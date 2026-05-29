Elecciones presidenciales Colombia 2026: conozca los cierres y desvíos en Bogotá por cuenta de la jornada electoral

Las urnas se abren a las 8:00 a. m. y se cierran a las 4:00 p. m. - créditos archivo Sergio Acero / Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) anunció el plan de cierres y desvíos viales que regirá en Bogotá el próximo domingo 31 de mayo con motivo de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en todo el territorio nacional.

El objetivo, de acuerdo con lo que mencionó el documento que se emitió la mañana del viernes 29 de mayo, es garantizar el acceso seguro de los votantes a los principales puntos de votación y mantener la movilidad durante la jornada electoral.

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Disposiciones especiales en Corferias: uno de los mayores puntos de votación

Por la alta afluencia esperada en Corferias, uno de los sitios con mayor número de mesas de votación en la ciudad, se implementarán cierres perimetrales entre la carrera 33 y la carrera 44, la avenida de Las Américas y la calle 26 (av. El Dorado).

El acceso de residentes del sector estará controlado en todo momento y se asegurará el ingreso a centros de salud y el paso de vehículos de emergencia. El ingreso de votantes a Corferias se mantiene por los puntos habituales sobre la carrera 40 y el arco de la carrera 33.

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Para quienes se movilizan por la zona, la SDM recomendó las siguientes rutas alternas:

Hacia el oriente: continuar por la calle 26 y conectar con la avenida NQS.

Por la carrera 40: quienes van al norte deben tomar la avenida de Las Américas y luego la carrera 50 al norte; quienes van al sur deben utilizar la calle 26 hacia la NQS para continuar al sur.

Solo los vehículos acreditados podrán ingresar, utilizando la avenida de las Américas hasta la carrera 40, donde se encuentra el edificio de parqueaderos de Corferias.

Los vehículos de cuerpos de seguridad del Estado tendrán acceso por la avenida El Dorado con carrera 39, bajo control de seguridad.

Estos son los cierres y desvíos en la capital colombiana - crédito Secretaría Distrital de Movilidad

Cierres por escrutinio

El domingo 31 de mayo, entre las 5:00 a. m. y las 11:59 p. m., habrá cierres adicionales en las vías aledañas a Corferias para facilitar el proceso de escrutinio de votos.

Se verán afectadas:

La calzada norte de la avenida Esperanza, entre la avenida de las Américas y la carrera 40.

La calle 25 entre las carreras 37 y 40, garantizando acceso al Hotel Hilton.

La carrera 37 entre la av. Esperanza y la calle 25.

La carrera 40 calzada oriental, entre la av. de Las Américas y la calle 25.

En todos los casos se garantizará el acceso controlado a residentes y comercios de la zona.

Corferias es uno de los mayores puntos de votación en Bogotá - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Las rutas alternas recomendadas para transporte público y vehículos particulares incluyen el uso de la av. de las Américas, carrera 50 y av. Esperanza, así como la calle 26 y la carrera 40 para conectar con otras vías principales.

Cierres en el centro y acceso a la Plaza de Bolívar

Se autorizan cierres en las inmediaciones de la Plaza de Bolívar y la Alcaldía Mayor de Bogotá desde la 1:00 p. m. del sábado 30 de mayo, entre la carrera 8, calle 12B y calle 10.

La carrera 9 entre las calles 12B y 10 estará cerrada desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. del domingo 31 de mayo.

El acceso peatonal al puesto de votación se mantendrá habilitado a través de la carrera 9 a la altura de la calle 12B.

Entre los desvíos establecidos para vehículos que usan la carrera 8 en sentido norte-sur, se recomienda tomar la calle 12B al occidente, carrera 9 al norte, calle 17 al occidente y carrera 10 al sur.

Los vehículos que normalmente transitan por la carrera 9 al norte deberán continuar por la carrera 10.

La Secretaría de Movilidad recomendó no usar vehículos particulares para dirigirse a los puntos de votación para evitar congestiones - crédito archivo Mariano Vimos/Colprensa

Recomendaciones generales

La Secretaría Distrital de Movilidad invitó a la ciudadanía a consultar con anticipación las rutas de acceso y planificar sus desplazamientos para ejercer el derecho al voto sin inconvenientes.

Al final, y para evitar la congestión en la movilidad, se recomienda el uso del transporte público y estar atentos a la señalización y orientaciones de la autoridad de tránsito durante la jornada electoral.