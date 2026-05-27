Estas serían las primeras bajas en Millonarios para el segundo semestre de 2026: Falcao no sería el único

Millonarios volvió a fracasar en el primer semestre de 2026, pues primero fue en Liga BetPlay y ahora en la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

Millonarios volvió a sufrir por cuenta de su mala campaña en el primer semestre, pues a la eliminación en la Liga BetPlay se le sumó la despedida en la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras caer 2-1 frente a O’Higgins, en Bogotá y desperdiciar una opción única para llegar a la siguiente ronda.

Es por eso que los azules tendrían la lista de los primeros jugadores en irse del club, la mayoría porque no rindieron y la afición exige su desvinculación, y otro que consideraría el retiro de la actividad profesional, aunque dependerá de lo que discuta con la junta directiva.

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Con respecto al técnico Fabián Bustos, uno de los señalados por el fracaso en la Copa Sudamericana, ya prometió que rearmará la plantilla para el segundo semestre y pedirá refuerzos que ayudarán al equipo, pues terminó con un plantel limitado y futbolistas en bajo nivel.

Las posibles primeras bajas en Millonarios

Los embajadores sufrieron mucho por cuenta de varios jugadores que no rindieron a lo largo del primer semestre, algunos de ellos recién llegados al club y otros que venían desde el proceso de Hernán Torres y David González en 2025, una de las temporadas más discretas del club en los últimos años.

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Millonarios tiene a seis jugadores a los que no se les renovaría contrato, el cual termina el 30 de junio, y uno de ellos es Falcao García, delantero que a sus 40 años argumentó que hay problemas extradeportivos para ampliar el vínculo, pero tiene la intención de negociar.

Falcao y Diego Novoa son dos de los jugadores que se irían de Millonarios porque se acaba su contrato - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

“Por parte mía y de mi familia, estamos con las ganas de buscar soluciones. Como dije el domingo, no depende de nosotros (...) Mi esposa y mi familia me apoyan. Voy a ver, hay que buscar soluciones. Después, si se logra, bien. Si no, pues ya no sabemos. Vamos a esperar, no hay que apresurarse”, afirmó.

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El otro jugador que se iría de Millonarios es David Mackalister Silva, volante de 39 años que no ha vuelto al nivel que lo hizo figura en años anteriores y contempla el retiro deportivo, además de que mostró su frustración por la eliminación en Copa Sudamericana: “No hemos cumplido en nada y que no sea pedir perdón, disculparnos. No es de relleno, es porque realmente lo sentimos”.

David Mackalister Silva juega en Millonarios desde enero de 2015, es capitán y líder de la plantilla, pero bajó mucho su nivel en 2026 -crédito Lina Gasca/Colprensa

Todo quedará en manos del director deportivo Ariel Michaloutsos, el técnico Fabián Bustos y el resto de la junta directiva, para definir qué jugadores se renuevan o no, para liberar cupos en la plantilla y empezar el proceso de fichajes para el segundo semestre de 2026.

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Jugadores a los que se les acaba el ontrato:

Falcao García

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David Mackalister Silva

Diego Novoa

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Sergio Mosquera

Alex Castro

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Jorge Hurtado Cabezas

“Quiero mínimo cinco jugadores”

Durante la rueda de prensa después del partido ante O’Higgins, el técnico Fabián Bustos explicó que el club ya trabaja con la llegada de refuerzos: “Está claro que hay que hacer ajustes, que hay que hacer una buena pretemporada y trabajar”.

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“Hay que pedirle disculpas a la gente por estos errores groseros, que fueron dos goles y que lamentablemente nos tienen en esta situación. ¿Cómo veo el futuro? Lo veo trayendo mínimo cinco jugadores y haciendo una pretemporada, compitiendo mejor y poniendo al club en donde tiene que estar”, añadió el argentino.

El entrenador de Millonarios, Fabián Bustos, ya pidió jugadores para reforzar al equipo en el segundo semestre de 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Bustos también lamentó que el club, al que recibió en mala forma, terminara de la misma manera como lo encontró: “Desde que llegamos, había un grupo armado, estaba mal mentalmente. Los pusimos a competir en el torneo local y Sudamericana. Eliminamos a uno de los mejores equipos del fútbol colombiano. A la hinchada no le pudimos dar lo que ellos querían, lo teníamos en la mano y había que terminar esa situación tranquilos, hacer los ajustes”.

“Al hincha hay que darle resultados, quiero mínimo cinco jugadores para el próximo semestre, ya hablé con la directiva y estamos claros en eso, queremos mejorar al equipo. La verdad, este club es hermoso por la gente, siempre te acompañan y me da vergüenza”, finalizó.