Elecciones presidenciales 2026: así podrá saber dónde votar en Bogotá el domingo 31 de mayo

Con varias opciones digitales y presenciales, los ciudadanos tienen herramientas prácticas para ubicar fácilmente su puesto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A pocos días de la elección presidencial del 31 de mayo de 2026, Bogotá se prepara para recibir en las urnas a 6.076.599 ciudadanos habilitados para votar, una cifra que representa uno de los mayores contingentes electorales del país.

La ciudad contará con 17.162 mesas de votación, distribuidas en toda la capital, y la logística incluye la participación de 124.011 jurados, seleccionados electrónicamente por la Registraduría Nacional del Estado Civil para asegurar la transparencia y confiabilidad de la jornada.

PUBLICIDAD

La Registraduría anunció la realización del sorteo de jurados y la habilitación de herramientas tecnológicas para que los residentes puedan consultar fácilmente su lugar de votación. El esfuerzo busca fortalecer la confianza ciudadana y facilitar el acceso a la información electoral, en un contexto donde la organización y la transparencia son cruciales para el funcionamiento de la democracia.

Cómo consultar el lugar de votación en Bogotá

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha dispuesto varias alternativas digitales y presenciales para que los ciudadanos puedan consultar su puesto de votación de manera rápida y segura. El principal canal es el sitio web oficialwww.registraduria.gov.co, que integra una plataforma de georreferenciación y consulta electoral.

PUBLICIDAD

La plataforma www.registraduria.gov.co permite consultar el lugar de votación mediante georreferenciación y mapa interactivo - crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos

Pasos para realizar la consulta en línea:

Ingresar al portal oficial: diríjase a www.registraduria.gov.co. Seleccione la opción ‘Electoral’: En el menú principal, haga clic en la sección “Electoral”. Acceda al módulo de Elecciones 2026: Elija “Elecciones 2026” y luego seleccione “Presidente y Vicepresidente de la República”. Utilice el mapa interactivo: la plataforma permite visualizar un mapa donde puede seleccionar el departamento, municipio y puesto de votación de su interés. Consulta directa: acceda a los enlaces rápidos https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/ o https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/2026/presidente-de-la-republica/ para consultar su lugar exacto de votación ingresando su número de cédula.

La herramienta brinda la dirección exacta, el nombre del puesto y su ubicación geográfica en el mapa, facilitando la planificación del desplazamiento el día de la elección.

Otras opciones de consulta

Además del portal web, la Registraduría ofrece:

Chatbot institucional: una solución interactiva en la web para resolver dudas y consultar el lugar de votación.

Aplicación ‘aVotar’: disponible de manera gratuita en Google Play y App Store , permite verificar la mesa y el puesto asignado, recibir notificaciones y acceder a recomendaciones electorales.

Atención presencial: en puntos habilitados de la Registraduría y SuperCades para quienes requieran orientación personalizada.

Bogotá habilitó 17.162 mesas para la elección presidencial 2026 y convoca a más de 6 millones de votantes - crédito Sergio Acero/Colprensa

Preparativos logísticos y tecnológicos

El último fin de semana de mayo, el Estadio Nemesio Camacho El Campín será epicentro de los preparativos logísticos para la jornada electoral. Sencia, operador del estadio, pondrá su infraestructura al servicio de una capacitación masiva a los operadores de equipos de biometría electoral, tecnología clave para la verificación de identidad mediante huellas dactilares.

PUBLICIDAD

Entre 4.500 y 6.500 personas se capacitarán en las graderías del costado oriental, en una actividad que no interferirá con la preparación del partido de despedida de la Selección Colombia, dado que los espacios utilizados serán independientes del terreno de juego.

La biometría electoral, implementada por la Registraduría, requiere personal entrenado y equipos tecnológicos en todos los puntos de votación de Bogotá. El operativo logístico incluye la movilización de los equipos y el personal desde las zonas de parqueaderos del estadio hacia las diferentes localidades, garantizando la cobertura y el funcionamiento eficiente de las mesas.

PUBLICIDAD

Según la Registraduría, cerca de 860.000 ciudadanos están siendo capacitados a nivel nacional para operar tecnologías y cumplir funciones electorales. La asistencia presencial a estos espacios es fundamental para asegurar que cada persona comprenda su rol y que la jornada electoral transcurra con normalidad.

Sencia y la Registraduría preparan capacitación masiva en El Campín para operadores de biometría electoral en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El CEO de Sencia, Mauricio Hoyos, destacó: “El estadio es un espacio para todos y de todos. Facilitar estos encuentros es una manera de poner la infraestructura al servicio de Bogotá y del país”.

Recomendaciones finales

Consulte su lugar de votación con anticipación y toma nota de la dirección y el número de mesa.

Si es jurado o parte del equipo de apoyo, asista puntualmente a las capacitaciones y siga las instrucciones de la Registraduría.

Use los canales digitales y oficiales para resolver dudas, evitando intermediarios o fuentes no verificadas.

El día de la elección, acuda con su cédula de ciudadanía y verifique su mesa antes de ingresar.