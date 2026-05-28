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Esto dice la ley sobre acumular los compensatorios por votar en las elecciones de Colombia

Con la cercanía de las elecciones presidenciales, volvió a surgir una de las dudas más frecuentes entre trabajadores y empresas sobre los beneficios laborales que reciben quienes participan en las jornadas electorales

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La creadora de contenido pidió no quedarse solo con los reels en Instagram y pidió investigar más fuentes y medios de comunicación - crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos
La Ley 403 de 1997 en Colombia otorga media jornada de descanso remunerado a quienes ejerzan su derecho al voto en elecciones presidenciales - crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos

A pocos días de la primera vuelta presidencial en Colombia, volvió a surgir entre trabajadores y empresas una de las dudas más repetidas en cada jornada electoral. ¿Qué pasa con el tiempo compensatorio por votar y si ese beneficio puede acumularse en caso de que el país llegue a una segunda vuelta?

La pregunta tomó fuerza especialmente entre quienes ya planean participar en ambas jornadas electorales de 2026. Muchos ciudadanos quieren saber si las medias jornadas de descanso que reconoce la ley pueden convertirse en un día completo libre o si deben usarse por separado. La respuesta, de acuerdo con la legislación colombiana y distintos conceptos jurídicos sobre el tema, es sí. Los ciudadanos que voten tanto en primera como en segunda vuelta presidencial podrán acceder a dos medias jornadas de descanso remunerado, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

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Jornada de elecciones presidenciales 2022-Cartagena-Colombia
El beneficio de descanso compensatorio por votar puede acumularse si un ciudadano participa en primera y segunda vuelta presidencial, según la legislación colombiana - crédito Alcaldía de Cartagena

El beneficio está contemplado en la Ley 403 de 1997, norma que creó varios incentivos para promover la participación democrática en el país. Allí se establece que cualquier persona que ejerza su derecho al voto tiene derecho a media jornada compensatoria de descanso remunerado. Para acceder a ese tiempo libre, el trabajador deberá presentar el certificado electoral entregado por los jurados al finalizar la votación. Ese documento se convierte en la prueba oficial de participación y será indispensable para reclamar el beneficio ante el empleador.

La ley también aclara que el descanso debe disfrutarse dentro de los 30 días siguientes a la elección. Por esa razón, quienes voten en ambas jornadas podrían organizar las dos medias jornadas y convertirlas en un día completo de descanso, siempre que todavía se encuentren dentro del plazo permitido. Sin embargo, el uso del beneficio no depende únicamente del trabajador. La programación del descanso deberá acordarse con el empleador y ajustarse a las necesidades operativas de cada empresa o entidad pública.

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En otras palabras, aunque la norma permite acumular las medias jornadas, el momento en que se tome ese descanso tendrá que coordinarse previamente. En varios casos, las compañías optan por definir fechas específicas o establecer acuerdos internos para evitar afectaciones en la operación laboral.

El certificado electoral que entregan los jurados de votación es el documento que permite solicitar el medio día de descanso laboral tras participar en una elección en Colombia- crédito VisualesIA
Para acceder al descanso remunerado, el trabajador debe presentar el certificado electoral entregado por los jurados al finalizar la jornada electoral - crédito VisualesIA

Además del descanso compensatorio, el certificado electoral otorga otros beneficios que muchas veces pasan desapercibidos entre los ciudadanos. Aunque la mayoría de personas lo asocia únicamente con la media jornada libre en el trabajo, este documento también permite acceder a descuentos en distintos trámites oficiales del Estado.

Entre esos incentivos aparecen rebajas en diligencias como la expedición del duplicado de la cédula, el trámite del pasaporte o la libreta militar. La medida busca estimular la participación ciudadana y premiar a quienes acuden a las urnas durante las jornadas electorales. La participación en las elecciones igualmente puede representar ventajas en algunos procesos académicos y administrativos. La legislación contempla beneficios como prioridad en casos de empate dentro de concursos públicos, acceso a instituciones de educación superior oficiales y algunas preferencias en procesos relacionados con el Estado.

Por esa razón, las autoridades electorales insisten en la importancia de conservar correctamente el certificado entregado por los jurados de votación. Perderlo podría impedir que el ciudadano reclame cualquiera de estos beneficios posteriormente.

El uso del beneficio de media jornada de descanso debe acordarse previamente con el empleador y adaptarse a las necesidades operativas de la empresa - crédito @Registraduria / X
El uso del beneficio de media jornada de descanso debe acordarse previamente con el empleador y adaptarse a las necesidades operativas de la empresa - crédito @Registraduria / X

También recomiendan revisar cuidadosamente la información antes de abandonar el puesto de votación. Verificar que nombres, apellidos y número de documento estén correctamente escritos puede evitar inconvenientes al momento de solicitar descuentos, descansos compensatorios o cualquier otro incentivo contemplado por la ley.

En medio de un ambiente político marcado por la expectativa frente a las elecciones presidenciales de 2026, millones de colombianos acudirán nuevamente a las urnas no solo para definir el rumbo político del país, también para ejercer un derecho que sigue teniendo incentivos dentro de la legislación laboral colombiana. Si se confirma una segunda vuelta presidencial, quienes participen en ambas jornadas podrán acceder a dos beneficios independientes. Así, las medias jornadas sí podrían terminar convertidas en un día completo de descanso remunerado, siempre bajo acuerdo con el empleador y respetando los tiempos fijados por la ley.

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