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Armando Benedetti anticipó que buscará la Alcaldía de Barranquilla después que termine el Gobierno Petro: “Hay una oportunidad”

El ministro del Interior afirmó que su deseo es retirarse de la política, pero que hará lo contrario

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Armando Benedetti - Por la ventana
El ministro del Interior afirmó que le gustaría poder retirarse de la política, pero luego reveló que no lo hará - crédito @SancochoTrifásico/YouTube

En el pódcast Por la ventana, al que fue invitado el presidente Gustavo Petro en el último capítulo que se estrenó, en la noche del 29 de mayo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue protagonista de una conversación con los humoristas Camilo Sánchez, Camilo Díaz y Emir Quintero que ha dado de que hablar.

En primer lugar, Benedetti se presentó ante los comediantes para afirmar que admiraba su trabajo al crear contenido y estar al tanto de las redes sociales, algo que describió como nuevo y extraño para él.

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“Ustedes son como alienígenas. El mundo de ustedes no lo entiendo, soy una persona que nunca ha hecho una transacción por teléfono, nunca he prendido como tal un computador, yo no sé nada. Yo entre a X en octubre de 2020 y a Instagram hace como seis meses”.

El ministro afirmó que no ha logrado conocer todo sobre las tendencias que, en su opinión, son cruciales para estar al tanto de los cambios que se registran en el mundo. “El verdadero poder hoy lo tienen los medios de comunicación, los jueces y ustedes (creadores de contenido)”, afirmó el barranquillero de 58 años.

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Armando Benedetti - Por la ventana
Benedetti se reconoció como un admirador de los creadores de contenido - crédito @SancochoTrifásico/YouTube

El político rechazó tomar whisky con los comediantes porque sigue en su proceso de rehabilitación y afirmó que está de acuerdo con que el presidente pueda ser protagonista de entrevistas poco habituales, cómo la que sostuvo con ellos.

Ese man es mamador de gallo, la gente cree que él es serio y tal, pero le gusta mamar gallo. Cuando yo vi que estaba saliendo en el carro, yo estaba muerto de la risa, pero sabía que eso iba a salir bien bacano”.

Benedetti reflexionó sobre las decisiones que ha tomado desde que incursionó en la política y reconoció que le gustaría dejar ese mundo en el corto plazo.

“Yo llevo desde el año 97, voy a cumplir 30 años. Ahora a mamar gallo, yo quisiera salir y aprender a jugar golf, lo que le queda a uno es aprender a jugar golf y que no me jodan tantos los enemigos, porque yo la he cagado es por tener tantos enemigos”, indicó el ministro del Interior.

Armando Benedetti - Por la ventana
El barranquillero habló con los comediantes sobre su pasado - crédito @SancochoTrifásico/YouTube

Al recordar el tiempo que estuvo en el Congreso, el barranquillero de 58 años afirmó que es consciente de que la mayoría de polémicas que ha protagonizado es por meterse en temas que no eran de su incumbencia.

“Yo cuando me hacía elegir era porque me gustaba joder la vida, pero eso me ha traído enemigos, lo he pensado ahora de viejo, lo hubiera pensado de joven, pero para esa época uno se cree la verga y que le puede ganar a todos, y no es así. Hay unos huevones a los que les preguntan que cambiarían y dicen que harían todo igual, pero yo haría todo lo contrario, el peor error de la vida es ser así de visible. Me gustaría ser invisible, daría la vida, pero siempre, a donde voy, hay un colombiano que grita o se toma una foto. Gritan: ”Bandido, hijo de puta". No debí ser tan visible, porque todos los enemigos que tengo es por bocón, por sapo“.

Armando Benedetti - Por la ventana
Benedetti reflexionó sobre su tiempo en el Congreso de la República - crédito @SancochoTrifásico/YouTube

A pesar de esa reflexión, el ministro del Interior afirmó que, aunque desea alejarse de la política, después de que termine el Gobierno Petro piensa que tiene posibilidades de ser alcalde de Barranquilla.

“Ahora hay una oportunidad de ser alcalde de Barranquilla. Estoy diciendo lo contrario de lo que acabo de decir. Sacar a esos manes de allá no es fácil, pero hay una oportunidad porque la gente está como cansada y están las condiciones”, declaró el ministro del Interior.

Antes de despedirse, Armando Benedetti se abstuvo de hablar sobre los comicios presidenciales. “Yo no puedo participar en política porque me joden, me suspenden de una”, indicó el barranquillero que aseguró que en el futuro aceptará subirse al carro del pódcast.

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