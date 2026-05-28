Agencia Pública de Empleo del Sena lanzó convocatoria internacional con más de 300 vacantes en Europa y sueldos de hasta $15 millones

Las oportunidades en Europa abarcan empleos en la industria metalúrgica, energía eléctrica y sector salud, con contratos indefinidos y beneficios adicionales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Agencia Pública de Empleo del Sena anunció una atractiva convocatoria internacional con más de 300 vacantes en Europa, dirigida a profesionales y técnicos colombianos interesados en oportunidades con sueldos millonarios y beneficios adicionales.

La oferta, actualizada al 27 de mayo de 2026, se alinea en una estrategia de articulación con grupos empresariales acreditados por autoridades migratorias de España y Alemania, y contempla empleos en sectores como la industria metalúrgica, energía eléctrica y salud.

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En total, el Sena reporta más de 36.000 vacantes abiertas a nivel nacional e internacional. De ellas, unas 300 corresponden a empleos en Europa, principalmente en España y Alemania, con contratos indefinidos, remuneraciones competitivas y condiciones de estabilidad y movilidad internacional.

El proceso de selección incluye requisitos de experiencia, certificaciones, dominio del idioma y entrevistas virtuales o presenciales dependiendo del cargo y país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Vacantes en España: sector metalúrgico y energía

Un destacado grupo empresarial español, acreditado por los ministerios de inmigración, busca dibujantes técnicos, soldadores armadores y soldadores por proceso MIG MAG para trabajar en Benicarló, Castellón (Comunidad Valenciana). Además, existe una convocatoria para 200 instaladores de redes de energía eléctrica en diversas regiones de España (Murcia, Palma, Alicante, Albacete, e Ibiza).

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Detalles de los cargos y salarios

Soldador por proceso MIG MAG

Experiencia: 24 meses comprobables.

Funciones: soldadura semiautomática en estructuras y tuberías metálicas.

Contrato: indefinido.

Salario: 1.900 euros brutos mensuales (equivalente a $8.300.000 COP), con posibilidad de primas de producción trimestrales.

Jornada: completa, turnos rotativos.

Beneficios: seguridad Social, primas por producción, horas extras.

Soldador armador

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Experiencia: 24 meses comprobables.

Funciones: interpretación de planos, ensamblaje, control de calidad, manejo de maquinaria de taller.

Contrato: indefinido.

Salario: 1.900 euros brutos mensuales ($8.300.000 COP), más primas de producción.

Beneficios: seguridad Social, tiquete a España, asesoría migratoria.

En España buscan soldadores armadores, soldadores por proceso MIG MAG y dibujantes técnicos para trabajar en Benicarló, Castellón y otras regiones - crédito Sena

Dibujante técnico

Experiencia: 24 meses comprobables.

Funciones: modelado en Tekla Structures, preparación de planos y especificaciones técnicas.

Contrato: indefinido.

Salario: 2.166 euros brutos mensuales ($9.462.000 COP), con variable anual hasta 2.500 euros ($10.921.000 COP).

Beneficios: seguridad Social, tiquete a España, asesoría migratoria.

Instalador de redes de energía eléctrica

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Educación: tecnólogo o ingeniero en áreas afines, experiencia mínima de 36 meses.

Funciones: montaje, mantenimiento y reparación de redes eléctricas de baja y media tensión.

Contrato: indefinido.

Salario: 1.833 euros brutos mensuales ($8.026.810 COP), con posibilidad de ascender hasta 2.500 euros ($10.945.650 COP) según perfil y experiencia.

Beneficios: seguridad social integral, tiquete aéreo, alojamiento inicial, apoyo en trámites migratorios y formación continua.

Vacantes para enfermeros en Alemania

Un hospital universitario alemán, en alianza con el Sena, abrió 100 vacantes para enfermeros profesionales en Gotinga (Baja Sajonia).

Formación: profesional en enfermería, diploma y tarjeta profesional.

Idioma: español y compromiso para aprender alemán (nivel B2).

Experiencia: 18 meses en UCI.

Contrato: indefinido, con proceso de homologación.

Salario: Antes de homologación: 3.078 euros mensuales ($13.852.035 COP) Después de homologación: 3.375 euros mensuales ($15.190.245 COP) En UCI, tras homologación: 3.568 euros mensuales ($16.056.000 COP) Subsidio adicional: 159,06 euros ($715.770 COP)



En Alemania hay 100 vacantes para enfermeros profesionales en hospital universitario de Gotinga, con sueldos desde 3.078 hasta 3.568 euros y atractivos beneficios - crédito Sena

Beneficios: seguridad social, 30 días de vacaciones, beca para estudiar alemán, apoyo económico, trámites administrativos cubiertos, tiquete aéreo, acompañamiento migratorio, programas de formación y especialización, acceso a guardería infantil y descuentos internos.

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Proceso de postulación: paso a paso

Ingrese a la plataforma oficial: ape.sena.edu.co

Seleccione la opción “Personas” y haga clic en “Regístrese ahora”.

Complete sus datos personales, cree un usuario y suba su hoja de vida en PDF.

Registre su formación académica y experiencia laboral.

Adjunte certificados en PDF (máx. 2 MB).

Busque vacantes filtrando por país, ciudad, cargo o modalidad.

Lea los requisitos, postúlese y haga seguimiento a su proceso en el módulo “Mis Postulaciones”.

Importante: solo serán consideradas las postulaciones hechas a través de la Agencia Pública de Empleo Sena. No se tendrán en cuenta aplicaciones por otras plataformas, portales o redes sociales de las empresas. Los postulantes deben tener pasaporte o haber iniciado el trámite.

La postulación a las vacantes internacionales debe ser realizada únicamente a través de la Agencia Pública de Empleo Sena y exige pasaporte vigente o en trámite - crédito Infobae

Recomendaciones y condiciones generales

Cumpla el perfil 100% antes de postularse.

Revise los requisitos de idioma, experiencia y formación para cada vacante.

Prepare la documentación requerida y mantÉngase disponible para entrevistas virtuales o presenciales.

Si es seleccionado, recibirá apoyo en trámites migratorios, tiquete aéreo y, en algunos casos, alojamiento inicial.