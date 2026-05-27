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Christian Mosquera, jugador colombo-español, no estará en el Mundial, pero se conformó con su año en Arsenal: “Una locura”

El defensor central, que eligió a La Roja sobre la Tricolor, perdió la opción de disputar el certamen de la FIFA pese a su temporada con los Gunners

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Christian Mosquera
Christian Mosquera se ha convertido en la nueva joya del Arsenal en la temporada, luego de su salida del Valencia - crédito Arsenal FC

Queda un partido para que el Arsenal finalice una de sus mejores temporadas en su historia, pues salió campeón de la Premier League después de 22 años, superó al poderoso Manchester United y ahora va por su primera Champions League en la historia frente al PSG.

Christian Mosquera hizo parte de esa gran campaña de los Gunners, pues salió del Valencia para vestir la camiseta roja y tuvo fortuna en ese primer año, además de que sumó minutos y eso le valió para ser llamado por la selección española, gracias a su doble nacionalidad.

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Aunque el central tuvo la opción de jugar con Colombia, pues hubo versiones de que fue tenido en cuenta por el técnico Néstor Lorenzo, el jugador se inclinó por los ibéricos, disputó sus primeros amistosos en marzo de 2026, pero no le alcanzó para llegar al Mundial 2026.

“Ha sido una locura”

El jugador es una de las revelaciones en el fútbol europeo desde su aparición en el Valencia, conjunto en el que debutó y brilló en LaLiga, al punto de que sonó para otras escuadras fuertes en ese país y, al final, se decantó por los ingleses, su proyecto y resultados en la Premier.

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Durante una charla con los medios, Christian Mosquera hizo un balance sobre la primera temporada con el Arsenal: “Ha sido una locura. Para mí, el año pasado fue una temporada difícil con el Valencia y ahora llegar aquí y conseguir títulos es un sueño. Lo hablé con mi familia el otro día, quién iba a decir que estaría pasando por estos momentos”.

Christian Mosquera
Christian Mosquera tuvo buenos partidos con el Arsenal en la temporada, sobre todo en la Champions - crédito Arsenal FC

El defensor colombo-español también dijo que conocía de antemano la obligación con los londinenses, pues llevaban más de dos décadas sin levantar la liga local y, en las últimas temporadas, se quedó a las puertas de la gloria porque Liverpool o Manchester City le quitaron el trofeo.

“Sabemos el Arsenal el club que es, los últimos años ha estado cerca de conseguir cosas. Hemos podido ganar la Premier y ahora a ver si podemos ganar la Champions también”, mencionó el central en la charla con los medios.

El colombo-español fue oficializado como nuevo jugador del cuadro inglés-crédito @Arsenal/X
Arsenal apostó por Christian Mosquera para que siga creciendo su carrera y sea figura en el futuro - crédito @Arsenal/X

Para la próxima campaña, el objetivo de Mosquera es mejorar sus números y ser titular en la mayoría de partidos, pues en la temporada 2025/2026 tuvo 34 partidos, 19 de ellos en condición de titular, y en la liga fue inicialista en nueve oportunidades de los 20 compromisos jugados.

La Champions, el próximo objetivo

El sábado 30 de mayo es la final de la Champions League en Hungría, donde el PSG, defensor del título, se medirá con el Arsenal, que vuelve a la definición del trofeo después de 20 años, cuando cayó en París ante el Barcelona de Ronaldinho en el tiempo extra por 2-1.

Para Christian Mosquera, hay mucha motivación en el equipo porque viene de ganar la Premier League: “Fue un alivio. La temporada ha sido muy larga. 22 años después ha llegado, los hemos celebrado como toca, pero con la final en la mente porque la queremos también. Haber conseguido la Premier nos da un plus, jugar relajados no sería la palabra, quizás más liberados. Esa felicidad suma, claro”.

Arsenal se prepara de la mejor manera para frenar al PSG y quitarle el título de la Champions - crédito NEIL HALL /EFE/EPA
Arsenal se prepara de la mejor manera para frenar al PSG y quitarle el título de la Champions - crédito NEIL HALL /EFE/EPA

El defensor también analizó al rival, en especial por jugadores como Khvicha Kvaratskhelia y Desiré Doué, que son hombres determinantes en el ataque de los franceses que le hicieron la vida imposible al Bayern de Luis Díaz en la semifinal.

“Me han mencionado mucho esos nombres estos días. Es un sueño estar en una final, poder participar en ella. Me lo tomo como un reto, como un sueño desde pequeño. Se me vienen a la mente muchos recuerdos, la familia, los sacrificios…”, dijo.

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