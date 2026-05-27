Video revela cruel golpiza contra un perro en una vivienda de Bogotá: Policía capturó a la presunta agresora

Una acción coordinada entre la comunidad y las autoridades culminó con la detención de una ciudadana señalada por agredir físicamente a un can, caso que expone el aumento de denuncias por violencia contra animales en la ciudad - crédito X

Una mujer de 27 años fue capturada por la Policía Nacional en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, tras ser registrada por cámaras de seguridad golpeando y arrastrando a un perro.

La agresión, ocurrida el sábado 23 de mayo, quedó documentada en video y generó una rápida reacción de la comunidad y de las autoridades, que lograron rescatar al animal y ponerlo bajo atención médica especializada. La presunta agresora enfrenta un proceso judicial ante la Fiscalía General de la Nación.

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Las cámaras grabaron el ataque y permitieron identificar a la agresora

El caso se conoció luego de que los circuitos de seguridad de una residencia en el barrio mencionado grabaran a la agresora sujetando del cuello al perro y arrastrándolo a lo largo de varios metros.

El perro fue rescatado con lesiones visibles y quedó bajo atención médica veterinaria especializada tras el reporte de los vecinos - crédito X

Las imágenes muestran cómo la mujer golpeó al animal en repetidas ocasiones, mientras se escuchaban los gritos de dolor del canino. En un momento, la victimaria lanzó al perro contra una pared. El animal intentó huir, pero fue nuevamente capturado y arrojado de un lado a otro dentro del área común de la vivienda.

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Según reportó la Policía Nacional, la agresión fue advertida por vecinos que alertaron a las patrullas del cuadrante, que llegaron al lugar el martes 26 de mayo. El operativo coordinado permitió el ingreso autorizado al inmueble, donde los uniformados, acompañados de veterinarios de la alcaldía local, encontraron al perro con lesiones corporales visibles y signos evidentes de maltrato físico.

El rescate y la valoración médica del perro

Durante la inspección, el personal veterinario confirmó que el canino presentaba golpes y afectaciones en una de sus extremidades posteriores, además de otras lesiones visibles. El teniente coronel Favian Beltrán Moreno, comandante local de la Policía, señaló que “según la valoración médica realizada por el profesional veterinario, el animal presenta golpes y afectaciones en una de sus extremidades posteriores”.

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Una mujer fue capturada en Barrios Unidos, Bogotá, tras quedar registrada en cámaras de seguridad golpeando y arrastrando a un perro - crédito @AnimalesBOG / X

La intervención permitió salvaguardar la vida del animal, que quedó bajo el cuidado de especialistas. “La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección y el bienestar de los animales en la capital”, puntualizó el uniformado.

La mujer fue capturada y enfrentará proceso judicial

Tras la verificación en el inmueble y la recolección de evidencias técnicas, las autoridades detuvieron a la presunta agresora que fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de maltrato animal.

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Durante el procedimiento, la mujer manifestó ante los presentes: “Que le duela lo que me hizo. No me interesa”, después de que otras personas le exigieran que soltara al animal. El perro logró escapar tras los episodios de violencia, mientras la mujer quedó llorando en una esquina de la vivienda.

La mujer detenida enfrenta un proceso judicial ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de maltrato animal - crédito Mebog

Aumento de los casos de maltrato animal en Bogotá

Este hecho se suma a una tendencia preocupante en la capital colombiana. Con base en cifras oficiales de la Policía Nacional, en 2025 se reportaron 380 casos de maltrato animal en la capital colombiana, un incremento considerable frente a los 288 casos de 2024 y los 229 de 2023.

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Así lo informó la concejal Diana Diago, tras advertir que el aumento equivale a un 65,9% en los dos primeros años de la actual administración distrital. “Estas cifras reflejan un deterioro en la protección de los animales en Bogotá. No es aceptable que, mientras aumenta el maltrato animal, la administración distrital no muestre resultados efectivos para prevenir estos hechos”, reclamó Diago.

La cabildante también señaló que, según los datos de 2025, en la ciudad se registró en promedio un caso diario de maltrato animal, lo que subraya la gravedad de la situación y la urgencia de acciones por parte de las autoridades locales.

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