Paloma Valencia criticó al Gobierno Petro tras la muerte de una bebé en El Espinal y pidió justicia: “Este caso es indignante”

En su declaración pública, Paloma Valencia expresó solidaridad con la familia de una bebé de 6 meses que fue víctima de abuso - crédito Paloma Valencia / Instagram

La muerte de una bebé de seis meses que habría sido víctima de abuso sexual en El Espinal (Tolima) provocó una fuerte reacción pública de rechazo. Entre los pronunciamientos se destacó el de la candidata presidencial Paloma Valencia, que exigió justicia y sanciones ejemplares para los responsables.

De acuerdo con el reporte oficial, la menor, identificada como Mia Kataleya Ramírez López, fue trasladada desde el municipio de El Espinal hasta Ibagué por la gravedad de las lesiones.

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Después de que se conoció el caso, la candidata presidencial mostró su solidaridad con la familia de Mia Kataleya y reclamó una respuesta inmediata de la justicia, reiterando la urgencia de que el Estado refuerce la protección a mujeres y menores en Colombia.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Ibf) activó la ruta de protección integral y reiteró el repudio a cualquier forma de violencia infantil. Mientras tanto, el alcalde de El Espinal anunció acciones inmediatas y continúa la búsqueda de un sospechoso, al tiempo que la madre de la menor permanece bajo custodia de las autoridades.

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La candidata Paloma Valencia exigió justicia y el Icbf activó la ruta de atención - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En su cuenta de Instagram, Paloma Valencia calificó el hecho como “indignante” y solicitó medidas contundentes: “Toda mi solidaridad con la familia de la bebé de 6 meses que fue abusada en El Espinal, Tolima. Que les caiga todo el peso de la ley a los responsables. Este caso es indignante, es urgente un gobierno que proteja a las mujeres y niñas“.

Asimismo, pidió cambios para el siguiente periodo presidencial: “Una bebé de 6 meses, por Dios. Este país tiene que reconsiderarse, por eso es que necesitamos las garantías para las mujeres y necesitamos gobiernos que no sigan tratando mal a las mujeres”.

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Respuesta institucional tras el ataque

Las autoridades investigan el presunto caso de abuso sexual y agresiones físicas, por lo que continúa el proceso judicial para establecer responsabilidades.

El alcalde Wilson Gutiérrez Montaña informó sobre medidas urgentes tras el crimen, incluida la oferta de una recompensa de $10 millones para quien aporte datos que conduzcan a esclarecer el caso y dar con los responsables: “Definitivamente fue un monstruo el que perpetró este hecho”.

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Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) confirmó la activación de la ruta de protección y la intervención inmediata de la Defensoría de Familia, con el objetivo de garantizar atención integral del caso: “El Instituto hace un llamado a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones con celeridad y se impongan sanciones ejemplares a los responsables de estos hechos. Reiteramos que cualquier forma de violencia contra la niñez es inadmisible”.

La institución también invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que implique riesgo o violencia contra niños y niñas en los canales oficiales.

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La candidata a la presidencia de Colombia pidió respeto por la vida de los niños y justicia en este aberrante caso - crédito Luisa González/REUTERS

Preocupación por los casos de abuso infantil

El lamentable caso reavivó el debate social sobre la protección infantil en Colombia. Diversos sectores políticos e institucionales se refirieron a la urgencia de contar con acciones estatales más eficaces para prevenir situaciones similares y proteger a los más vulnerables.

Ante el enfático llamado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reafirmó su compromiso de usar todos sus recursos para salvaguardar los derechos de los menores.

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Por su parte, Paloma Valencia reiteró su respaldo a las víctimas y exigió la máxima sanción: “Toda la solidaridad para mi Tolima y la familia afectada; y pido toda la fuerza de la ley contra el criminal”.

El caso reavivó el debate sobre la protección infantil - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mientras el país reclama justicia, el caso de Mia Kataleya se convierte en ejemplo de la agresividad de los criminales que están cerca de los menores de edad y la necesidad de fortalecer los sistemas de protección para los niños en todo el territorio nacional.

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