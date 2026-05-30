Petro se subió a un carro por la ventana para defender su gestión en particular entrevista con influenciadores: “La gente se me junta mucho”

El presidente recorrió Bogotá en un carro al que ingresó por la ventana. Habló sobre su gestión y lo que piensa la población de él - crédito @porlaventanap/IG

El presidente Gustavo Petro protagonizó una entrevista particular en el pódcast Por la Ventana, del programa Sancocho Trifásico, con los influenciadores Camilo Sánchez (comediante), Emir Quintero y Camilo Díaz, conocido como Culotauro. El mandatario se subió al carro en el que suelen recorrer la ciudad y hablar con distintas personas.

Desde el inicio, la entrevista fue curiosa porque el jefe de Estado tuvo que subirse al vehículo por la ventana. Inmediatamente, iniciaron un recorrido por Bogotá, en el que conversaron de política y otros temas, como la música. El presidente reveló, de hecho, que le gustan las canciones del fallecido rapero Canserbero.

PUBLICIDAD

Uno de los primeros temas que abordaron fue la arquitectura de la ciudad. Al respecto, el primer mandatario aseguró que Bogotá tiene un “mal urbanismo” porque hay edificios que se ubican en los bordes y aprovechó para hacer una crítica al exalcalde Enrique Peñalosa y a quienes son afines a sus posturas. “Es un negocio de los alcaldes peñalosistas. Es expandir la ciudad sobre la Sabana, más lejos, y la gente trabaja es por aquí”, dijo.

El presidente Gustavo Petro se refirió a la arquitectura de Bogotá en la entrevista con los influenciadores - crédito @orlaventanap/IG

Tras mencionar al exmandatario local, Quintero recordó cuando Peñalosa se perdió en los cerros por ocho horas, aproximadamente, tras haber iniciado un recorrido en Monserrate. Petro intervino con un corto comentario: “Yo no me he perdido en las montañas”.

PUBLICIDAD

En medio de la conversación, el presidente dio luces de lo que ha significado para él ser mandatario y, debido a cuestiones de seguridad, no poder acercarse a la población como antes. Según explicó, ha sido difícil mantener la cercanía con la ciudadanía.

“Solo en las manifestaciones puedo comunicarme, pero si yo me pongo a caminar, me suceden dos vainas: la gente se me junta mucho y no camino, y dos, pues la escolta va y rompe con la gente y se vuelve un problema”, detalló.

PUBLICIDAD

El presidente Petro aseguró que solo puede comunicarse con la gente en las manifestaciones - crédito Presidencia

Además, reconoció que en el norte de la ciudad, sobre todo en ciertas áreas específicas, no aprueban su gestión como presidente de la República y, por eso, no lo quieren: “Siempre va a pasar”. Aclaró que la simpatía y aceptación que recibe de la gente dependen de lo que él defiende y rechaza.

“Depende de qué posición se adopte. Si usted defiende intereses de gente que ya es muy privilegiada, lo quieren ellos, pero no lo quiere el resto de la gente (...). No es que no se pueda beneficiar a todos, es que, en el corto plazo, la gente privilegiada piensa que perder algo de su ganancia es terrible”, detalló.

PUBLICIDAD

A poco tiempo de terminar su mandato, Petro aseguró que ha estado evaluando su trabajo por casi cuatro años, para definir cómo le fue y si puede sentirse orgulloso de haber sido el primer presidente de izquierda de Colombia, luego de haber ejercido como oposición durante años.

El presidente Petro aseguró que mejoraron los ingresos de las mujeres pobres - crédito Luisa González/Reuters

Según explicó, la verificación de su desempeño se basa en estadísticas. “Hay estadísticas que me dejan sin palabras”, confesó. Algunas de las cifras indican que hubo importantes mejoras durante su Gobierno, como la disminución de los casos de desnutrición infantil y la tasa de mortalidad asociada a ella. También aumentaron los ingresos de las mujeres “pobres”, siendo este el grupo poblacional que más creció en la materia.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el jefe de Estado, las mejoras que se han evidenciado en la situación socioeconómica de las mujeres sirven para evitar que su situación empeore.

“Cuando uno dice mujer pobre, si es joven, uno sabe que el peligro de la prostitución está ahí. Si le crecieron sus ingresos, es una mujer que puede defenderse con sus hijos, porque, generalmente, hay unos bandidos (...), hombres vampiros que ven a la muchacha, la niña bonita del barrio, la embarazan (...) y dejan a esa niña tirada”, detalló.

PUBLICIDAD