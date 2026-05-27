Deportes

Fuera de la Copa del Mundo, Wilmar Roldán aprovecha el verano para “piratear” en Colombia

A pesar de ser uno de los mejores árbitros de Sudamérica, el colombiano no será parte del torneo de naciones por su edad

Guardar
Google icon
El árbitro antioqueño Wilmar Roldán-crédito David Jaramillo/Colprensa
Roldán tiene 46 años y afirma no estar cerca del retiro - crédito Colprensa

En Colombia, la posibilidad de que un partido aficionado o de juveniles sea dirigido por el mejor árbitro del país es una realidad debido a que Wilmar Roldán no será parte de la Copa del Mundo y estará alejado de las canchas profesionales durante los próximos dos meses.

Por disposición de la FIFA, los árbitros colombianos que estarán en Estados Unidos, México y Canadá son el central Andrés Rojas, el asistente Alexander Guzmán y el oficial del VAR Nicolás Gallo.

PUBLICIDAD

La edad (46 años) es el motivo principal por el que Roldán no estará en la Copa del Mundo de 2026 y tampoco estuvo en Qatar 2022, a pesar de que sigue estando vigente y que Conmebol lo utiliza frecuentemente en compromisos de la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Cabe recordar que Roldán sí estuvo en los mundiales de 2014 y 2018, en los que dirigió dos compromisos de fase de grupos en cada edición. A esto se suma haber dirigido partidos de la Copa América en seis ediciones.

PUBLICIDAD

El juez central no continuará su carrera para la temporada 2026-crédito David Jaramillo/Colprensa
Roldán dirigió partidos en los mundiale de 2014 y 2018 - crédito Colprensa

Este es el listado de árbitros colombianos que han dirigido en la Copa del Mundo:

  • Wilmar Roldán: es el árbitro central colombiano con mayor participación (cantidad de partidos), dirigió partidos en Brasil 2014 y Rusia 2018.
  • Óscar Julián Ruiz: dirigió partidos como árbitro central y participó en los mundiales de Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.
  • Armando Pérez Hoyos: fue árbitro asistente en el mundial de Italia 1990, logrando la hazaña de integrar la terna arbitral de la final entre Alemania y Argentina.
  • Guillermo “Chato” Velásquez: actuó como juez asistente en múltiples partidos de México 1970 (incluyendo la semifinal) y fue árbitro central en Estados Unidos 1994.
  • John Jairo Toro: participó como juez central en el mundial de Francia 1998.

Roldán aprovecha el mundial para “piratear”

Wilmar Roldán
El colombiano será el árbitro de la final de la Copa Imposible - crédito Red Social Facebook

El término “pirata” se utiliza en el fútbol aficionado para referirse a los jugadores que tuvieron paso por el profesionalismo o que por su nivel cobran dinero a cambio de disputar partidos en torneos locales. Este podría ser el concepto con el que se puede describir lo que ha hecho Wilmar Roldán en las últimas semanas, en las que ha sido visto dirigiendo compromisos de torneos juveniles y amateur.

Por ejemplo, en la Copa Imposible, que se está desarrollando en Medellín con la participación de equipos sub-17 de Santa Fe, Nacional, Flamengo y otras instituciones, se está promocionando la final con el adicional de que este partido será dirigido por Roldán, el mejor árbitro del país.

En el caso de Roldán, a pesar de que la Liga BetPlay no ha terminado, la presencia de Atlético Nacional en la final, que disputará contra Junior de Barranquilla, hace que el colegiado no pueda estar en la serie por ser antioqueño.

El colombiano expulsó a jugadores de Argentina y Ecuador en la última fecha de las eliminatorias - crédito Reuters
El colombiano expulsó a jugadores de Argentina y Ecuador en la última fecha de las eliminatorias - crédito Reuters

Luego de confirmar que Roldán no sería parte de la Copa del Mundo, en diálogo con Infobae Colombia el colegiado indicó que no estaba de acuerdo con los parámetros de selección que tiene la FIFA.

