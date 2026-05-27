Este es el “plan de choque” de Paloma Valencia para recuperar el sistema de salud en 100 días: “Lo que está pasando hoy no pasaba antes”

La candidata presidencial aseguró que se debe recalibrar la UPC - crédito Prensa Paloma Valencia/Suministrada a Infobae Colombia

Paloma Valencia hace parte de los candidatos y candidatas presidenciales que se oponen al Gobierno actual, liderado por el presidente Gustavo Petro. Como congresista, rechazó varias de las propuestas sociales de la administración y advirtió sobre consecuencias presuntamente nefastas para los colombianos ante su eventual aprobación e implementación.

Una de las iniciativas que criticó de manera tajante fue la reforma a la salud, que se hundió dos veces en el Congreso de la República. Pese a ello, el Gobierno Petro pudo ejecutar algunos de los apartados del proyecto en las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Sin embargo, los resultados no han sido favorables: se incrementaron las quejas, reclamos y desacatos en las entidades intervenidas, según indicó la Procuraduría General de la Nación.

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“Se ha producido un deterioro progresivo en su estructura, lo cual pone en riesgo las vidas de muchos colombianos“, precisó el organismo de control en un comunicado.

Paloma Valencia aseguró que el sistema mixta y solidario tiene virtudes que no se deben desconocer - crédito Prensa Paloma Valencia/Suminitrada a Infobae Colombia

El panorama del sistema de salud: la evaluación de Paloma Valencia

En diálogo con Infobae Colombia, la candidata Paloma Valencia dio luces sobre cómo abordará el problema que hay en el sistema de salud. Según detalló, lo primero que se debe hacer es tener clara la gravedad de la situación. Explicó que, antes del Gobierno Petro, el sistema de salud colombiano estaba catalogado como uno de los más robustos de los países en vía de desarrollo; ahora, está ahogado en deudas.

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Según datos recolectados por la aspirante, la deuda del sector salud es cercana a los $38 billones –aunque la Defensoría del Pueblo indica que, de acuerdo con distintas fuentes, la obligación oscila entre los $24 billones y los $33 billones–, la cual se suma a otros $6 u $8 billones que se deben por concepto de medicamentos. La problemática ha derivado en el cierre de más de 6.000 IPS y hospitales y en la falta de pago del personal de salud por sus servicios.

“Lo que está pasando hoy no pasaba antes. Los colombianos sí podían tener dificultades, pero la tutela funcionaba, los medicamentos finalmente llegaban, los tratamientos llegaban y a la gente la recibían en los hospitales. Usted lo que encuentra hoy es las filas de la muerte donde los medicamentos no se entregan y la devolución a la casa. La gente muere en la casa porque no la reciben ni en el hospital”, afirmó Valencia en entrevista con este medio de comunicación.

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Paloma Valencia aseguró que el plan de choque involucra el pago de deudas de las EPS - crédito Hospital Universitario del Valle - Evaristo García / Facebook

La estrategia en materia de salud de Paloma Valencia: un plan de choque de tres pasos

Teniendo claro el panorama, la congresista afirmó que tiene la fórmula para solucionar buena parte de los problemas que hoy impiden que los ciudadanos reciban una adecuada atención médica. A su juicio, se debe mantener el sistema mixto y solidario, que permite la prestación de servicios de salud en el sector público y en el sector privado; el usuario escoge en dónde ser atendido y, mientras tanto, se utilizan los recursos de los que más aportan al sistema para financiar la salud de todos los ciudadanos.

Pero mantener el modelo de salud actual no es suficiente para resolver el problema; se requiere de un “plan de choque”. “¿Qué hemos pensado nosotros? Nombrar a Juan Daniel Oviedo, nuestro vice, como el gerente de la emergencia en salud, para que en los primeros 100 días podamos recuperar el sistema”, precisó.

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Eso quiere decir que en un poco más de tres meses, Valencia espera detener el deterioro del sistema. La primera medida que implementará para cumplir esa meta será hacer “una gran compra general de medicamentos” que sean enviados a los pacientes por domicilio y garantizar también que los hospitales estén abastecidos con medicinas intrahospitalarias.

Paloma Valencia propone hacer una gran compra general de medicamentos para entregar a los pacientes - crédito Visuales IA

El segundo punto de acción consiste en la depuración de las cuentas para poder pagar las deudas que tiene las EPS. De acuerdo con la candidata presidencial, se debe establecer un mecanismo rápido de pago con base en los estados financieros de las entidades promotoras de salud –aunque hay entidades como la Nueva EPS que no han proporcionado sus estados financieros completos a los organismos de control, lo que impide conocer su realidad contable–.

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Ahora bien, teniendo los datos sobre la mesa, la administración de Valencia saldaría todas las deudas directamente con las clínicas y los hospitales. De esta manera, podrían desatrasarse en la prestación de servicios.

El tercer paso será recalibrar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto que entrega el Ministerio de Salud y Protección Social a las EPS por cada afiliado para garantizar su atención en salud. Con esto resuelto, busca “poner un instituto de salud que defina los nuevos procedimientos que pueden ingresar” y solucionar los problemas que tiene el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que hacen más lentos sus procesos.

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En medio de una crisis financiera, ¿hay recursos para cumplir el plan?

La candidata presidencial aseguró que se requieren $3 billones para hacer frente a las principales problemáticas del sistema - crédito Prensa Paloma Valencia/Suministrada a Infobae Colombia

La administración del presidente Gustavo Petro asegura que hay una crisis fiscal grave. Con base en ello, presentó dos leyes de financiamiento (reformas tributarias) para generar un recaudo y completar el Presupuesto General de la Nación (PGN) para las vigencias de 2025 y 2026. Sin embargo, ambas iniciativas fueron archivadas en el Legislativo y, por eso, el jefe de Estado afirma que los problemas actuales del país están empeorando.

Pese a ello, Paloma Valencia aseguró a Infobae Colombia que hay suficiente dinero para resolver la crisis en el sistema de salud. Según indicó, se requiere un porcentaje pequeño de todo el presupuesto, el cual debe destinarse a aspectos prioritarios: “Gobernar es saber qué es lo que es importante”.

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“Claro que hay. Colombia tiene un presupuesto de $500 billones. Estamos hablando de $3 billones. Claro que hay. Que seguramente toca recortar el Estado; vamos a recortar. Que seguramente toca priorizar el gasto y quitar en cosas que se están; eso hay que recortarlo”, dijo.

Paloma Valencia asegura que el Estado tiene los recursos para recuperar el sistema de salud. Se deben priorizar los puntos de destinación del dinero - crédito Luisa González/Reuters

Desde su perspectiva, el problema alrededor de los recursos que alega el Gobierno obedece a una incorrecta administración del dinero.

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“El Gobierno Petro no puede salir a decir que no recibió dinero cuando tuvo $31 billones para girar a las juntas de acción comunal brincándose la Ley 80. No puede decir que no tiene dinero cuando le alcanza para andar girando recursos desde el Ministerio de Comercio a diestra y siniestra con propósitos electorales, cuando crearon un Ministerio de la Igualdad que vale más de $2 billones al año”, señaló.

En ese sentido, afirmó que, bajo su administración, el dinero será destinado al cubrimiento de las necesidades de los colombianos.