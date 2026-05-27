Colombia

Video revela cruel golpiza contra un perro en una vivienda de Bogotá: Policía capturó a la presunta agresora

Las imágenes captadas por cámaras residenciales motivaron el procedimiento policial y la intervención de veterinarios, que trasladaron al animal a un centro especializado tras constatar lesiones y signos evidentes de violencia

Guardar
Google icon
Una acción coordinada entre la comunidad y las autoridades culminó con la detención de una ciudadana señalada por agredir físicamente a un can, caso que expone el aumento de denuncias por violencia contra animales en la ciudad - crédito X

Una mujer de 27 años fue capturada por la Policía Nacional en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, tras ser registrada por cámaras de seguridad golpeando y arrastrando a un perro.

La agresión, ocurrida el sábado 23 de mayo, quedó documentada en video y generó una rápida reacción de la comunidad y de las autoridades, que lograron rescatar al animal y ponerlo bajo atención médica especializada. La presunta agresora enfrenta un proceso judicial ante la Fiscalía General de la Nación.

PUBLICIDAD

Las cámaras grabaron el ataque y permitieron identificar a la agresora

El caso se conoció luego de que los circuitos de seguridad de una residencia en el barrio mencionado grabaran a la agresora sujetando del cuello al perro y arrastrándolo a lo largo de varios metros.

El perro fue rescatado con lesiones visibles y quedó bajo atención médica veterinaria especializada tras el reporte de los vecinos - crédito X
El perro fue rescatado con lesiones visibles y quedó bajo atención médica veterinaria especializada tras el reporte de los vecinos - crédito X

Las imágenes muestran cómo la mujer golpeó al animal en repetidas ocasiones, mientras se escuchaban los gritos de dolor del canino. En un momento, la victimaria lanzó al perro contra una pared. El animal intentó huir, pero fue nuevamente capturado y arrojado de un lado a otro dentro del área común de la vivienda.

PUBLICIDAD

Según reportó la Policía Nacional, la agresión fue advertida por vecinos que alertaron a las patrullas del cuadrante, que llegaron al lugar el martes 26 de mayo. El operativo coordinado permitió el ingreso autorizado al inmueble, donde los uniformados, acompañados de veterinarios de la alcaldía local, encontraron al perro con lesiones corporales visibles y signos evidentes de maltrato físico.

El rescate y la valoración médica del perro

Durante la inspección, el personal veterinario confirmó que el canino presentaba golpes y afectaciones en una de sus extremidades posteriores, además de otras lesiones visibles. El teniente coronel Favian Beltrán Moreno, comandante local de la Policía, señaló que “según la valoración médica realizada por el profesional veterinario, el animal presenta golpes y afectaciones en una de sus extremidades posteriores”.

Una mujer fue capturada en Barrios Unidos, Bogotá, tras quedar registrada en cámaras de seguridad golpeando y arrastrando a un perro - crédito @AnimalesBOG / X
Una mujer fue capturada en Barrios Unidos, Bogotá, tras quedar registrada en cámaras de seguridad golpeando y arrastrando a un perro - crédito @AnimalesBOG / X

La intervención permitió salvaguardar la vida del animal, que quedó bajo el cuidado de especialistas. “La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección y el bienestar de los animales en la capital”, puntualizó el uniformado.

La mujer fue capturada y enfrentará proceso judicial

Tras la verificación en el inmueble y la recolección de evidencias técnicas, las autoridades detuvieron a la presunta agresora que fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de maltrato animal.

Durante el procedimiento, la mujer manifestó ante los presentes: “Que le duela lo que me hizo. No me interesa”, después de que otras personas le exigieran que soltara al animal. El perro logró escapar tras los episodios de violencia, mientras la mujer quedó llorando en una esquina de la vivienda.

La mujer detenida enfrenta un proceso judicial ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de maltrato animal - crédito Mebog
La mujer detenida enfrenta un proceso judicial ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de maltrato animal - crédito Mebog

Aumento de los casos de maltrato animal en Bogotá

Este hecho se suma a una tendencia preocupante en la capital colombiana. Con base en cifras oficiales de la Policía Nacional, en 2025 se reportaron 380 casos de maltrato animal en la capital colombiana, un incremento considerable frente a los 288 casos de 2024 y los 229 de 2023.

