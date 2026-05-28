Colombia

Esposa de De la Espriella criticó a Paloma Valencia por cuestionar sus medidas de seguridad: “No querrá que Abelardo también se vaya”

Ana Lucía Pineda aseguró que el candidato presidencial asumió una responsabilidad al lanzarse como aspirante. Recordó que es un esposo y un padre, no solo un contendiente

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La candidata presidencial le declaró la guerra a los grupos armados. Aseguró que no tiene miedo y que no necesita de una "urna de cristal que usan los cobardes" para protegerse - crédito @PalomaValenciaL/X

Ana Lucía Pineda, esposa del candidato presidencial y abogado Abelardo de la Espriella, se refirió a las declaraciones que dio la también aspirante presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, en relación con las medidas de seguridad que ha implementado el jurista durante su campaña.

De la Espriella porta un chaleco antibalas en sus eventos y aparece rodeado de un atril de cristal blindado, para evitar cualquier afectación a su integridad y su vida en un eventual atentado. Según indicó Valencia, esas medidas de protección son características de una persona cobarde.

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“El ELN, el autodenominado Ejército Gaitanista y las Farc van a conocer lo que es la mano dura de la mujer colombiana. Conmigo, que vayan buscando escondedero, porque yo no necesito ni chaleco antibalas ni esa urna de cristal que usan los cobardes. Aquí estamos, de frente y sin miedo”, señaló la candidata en un acto político que lideró en Socorro, Santander.

Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, respaldó las medidas de protección tomadas por el candidato en campaña - crédito @analu_pineda/IG
Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, respaldó las medidas de protección tomadas por el candidato en campaña - crédito @analu_pineda/IG

Las críticas contra Paloma Valencia no se hicieron esperar. Políticos afines al aspirante afirmaron que, teniendo en cuenta los riesgos reales que corre por su candidatura, las medidas que adoptó son necesarias. En diálogo con Infobae Colombia, la congresista de la derecha hizo una aclaración sobre sus declaraciones y aseguró que De la Espriella habría utilizado su esquema de seguridad para hacer un “espectáculo” ante los electores.

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“Que no haga circo (...). Yo creo que la seguridad es un tema serio, que uno no tiene que volver un circo todo (...). De pronto me quedó mal decir que es un tema de cobardía; es un tema de espectáculo, es un tema de falta de coherencia”, precisó.

La reacción de la Ana Lucía Pineda: “Asumió una responsabilidad”

En conversación con la revista Semana, la esposa del abogado dio a conocer cómo tomó las afirmaciones de la contendiente del Centro Democrático. Afirmó haberse sentido sorprendida al escuchar la posición de Paloma Valencia, teniendo en cuenta que tienen cosas en común que deben ser reconocidas ante escenarios de riesgo.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, aparece en los eventos de campaña con un atril de cristal blindado - crédito Fernando Vergara/AP
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, aparece en los eventos de campaña con un atril de cristal blindado - crédito Fernando Vergara/AP

“Al igual que ella, yo también soy madre y soy madre de cuatro hijos. Soy esposa y Abelardo, el día que decidió lanzarse a la presidencia de la República asumió una responsabilidad con el país, pero también asumió, asumió una responsabilidad con nosotros como familia”, detalló Pineda al informativo citado.

En ese sentido, aclaró que, como cualquier otro candidato o candidata presidencial, Abelardo de la Espriella debe garantizar su bienestar, porque, así como es un esposo, también es padre de familia y una persona que aspira a ocupar el cargo más importante del país. Además, recordó que, según lo que ha afirmado en campaña, se comprometió con la ciudadanía a tomar las riendas de la seguridad en Colombia.

En sus intervenciones públicas, en entrevistas y en redes sociales, el abogado ha asegurado que no escatimará esfuerzos para combatir la criminalidad en el país, lo que quiere decir que también debe tomar medidas para protegerse. “Siendo él el que va a acabar con la criminalidad, ¿cómo no va a ser él el que se va a cuidar? Entonces, él lo hace por responsabilidad propia y además por sensatez”, añadió.

El precandidato Miguel Uribe presionará a su colectividad para que el elegido para los comicios sea anunciado en mayo de 2025 - crédito prensa Miguel Uribe/suministrado a Infobae Colombia
Ana Lucía Pineda recordó el asesinato de Miguel Uribe para reforzar la idea de que Abelardo de la Espriella necesita seguridad - crédito prensa Miguel Uribe/suministrado a Infobae Colombia

Insistió en que el refuerzo de su esquema de seguridad no es un capricho y, para sustentar su postura, recordó el caso del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático), que fue víctima de un atentado perpetrado el 7 de junio de 2025, mientras estaba en un evento político en Bogotá. El 11 de agosto de ese año, tras dos meses de hospitalización, falleció.

Dejó una viuda, dejó un niño huérfano. Entonces, no querrá ella que Abelardo también se vaya y nos deje a nosotros”, aseveró la esposa del candidato de la derecha.

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