“Si usted me va a sacar de un proceso mundialista, que sea porque yo no tengo las condiciones técnicas, físicas, morales… cualquier cosa de esas y yo digo listo. Pero no que porque yo ya fui a unos mundiales, no podía ir a más. Yo quise ir a un mundial y fui a dos. Soy un agradecido de la vida. También por lo que relato ahí en el libro, siempre el fútbol ha sido un eje transversal de mi vida".

Roldán reveló que tuvo una conversación con la persona que selecciona a los árbitros que harán parte del torneo de naciones y que le demostró su descontento a este individuo.

“Respeto decisiones, pero así no las comparta. Yo creería, y se lo dije a la persona que me dijo que iban a optar por tener otros nombres preseleccionados en su momento. Y se lo dije mirándolo a los ojos, no estoy de acuerdo con usted”.

Temas Relacionados

Wilmar RoldánCopa del MundoÁrbitroTorneos aficionadosColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido con Daniel Muñoz de titular

La final se jugará en el estadio Red Bull de Leipzig, Alemania, y los dos colombianos pueden ampliar su historia en el equipo inglés si consiguen el segundo título del Crystal Palace

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido con Daniel Muñoz de titular

Peñarol vs. Santa Fe Copa Libertadores EN VIVO: siga el minuto a minuto online desde Montevideo

El “Cardenal” tendrá que visitar la capital de Uruguay, con la obligación de sumar los tres puntos para seguir con vida en el torneo de clubes más importante de América

Peñarol vs. Santa Fe Copa Libertadores EN VIVO: siga el minuto a minuto online desde Montevideo

América de Cali vs. Macará: hora y dónde ver el partido que los Diablos Rojos deben ganar para avanzar en la Copa Sudamericana

La victoria clasifica al cuadro rojo a los octavos de final, el empate lo deja en zona de ‘play-off’, mientras que la derrota lo deja dependiendo de otros resultados

América de Cali vs. Macará: hora y dónde ver el partido que los Diablos Rojos deben ganar para avanzar en la Copa Sudamericana

Atlético Bucaramanga confirmó el reemplazo de Leonel Álvarez: Pablo Peirano vuelve al fútbol colombiano

El uruguayo con Independiente Santa Fe llegó a la final de la Liga BetPlay 2024-I, donde cayó como local ante Atlético Bucaramanga en el estadio Nemesio Camacho El Campín

Atlético Bucaramanga confirmó el reemplazo de Leonel Álvarez: Pablo Peirano vuelve al fútbol colombiano

Luka Modrić, figura de la selección de Croacia, se retiraría del fútbol tras el Mundial de 2026

El capitán de ese país contempla finalizar su carrera profesional después de disputar su quinta Copa del Mundo, afectado por el nuevo rumbo deportivo del AC Milan y la reciente exclusión del club de la Liga de Campeones

Luka Modrić, figura de la selección de Croacia, se retiraría del fútbol tras el Mundial de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada recibió un inesperado respaldo de Manuela Gómez en las votaciones de ‘La casa de los famosos’: “Me quedo con eso”

Alejandro Estrada recibió un inesperado respaldo de Manuela Gómez en las votaciones de ‘La casa de los famosos’: “Me quedo con eso”

Nataly Umaña sorprendió al revelar cómo reaccionaría al ver a su ex Alejandro Estrada como ganador de ‘La casa de los famosos’: “Son importantes en mi vida”

Así fue la emocionada reacción de Richard Ríos al ver su lámina en el álbum Panini del Mundial en 2026: “Hay un montón de gente buscándolo”

Esperanza Gómez recordó fuerte accidente en un set de grabación durante escena erótica: “Se lo corté con los brackets”

Carla Giraldo ‘le cantó la tabla’ a Tebi Bernal por su actitud en la final de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Estoy enojado”

Deportes

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido con Daniel Muñoz de titular

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido con Daniel Muñoz de titular

Peñarol vs. Santa Fe Copa Libertadores EN VIVO: siga el minuto a minuto online desde Montevideo

América de Cali vs. Macará: hora y dónde ver el partido que los Diablos Rojos deben ganar para avanzar en la Copa Sudamericana

Atlético Bucaramanga confirmó el reemplazo de Leonel Álvarez: Pablo Peirano vuelve al fútbol colombiano

Luka Modrić, figura de la selección de Croacia, se retiraría del fútbol tras el Mundial de 2026