Así lo informó la concejal Diana Diago, tras advertir que el aumento equivale a un 65,9% en los dos primeros años de la actual administración distrital. “Estas cifras reflejan un deterioro en la protección de los animales en Bogotá. No es aceptable que, mientras aumenta el maltrato animal, la administración distrital no muestre resultados efectivos para prevenir estos hechos”, reclamó Diago.

La cabildante también señaló que, según los datos de 2025, en la ciudad se registró en promedio un caso diario de maltrato animal, lo que subraya la gravedad de la situación y la urgencia de acciones por parte de las autoridades locales.

Temas Relacionados

Maltrato animalBogotáProtección AnimalPolicía NacionalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Necropsia del menor Kevin Acosta no será pública: fallo volvió a negar la petición del Gobierno Petro

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la decisión, a pesar de la tutela presentada por el Ministerio de Salud

Necropsia del menor Kevin Acosta no será pública: fallo volvió a negar la petición del Gobierno Petro

Verónica Alcocer cumplió 50 años y sus hijas celebraron en redes sociales: así reapareció la primera dama

El nombre de la esposa -legalmente- del presidente Gustavo Petro reapareció luego de que Sofía y Antonella compartieran imágenes familiares por el cumpleaños de su mamá

Verónica Alcocer cumplió 50 años y sus hijas celebraron en redes sociales: así reapareció la primera dama

Deudas del Gobierno Petro y El Niño hacen que Colombia esté más cerca de un apagón: “Arrancamos con una plata que no nos han pagado”

La viabilidad operativa del sector depende de incentivos para el ahorro y de soluciones inmediatas para incrementar la oferta de energía

Deudas del Gobierno Petro y El Niño hacen que Colombia esté más cerca de un apagón: “Arrancamos con una plata que no nos han pagado”

Peñarol vs. Santa Fe Copa Libertadores EN VIVO: siga el minuto a minuto online desde Montevideo

El “Cardenal” tendrá que visitar la capital de Uruguay, con la obligación de sumar los tres puntos para seguir con vida en el torneo de clubes más importante de América

Peñarol vs. Santa Fe Copa Libertadores EN VIVO: siga el minuto a minuto online desde Montevideo

Campaña de Abelardo de la Espriella denunció operación ilegal de mensajes falsos: “Cuando los argumentos se agotan, llegan las amenazas”

El abogado de ultraderecha, uno de los favoritos a pasar a segunda vuelta, estaría siendo víctima, según testimonios de su equipo de trabajo, de una serie de ataques digitales

Campaña de Abelardo de la Espriella denunció operación ilegal de mensajes falsos: “Cuando los argumentos se agotan, llegan las amenazas”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ENTRETENIMIENTO

Shakira sorprendió con su felicitación a un jugador convocado al Mundial: no es colombiano

Shakira sorprendió con su felicitación a un jugador convocado al Mundial: no es colombiano

Alejandro Estrada recibió un inesperado respaldo de Manuela Gómez en las votaciones de ‘La casa de los famosos’: “Me quedo con eso”

Nataly Umaña sorprendió al revelar cómo reaccionaría al ver a su ex Alejandro Estrada como ganador de ‘La casa de los famosos’: “Son importantes en mi vida”

Así fue la emocionada reacción de Richard Ríos al ver su lámina en el álbum Panini del Mundial en 2026: “Hay un montón de gente buscándolo”

Esperanza Gómez recordó fuerte accidente en un set de grabación durante escena erótica: “Se lo corté con los brackets”

Deportes

Peñarol vs. Santa Fe Copa Libertadores EN VIVO: siga el minuto a minuto online desde Montevideo

Peñarol vs. Santa Fe Copa Libertadores EN VIVO: siga el minuto a minuto online desde Montevideo

Crystal Palace se coronó campeón de la Conference League tras vencer al Rayo Vallecano: goles y resumen del partido

Christian Mosquera, jugador colombo-español, no estará en el Mundial, pero se conformó con su año en Arsenal: “Una locura”

Fuera de la Copa del Mundo, Wilmar Roldán aprovecha el verano para “piratear” en Colombia

América de Cali vs. Macará: hora y dónde ver el partido que los Diablos Rojos deben ganar para avanzar en la Copa Sudamericana