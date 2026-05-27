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La danza de los millones para el Tolima en la Copa Libertadores: esta es la fortuna ganada tras clasificar a octavos

Luego de obtener el cupo a la siguiente fase, el conjunto Pijao aumentó la bolsa de dinero que acumula desde la segunda fase previa y con opción de que sea mayor

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Deportes Tolima
Tolima celebró en Lima la clasificación a octavos de la Copa Libertadores, instancia a la que no asistía desde 2022 - crédito Deportes Tolima

Deportes Tolima se convirtió en el primero de los tres equipos colombianos que siguen vivos en la Copa Libertadores, que avanza a los octavos de final, un logro que siempre ha sido complicado para los cafeteros, y lo consiguió como segundo del grupo B con ocho puntos, por detrás de Coquimbo de Chile.

Sumado a eso, el cuadro Pijao aumentó su fortuna con un millonario premio de la Conmebol, gracias a su clasificación el martes 26 de mayo ante Universitario, al que también eliminó del torneo con el empate sin goles en Lima, un resultado que le aseguró la casilla dos.

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De esta manera, el equipo del técnico Lucas González terminó el primer semestre de 2026 con una buena temporada llena de altibajos y peleando hasta el final en dos competencias, aunque con la deuda de no sumar un título, algo que la afición pide a gritos porque el club lleva años haciendo buenas presentaciones, pero sin salir campeón.

Tolima y su fortuna en Libertadores

Previo al inicio de la participación de los ibaguereños en el certamen, que se dio desde las rondas de clasificación, no muchos pensaron que llegaría tan lejos por la plantilla, que no contaba con muchas figuras reconocidas, pero el trabajo del entrenador permitió que ahora se encuentre entre los 16 mejores del continente.

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En este momento, Tolima es el equipo colombiano con más dinero ganado gracias a la Copa Libertadores, pues apareció en cuatro fases del torneo y aprovechó los premios que la Conmebol entrega a los participantes, incluso a aquellos que vienen desde la primera ronda.

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Los millonarios premios que entrega la Copa Libertadores 2026, de los que Tolima ha sido de los más beneficiados - crédito Conmebol

Para empezar, el conjunto ibaguereño obtuvo 1,25 millones de dólares por clasificar a los octavos de final, que se entregan a los 16 conjuntos en esa instancia, sin importar si fueron primeros o segundos, y que se suma a lo que el club ya tenía desde su aparición en la segunda fase previa.

Actualmente, el Deportes Tolima alcanza una bolsa de 6,03 millones de dólares, pues en la segunda ronda de clasificación ganó 500.000 dólares, luego otros 600.000 dólares en la tercera fase, le siguieron los tres millones de dólares por jugar en el grupo B y 340.000 dólares por ganar alguno de los juegos, llamado “mérito deportivo”, que acabaron siendo 680.000 por los triunfos sobre Coquimbo Unido y Nacional de Uruguay.

Deportes Tolima
Tolima luchó hasta el final por el cupo a los octavos de la Copa Libertadores 2026 - crédito Deportes Tolima

Finalmente, los pijaos apuntan no solo a llegar a los cuartos de final en la Copa Libertadores, sino al enorme premio de 1,7 millones de dólares, que caerá muy bien en la institución para hacerle mejoras al proyecto de Lucas González, quien también aseguró su cargo en el segundo semestre.

“Fuimos afianzando la identidad en la Copa Libertadores”

En rueda de prensa, el técnico Lucas González destacó que el esfuerzo de Tolima se ha visto desde la segunda fase previa, pues a partir de allí se encontró en desventaja por el sistema de competencia, desgaste y el nivel de rivales como Universitario de Lima, que es tricampeón en Perú.

“Cuando empieza un torneo como este, en donde el sorteo es como tiene que ser, es decir, por ranking, con bombos, lógicamente el que viene en el bombo 4 no es favorito. Venimos de dos fases previas; jugamos cuatro partidos más que Universitario en este caso”, dijo.

Lucas González en rueda de prensa previo al partido entre Tolima y Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026 - crédito @cdtolima/X
Lucas González va a completar su primer año con el Deportes Tolima, con buenos resultados en todas las competencias jugadas - crédito @cdtolima/X

El entrenador también resaltó el esquema de fútbol de posesión de los ibaguereños, que también se ve en la Liga BetPlay: “Partido a partido fuimos afianzando la identidad en la Copa Libertadores; en Colombia ya jugamos así, nosotros siempre somos protagonistas con la pelota, jugando de local o visitante”.

Queremos intentar dominar e imponer nuestras condiciones, a veces lo logramos y a veces no. El reto era hacerlo en Copa Libertadores y tratamos de hacerlo. Claramente no éramos favoritos, pero los chicos tuvieron la valentía y el carácter de jugar como lo saben hacer, en estadios muy difíciles”, añadió.

González finalizó al decir que se vendrá una ronda más complicada por el nivel de los equipos, pues algunos son candidatos al título: “Ahora hemos clasificado, este es un torneo muy duro, que tiene equipos muy fuertes con excelentes futbolistas y entrenadores, de presupuestos muy altos”.

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