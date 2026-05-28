Elecciones presidenciales: Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda lideran la inscripción de testigos electorales

Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella son los principales favoritos de cara a la contienda del 31 de mayo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las campañas presidenciales de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se posicionan, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), como las que han registrado el mayor número de testigos electorales acreditados para las elecciones del domingo 31 de mayo. Una jornada en la que están convocados 41.287.084 ciudadanos para acudir a las urnas, para elegir al sucesor del líder de izquierda Gustavo Petro.

La plataforma habilitada por el organismo ha contabilizado cerca de 307.000 testigos inscritos, una cifra que permite dimensionar lo que será el despliegue logístico de las principales candidaturas para asegurar la vigilancia y la transparencia en cada mesa de votación. Un dato conocido a cuatro días de que se lleve a cabo la contienda, en medio de los señalamientos del jefe de Estado sobre su legalidad, sin tener sustento alguno.

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De acuerdo con los reportes del CNE, la candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo contabiliza 100.571 testigos acreditados, mientras que la campaña de Abelardo de la Espriella, junto a José Manuel Restrepo, registra 99.337 testigos y la dupla compuesta por Iván Cepeda y Aida Quilcué cuenta con un total de 75.442 personas acreditadas para ejercer la función de testigos durante la jornada electoral.

El Consejo Nacional Electoral tendrá abierto el proceso de inscripción de testigos electorales hasta el jueves 28 de mayo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En ese orden de ideas, las cifras, replicadas por medios como La FM de RCN, sitúan a las campañas de Valencia, de la Espriella y Cepeda a la cabeza de la estrategia de control electoral; en contraste con otras aspiraciones, relegadas en este aspecto y otras, como la del exembajador Roy Barreras y el general (r) Gustavo Matamoros que todavía no reportan testigos inscritos ante el organismo para la fiesta democrática.

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En cifras del Consejo Nacional Electoral, la candidata Claudia López suma 8.599 testigos, Sergio Fajardo cuenta con 1.040, Santiago Botero con 1.089, Mauricio Lizcano con 166 y, ya más relegado, se ubican Miguel Uribe Londoño y Sondra Macollins, con apenas 20 testigos inscritos cada uno. Hasta el cierre de esta edición, ni Roy Barreras ni Gustavo Matamoros han presentado registros de testigos ante la autoridad electoral.

El plazo fijado por el CNE para la inscripción de testigos electorales vence el jueves 28 de mayo a las 5:00 p. m. La expectativa del organismo es que las campañas que lideran las encuestas incrementen todavía más sus inscripciones, para alcanzar la meta de cubrir al menos una persona en cada una de las más de 122.000 mesas de votación que se instalarán en el país, en un día crucial para el futuro de la democracia.

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Las urnas se abrirán desde las 8:00 a. m., en una jornada que se extenderá hasta las 4:00 p. m. - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Balance del CNE en el proceso de inscripción de testigos

Cristian Quiroz, presidente del CNE, valoró el avance de las campañas que han logrado abarcar la mayoría de las mesas y reiteró el llamado a los partidos y movimientos para que no dejen mesas sin cubrir. “Tenemos campañas que no han postulado testigos y por eso tenemos una persona invitándolos a que postulen, porque el testigo electoral es el que da la garantía del cuidado de los votos”, expresó el togado.

La figura del testigo electoral constituye una herramienta clave para la transparencia del proceso, ya que son los responsables de observar el desarrollo de la jornada, alertar sobre posibles irregularidades y garantizar la correcta contabilización de los votos en cada mesa. Para tal fin, se ha dispuesto una plataforma digital de inscripción y un programa de capacitación para los testigos, con el objetivo de fortalecer los controles.

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El proceso de escrutinio empezará una vez se cierren las urnas en todo el territorio nacional - crédito Luisa González/REUTERS

Es válido precisar que para esta primera vuelta, el dispositivo de control y vigilancia contará también con la presencia de más de 14.000 observadores, de los cuales 1.500 provienen del ámbito internacional, según informó el CNE. Estos observadores estarán distribuidos en los principales centros urbanos y zonas rurales, con la misión de monitorear la transparencia de las elecciones y reportar cualquier incidencia.

La capacitación que recibirán los testigos inscritos incluye módulos sobre el funcionamiento de la mesa, los procedimientos para el conteo de votos y los mecanismos de denuncia en caso de detectar irregularidades. El objetivo es que cada testigo actúe como garante del cumplimiento de la normativa electoral y como primer filtro frente a cualquier intento de manipulación de los resultados.

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