Colombia

El dolor menstrual revelaría enfermedades graves: “La consulta anual es clave, incluso sin síntomas”

Las mujeres deben estar atentas a cualquier tipo de malestar que les obliga a suspender actividades, puesto que podrían asociarse con trastornos de un padecimiento grave, por lo que recomiendan seguimiento clínico regular

Guardar
Google icon
Mujer joven con cabello oscuro, suéter gris y pantalones a juego, sentada en un sofá claro, sostiene su abdomen con una mano y muestra malestar.
Los dolores incapacitantes no deben normalizarse, es indispensable que acuda a su médico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La salud ginecológica no es tomada en serio por algunas mujeres, puesto que los síntomas de dolor menstrual se confunden con situaciones normales. Sin embargo, los especialistas recomiendan prestar atención a cualquier incomodidad, así como a las infecciones urinarias y los cambios de la menopausia que pueden afectar el bienestar diario y, cuando se intensifican, deben ser tomados como señales de enfermedades que requieren diagnóstico y seguimiento médico.

Aunque es común que las mujeres experimenten dolor menstrual, la alerta se enciende cuando este se vuelve incapacitante o empeora con el tiempo, lo que puede indicar patologías no diagnosticadas.

En Colombia, millones de mujeres conviven a diario con molestias ginecológicas que han aprendido a normalizar. El dolor intenso durante la menstruación, las infecciones urinarias recurrentes y los cambios asociados a la menopausia figuran entre las más frecuentes.

Uno de los casos más comunes es el de los cólicos menstruales. Se estima que cerca del 73% de las mujeres colombianas los padece; sin embargo, es necesario tener en cuenta que detrás de los síntomas incapacitantes pueden existir condiciones como la endometriosis, una enfermedad que puede tardar años en detectarse y que afecta la salud física, la calidad de vida y el bienestar emocional.

PUBLICIDAD

Pintura en acuarela de un útero rojo con sangre fluyendo hacia una copa menstrual transparente, sobre un fondo de pinceladas abstractas azules, verdes y amarillas.
Hay enfermedades que tardan años en detectarse por la falta de visitas regulares al médico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hay otra etapa clave en la vida de las mujeres que también debe tratarse en compañía de expertos: la menopausia, que más allá del fin de la vida reproductiva, se entiende como una transición.

La falta de información y el estigma aún hacen que muchas mujeres enfrenten solas síntomas como sofocos, cambios en el estado de ánimo o alteraciones del sueño. Según la Organización Mundial de la Salud, promover el acompañamiento médico y el acceso a información clara resulta determinante para transformar la experiencia de esta etapa.

PUBLICIDAD

Las infecciones urinarias suelen subestimarse

Estas continúan entre las principales causas de consulta en mujeres y su frecuencia se asocia a factores anatómicos y hormonales, lo que incrementa el riesgo de padecimiento en comparación con los hombres. Entre los síntomas se encuentran ardor al orinar, necesidad frecuente de ir al baño o molestias pélvicas, aunque estos muchas veces se ignoran o se tratan de forma tardía lo que puede agravar el diagnóstico.

Ante este panorama, se recomienda la prevención, a través de hábitos como una adecuada hidratación, higiene íntima y controles médicos, lo que resulta determinante para reducir su impacto y evitar complicaciones.

Una paciente y una ginecóloga charlan en un consultorio médico. La doctora, con bata blanca, explica algo mientras la paciente escucha atenta.
Especialistas indican que el silencio en consulta retrasa la búsqueda de soluciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Frente a este panorama, el mensaje de los especialistas es que el ginecólogo no debe ser un médico de consulta ocasional, pues su rol es acompañarlas en cada etapa de su vida, desde la adolescencia hasta la menopausia, con foco en la prevención, el diagnóstico temprano y una mejor relación con la salud.

Y es que las revisiones periódicas no solo permiten detectar condiciones a tiempo, sino que abren espacios de conversación sobre temas que se silencian por miedo, desinformación o normalización cultural.

Ilustración de una mujer y una ginecóloga sonriendo y conversando en un consultorio moderno. Hay plantas, folletos y una maqueta anatómica del útero en el escritorio.
Asistir al médico, sin importar su edad, puede evitarle complicaciones de salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Muchas mujeres solo visitan al ginecólogo cuando algo les preocupa, pero la consulta anual es clave, incluso sin síntomas. El ginecólogo no solo atiende la salud reproductiva, también puede detectar a tiempo riesgos cardiovasculares, metabólicos, alteraciones hormonales y distintos tipos de cáncer, incluidos el de cuello uterino y el de mama. Además, orienta sobre planificación familiar, cambios durante el embarazo, la menopausia y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Cuidarse no debería ser una reacción ante la enfermedad, sino un hábito”, señaló la ginecóloga, epidemióloga y vocera de Heel Colombia, Natascha Ortiz.

