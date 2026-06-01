Colombia

Hijo del expresidente Álvaro Uribe votará por Abelardo en segunda vuelta, a pesar de los enfrentamientos entre las campañas: “Igual de delfín que los Santos”

Jerónimo Uribe, hijo menor del exmandatario colombiano (2002-2010), confirmó en su cuenta oficial de X su apoyo al candidato de Salvación Nacional. Igualmente, reconoció el trabajo de Paloma Valencia

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Jerónimo Uribe y Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa/Charlie Cordero/REUTERS/
Jerónimo Uribe y Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa/Charlie Cordero/REUTERS/

Colombia fue a las urnas el domingo 31 de mayo de 2026 y los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quedaron como los dos aspirantes que disputarán la segunda vuelta el domingo 21 de junio de 2026.

Con el 100% de las mesas informadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el abogado Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos (43,74%), mientras que el candidato presidencial del Pacto Histórico alcanzó 9.688.361 sufragios (40,90%).

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Los resultados siguen generando reacciones en distintos sectores políticos. Jerónimo Uribe, hijo menor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se pronunció en su cuenta oficial de X, donde reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella y pidió que se mantenga en la segunda vuelta del 21 de junio de 2026.

Jerónimo Uribe aseguró que el Centro Democrático puede tener 20 senadores en el Legislativo - crédito @jeronimoauribem/X
Jerónimo Uribe, hijo menor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se pronunció en su cuenta oficial de X, donde reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella y pidió que se mantenga en la segunda vuelta del 21 de junio de 2026 - crédito @jeronimoauribem/X

En su publicación, el empresario confirmó que votará por Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta y que lo hará con “entusiasmo”.

“El Dr. Abelardo de la Espriella derrotó hoy al candidato del Petrismo. Le pido a Dios que lo ilumine para consolidar un triunfo absoluto en 3 semanas. A ese propósito sumaré mi voto con entusiasmo (sic)”, aseveró Jerónimo Uribe.

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El hijo menor del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) expresó su admiración y gratitud por Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, quien ocupó el tercer lugar con un total de 1.639.685 votos.

“A Paloma Valencia toda la admiración y gratitud por la lucha que dio. Colombia necesita cientos de mujeres como ella. Paloma tiene más futuro que pasado (sic)”, indicó el joven empresario.

Jerónimo Uribe - crédito @jeronimoauribem/X
Jerónimo Uribe confirmó que votará por Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta y que lo hará con “entusiasmo” - crédito @jeronimoauribem/X

Pronunciamiento de Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció de forma inmediata su respaldo al abogado Abelardo de la Espriella, candidato que competirá por la presidencia el próximo 21 de junio. Uribe hizo este anuncio poco después de que se confirmara la derrota de Paloma Valencia, su candidata, quien quedó fuera de la contienda con un 6,92% de los votos.

En un mensaje difundido en redes sociales, Uribe reconoció la derrota y asumió la responsabilidad.

“Hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades”, afirmó, al tiempo que elogió el liderazgo de Valencia. El exmandatario insistió en la necesidad de evitar que Colombia avance hacia un modelo político vinculado al chavismo, haciendo un llamado explícito a votar por De la Espriella: “Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en la sucursal del chavismo”.

Los resultados oficiales mostraron que la fórmula De la Espriella–Restrepo obtuvo 43,73% de los votos, superando a la dupla Cepeda–Quilcué, que alcanzó el 40,91%. El Centro Democrático, representado por Valencia, quedó relegado, lo que motivó la rápida decisión de Uribe de manifestar su apoyo al candidato que, según él, representa valores como la defensa de la Constitución, las libertades y una economía austera.

El expresidente de la República, tras la derrota de su candidata, Paloma Valencia, se sumó a la aspiración del abogado de ultraderecha, que fue el gran ganador en primera vuelta - crédito @alvarouribevel/X

Uribe fundamentó su respaldo en la necesidad de proteger el país de propuestas que, según su visión, pondrían en riesgo las instituciones y la estabilidad democrática.

Además, criticó abiertamente la opción de un gobierno liderado por Iván Cepeda, al vincularla con grupos armados ilegales y reiterar la importancia de votar por De la Espriella.

Tomás Uribe, hijo del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, expresó en la red social X su satisfacción tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026. Considera positivo para el país que Iván Cepeda no haya logrado la victoria en esta instancia.

En su mensaje, Tomás Uribe felicitó al candidato Abelardo de la Espriella, quien se impuso con una ventaja considerable, y extendió su reconocimiento a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. “Felicitaciones al doctor Abelardo de la Espriella. Ganó por amplio margen. Admiración y respeto a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, con ellos hasta el final”, publicó.

El empresario evitó pronunciarse sobre eventuales acuerdos de cara a la segunda vuelta, señalando que esa decisión corresponde exclusivamente a su padre, Álvaro Uribe Vélez. Tradicionalmente, el expresidente ha tenido un papel determinante en la definición de alianzas dentro del uribismo.

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