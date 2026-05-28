Audiencia preparatoria del caso ‘Papá Pitufo’: la Fiscalía busca condenar a sus presuntos socios con material audiovisual “desconocido”

Las autoridades exhiben videos, imágenes y conversaciones electrónicas reunidas entre 2023 y 2024, recopiladas para fundamentar las acusaciones de corrupción y complicidad entre oficiales y redes de contrabando - crédito Policía Nacional

El inicio del juicio contra altos mandos de la Policía, señalados como socios en el caso “Papá Pitufo”, quedó marcado por la presentación de pruebas inéditas por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Se destacan chats, videos e imágenes obtenidos por un agente encubierto, que podrían ser clave para la imputación de los involucrados en la red de contrabando, según conoció Semana.

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La Fiscalía presentará en juicio grabaciones en video y capturas de pantalla de conversaciones, correspondientes a hechos registrados entre octubre de 2023 y marzo de 2024. Estos elementos incluyen registros visuales de encuentros y pagos en Cartagena, y buscan demostrar la supuesta entrega de sobornos por parte de funcionarios policiales para facilitar el tránsito de contrabando.

La decisión excluye 34 imágenes que carecen de respaldo técnico suficiente, lo que limita las pruebas admisibles y reduce la base probatoria presentada por la Fiscalía en este proceso judicial- crédito Colprensa - Policía Nacional

Durante la audiencia preparatoria, que se extendió por casi cinco horas y a la que accedió el medio mencionado, el Juzgado Quinto Especializado de Bogotá avaló el uso de estas pruebas digitales.

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El juez expresó: “Como testigo de acreditación y/o el testimonio del agente encubierto se podrán reproducir en juicio oral los dos videos contenidos en los dos DVDs marcados como ‘marzo 2024 parte uno y dos’”, de acuerdo con el acta de la audiencia preparatoria.

También se admitieron pantallazos de conversaciones en la aplicación The Secret entre Diego Marín Buitrago (identificado como CR-Costa Rica), alias El Caleño y alias Pacho, fechados entre el 16 y el 17 de octubre de 2023.

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Estos diálogos, según la Fiscalía, reflejarían la coordinación de pagos y actividades ilícitas entre los implicados y miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

Parte de la evidencia incluye imágenes y videos captados en locales comerciales de Cartagena, donde presuntamente se efectuaban pagos de sobornos para permitir el paso de mercancías ilegales. La Fiscalía relaciona estas pruebas con el papel de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, como supuesto líder de la estructura delictiva vinculada a uniformados y colaboradores.

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Imágenes documentan varios encuentros entre el candidato y el contrabandista en hoteles y apartamentos de Cartagena. - crédito Policía y Noticias Caracol

Sin embargo, no todas las pruebas ofrecidas por la Fiscalía General de la Nación fueron admitidas. El juez rechazó la incorporación de 34 imágenes relacionadas con la verificación de ubicaciones, argumentando la ausencia de sustento técnico y justificación suficiente.

“El despacho acogerá la oposición de la defensa técnica, y por eso inadmitirá a la Fiscalía la incorporación de las 34 imágenes contenidas en el informe ejecutivo del 23 de octubre de 2023, relacionadas con la verificación de existencia de algunos lugares obtenidos a partir de consultas públicas de Google sobre la existencia de la Policía Fiscal y Aduanera en la División de Control Operativo de Cartagena”, manifestó el magistrado, conforme quedó consignado en el registro de la audiencia del juzgado y según cita el medio mencionado.

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El juez cuestionó la certeza sobre el origen, la fecha y la pertinencia de las fotografías aportadas, y señaló la deficiente fundamentación probatoria de la Fiscalía. Detalló: “No se tiene certeza de cuándo se tomaron los registros fotográficos; además, que con independencia de la libertad probatoria que gobierna el proceso penal, tampoco se fundamentó la razón por las cuales esas simples fotografías persé podrían acreditar la existencia de algunos funcionarios sobre el supuesto poder e influencia ‘para llegar hasta las más altas esferas del poder’, ni cuál es la relación del tema de debate con las personas y lugares que señaló (...). Una deficiente fundamentación probatoria”.

El magistrado aseguró que la sola presentación de estos registros no basta para suplir la falta de una justificación sólida ni para aclarar su impacto en la investigación judicial.

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Los acusados y los presuntos sobornos del caso Papá Pitufo

El proceso involucra a Alexander Galeano Ardila (coronel en retiro), Ricardo Orozco Baeza (alias El Bendecido, coronel en retiro), Mario Andrés Sarmiento Rojas (mayor en retiro) y José Helí Alzate Moncayo (intendente).

El contrabandista habría inyectado unos 500 millones de pesos a la campaña Petro a través del empresario catalán Xavier Vendrell - crédito Presidencia/EFE/X

Los cargos son de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer, por la presunta recepción de sobornos de funcionarios públicos para encubrir actividades de contrabando.

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Según lo documentado por la Fiscalía en la audiencia preparatoria, la organización operaba en Bogotá y Cartagena.

Las conversaciones expuestas por la Fiscalía vinculan a Diego Marín Buitrago como principal señalado y supuesto líder; mantenía contacto frecuente con uniformados y diversos colaboradores.

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Aunque la Fiscalía planteó posibles vínculos de la red criminal con “las más altas esferas del poder”, el juez subrayó la falta de pruebas suficientes para respaldar esa afirmación.

A pesar de que la Fiscalía insistió en la implicación de mandos policiales y otros funcionarios, el magistrado enfatizó que algunas pruebas no aportan elementos relevantes para el esclarecimiento judicial.