Este llamado se realiza, teniendo en cuenta que el Día del Gineco-Obstetra se conmemora el 28 de mayo, por lo que los especialistas reiteran que escuchar el cuerpo no es opcional y reconocer las señales, consultar a tiempo y dejar de normalizar el malestar puede ocasionar una diferencia en la vida de millones de mujeres.

Temas Relacionados

Día del ginecobstetraSalud femeninaCólicosColombia-SaludColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Néstor Lorenzo aceptó que expuso a Sebastián Villa en la prelista de la selección Colombia: “No se merecía eso”

El entrenador dio la cara por lo que pasó con el atacante de Independiente Rivadavia, que fue blanco de críticas por su condena por violencia de género

Néstor Lorenzo aceptó que expuso a Sebastián Villa en la prelista de la selección Colombia: “No se merecía eso”

Palmeiras vs. Junior EN VIVO HOY online: vea los goles y siga el minuto a minuto del partido por Copa Libertadores

El cuadro Tiburón, finalista en el primer semestre del fútbol colombiano, está obligado a ganar y esperar una victoria del Sporting Cristal para seguir en torneos internacionales

Palmeiras vs. Junior EN VIVO HOY online: vea los goles y siga el minuto a minuto del partido por Copa Libertadores

Colombia capturó y expulso a ‘Ruano’, uno de los criminales más buscados en Ecuador: se delató al disparar en fiestas clandestinas

Juan David Cabezas Ruano fue entregado a las autoridades ecuatorianas en el Puente Internacional de Rumichaca

Colombia capturó y expulso a ‘Ruano’, uno de los criminales más buscados en Ecuador: se delató al disparar en fiestas clandestinas

Qué pasaría si Iván Cepeda gana la Presidencia de la República en 2026: expertos opinan sobre el desafío de mantener vivo el petrismo

En medio de la discusión sobre la continuidad del proyecto político de Gustavo Petro, la eventual llegada del candidato del Pacto Histórico a la Casa de Nariño abriría un escenario marcado por reformas de izquierda y apuesta por la paz negociada, según analistas consultados por Infobae Colombia

Qué pasaría si Iván Cepeda gana la Presidencia de la República en 2026: expertos opinan sobre el desafío de mantener vivo el petrismo

Qué pasaría si Abelardo de la Espriella gana la Presidencia de la República en 2026: expertos opinan sobre la posible llegada del ‘outsider’

Convertido en uno de los favoritos, la eventual llegada del ‘Tigre’ a la Casa de Nariño abriría un escenario de alta tensión política e incertidumbre institucional, marcado por propuestas de choque y una agenda de seguridad radical, según analistas consultados por Infobae Colombia

Qué pasaría si Abelardo de la Espriella gana la Presidencia de la República en 2026: expertos opinan sobre la posible llegada del ‘outsider’
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Fuerzas Militares y autoridades locales coordinan la evacuación de 48 cuerpos tras los enfrentamientos entre las disidencias en Guaviare

Fuerzas Militares y autoridades locales coordinan la evacuación de 48 cuerpos tras los enfrentamientos entre las disidencias en Guaviare

Ataque contra esquema de seguridad de líder social en Caquetá genera dudas, agresores serían miembros del Ejército

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron fuertes enfrentamientos con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare que habrían dejado unos 50 muertos: “Llevan gran cantidad de heridos”

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

Gobernador de La Guajira repudió el ataque atribuido al ELN contra un batallón de Riohacha: “Fue el atentado más cobarde”

ENTRETENIMIENTO

Equipo de Alejandro Estrada dejó en ‘shock’ a sus seguidores tras polémico mensaje por supuesto premio compartido con Tebi Bernal

Equipo de Alejandro Estrada dejó en ‘shock’ a sus seguidores tras polémico mensaje por supuesto premio compartido con Tebi Bernal

Ela Taubert se prepara para darle paso a su “nuevo yo”: “Quería que se sintiera un poco épica, como si fuera una exageración de mí”

Ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’ no recibirá los $400 millones prometidos: esta es la verdadera cantidad

Maluma se mostró preocupado por el futuro del país y confesó que quiere que su hija crezca en Colombia: “Hay que salir a votar”

Hermano de Alejandro Estrada arremetió contra Alexa Torrex y Tebi Bernal en la final de ‘La casa de los famosos’: “Le hicieron una encerrona”

Deportes

Palmeiras vs. Junior EN VIVO HOY online: vea los goles y siga el minuto a minuto del partido por Copa Libertadores

Palmeiras vs. Junior EN VIVO HOY online: vea los goles y siga el minuto a minuto del partido por Copa Libertadores

Néstor Lorenzo aceptó que expuso a Sebastián Villa en la prelista de la selección Colombia: “No se merecía eso”

América de Cali vs. Macará EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online en el Pascual Guerrero

En video: reviva el gol de Jhon Arias con Palmeiras ante Junior de Barranquilla por Copa Libertadores 2026

Camila Osorio celebró su pase a la tercera ronda de Roland Garros en redes sociales: “Logré pasar una barrera”