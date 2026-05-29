Colombia

César Gaviria invitó a apoyar a Paloma Valencia en las urnas: “No podemos permitir que lo que vivimos estos cuatro años se repita”

El exmandatario aseguró que el país necesita recuperar la autoridad frente a los grupos armados y defendió una política enfocada en fortalecer la fuerza pública y el control territorial

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César Gaviria expresó públicamente su respaldo a Paloma Valencia de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo - crédito Paloma Valencia/X
César Gaviria expresó públicamente su respaldo a Paloma Valencia de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo - crédito Paloma Valencia/X

El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, hizo un llamado público a votar por la candidata Paloma Valencia en las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo de 2026 y aprovechó su pronunciamiento para cuestionar con dureza la política de Paz Total impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

En un comunicado firmado en Bogotá el 28 de mayo de 2026, Gaviria aseguró que el país no puede permitir “cuatro años más de rodillas ante los criminales” y calificó la estrategia de seguridad del actual Gobierno como una “guerra fratricida pactada contra la sociedad colombiana”.

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El exmandatario sostuvo que el balance de orden público durante los últimos años deja “más muertos, más ataques y más territorio en manos de los violentos”, además de “cientos de kilómetros sembrados de coca”.

Según afirmó, las negociaciones adelantadas con grupos armados ilegales terminaron debilitando la capacidad del Estado y generando concesiones a organizaciones que continúan delinquiendo.

En el documento, Gaviria también hizo referencia a recientes hechos violentos atribuidos al ELN. Señaló que esa guerrilla asesinó a un soldado mediante el uso de drones explosivos en Tibú, dejó tres policías heridos en la vía entre Cúcuta y Pamplona y lanzó 12 cilindros bomba contra un batallón militar en Riohacha.

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