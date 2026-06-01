Colombia

Abelardo de la Espriella le contestó a Iván Cepeda sobre propuesta de un ‘cara a cara’: “Primero, reconoce el resultado de las elecciones y debatimos ya mismo”

El candidato de derecha calificó al aspirante de izquierda como cobarde, al no reconocer los resultados de la primera vuelta el 31 de mayo de 2026

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Abelardo de la Espriella confirmó que solo aceptará el debate con Iván Cepeda bajo unas condiciones - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - Colprensa
Abelardo de la Espriella confirmó que solo aceptará el debate con Iván Cepeda bajo unas condiciones - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - Colprensa

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la invitación que realizó su rival, el aspirante Iván Cepeda, para que se concrete un debate donde se contrasten sus planes de gobierno, de cara a la segunda vuelta presidencial que se hará el 21 de junio de 2026.

En su publicación hecha en X, el líder del movimiento Defensores de la Patria recalcó que solo aceptará la discusión con el candidato progresista una vez acepten los resultados de la primera vuelta, donde le sacó más de 600.000 votos de diferencia.

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“¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron. Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo”, expresó el también abogado.

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