Abelardo de la Espriella fue el ganador de la primera vuelta presidencial con más de 10 millones de votos, le sigue Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, con 9 millones de sufragios

Gustavo Petro no reconoce los resultados electorales de la primera vuelta : “Como presidente no los acepto ”

Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: Todos los resultados de la primera vuelta, se esperan los discursos de Cepeda, De la Espriella y Valencia

El candidato de derecha dio el golpe en las urnas y encabeza el conteo de votos. Iván Cepeda también logra su clasificación a la segunda vuelta, según los resultados de la Registraduría

Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: Todos los resultados de la primera vuelta, se esperan los discursos de Cepeda, De la Espriella y Valencia

Resultados Lotería de Santander del viernes 29 de mayo: premio mayor y todos los secos millonarios

Esta lotería colombiana tiene más de 30 premios principales que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Santander del viernes 29 de mayo: premio mayor y todos los secos millonarios

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

La selección Colombia jugará dos días después de que se defina el nuevo presidente ante la República Democrática del Congo en la fecha 2 de la fase de grupos

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

Piter Albeiro criticó a Claudia López y Roy Barreras tras remontada de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

Los resultados de la primera vuelta rumbo a la Presidencia de Colombia se conocieron en la tarde del 31 de mayo, lo que generó un análisis de los famosos sobre los principales candidatos y aquellos que no lograron destacarse, pese a ser bastante reconocidos

Piter Albeiro criticó a Claudia López y Roy Barreras tras remontada de Abelardo de la Espriella en primera vuelta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Piter Albeiro criticó a Claudia López y Roy Barreras tras remontada de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

Piter Albeiro criticó a Claudia López y Roy Barreras tras remontada de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Cristina Hurtado y José Narváez dieron detalles de su voto: “Firme por la familia, por el cambio verdadero, por mi país”

Pablo Arango recordó cómo les contó a sus papás que le gustaban los hombres: “Los momentos oscuros ya pasaron”

Claptone anunció su regreso a Colombia con un show especial: fecha, lugar y precios de boletería

Deportes

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

Ya están en Bogotá los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fallas de conectividad en plena jornada electoral: MinTIC reportó afectaciones en 18 departamentos

Luis Sinisterra se queda en Cruzeiro: firmó contrato a largo plazo con el equipo brasileño

Camila Osorio se despidió de Roland Garros y cerró su mejor participación en la cita francesa