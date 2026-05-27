Fuera de la Copa del Mundo, Wilmar Roldán aprovecha el verano para “piratear” en Colombia

Roldán tiene 46 años y afirma no estar cerca del retiro - crédito Colprensa

En Colombia, la posibilidad de que un partido aficionado o de juveniles sea dirigido por el mejor árbitro del país es una realidad debido a que Wilmar Roldán no será parte de la Copa del Mundo y estará alejado de las canchas profesionales durante los próximos dos meses.

Por disposición de la FIFA, los árbitros colombianos que estarán en Estados Unidos, México y Canadá son el central Andrés Rojas, el asistente Alexander Guzmán y el oficial del VAR Nicolás Gallo.

PUBLICIDAD

La edad (46 años) es el motivo principal por el que Roldán no estará en la Copa del Mundo de 2026 y tampoco estuvo en Qatar 2022, a pesar de que sigue estando vigente y que Conmebol lo utiliza frecuentemente en compromisos de la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Cabe recordar que Roldán sí estuvo en los mundiales de 2014 y 2018, en los que dirigió dos compromisos de fase de grupos en cada edición. A esto se suma haber dirigido partidos de la Copa América en seis ediciones.

PUBLICIDAD

Roldán dirigió partidos en los mundiale de 2014 y 2018 - crédito Colprensa

Este es el listado de árbitros colombianos que han dirigido en la Copa del Mundo:

Wilmar Roldán: es el árbitro central colombiano con mayor participación (cantidad de partidos), dirigió partidos en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Óscar Julián Ruiz: dirigió partidos como árbitro central y participó en los mundiales de Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Armando Pérez Hoyos: fue árbitro asistente en el mundial de Italia 1990, logrando la hazaña de integrar la terna arbitral de la final entre Alemania y Argentina.

Guillermo “Chato” Velásquez: actuó como juez asistente en múltiples partidos de México 1970 (incluyendo la semifinal) y fue árbitro central en Estados Unidos 1994.

John Jairo Toro: participó como juez central en el mundial de Francia 1998.

Roldán aprovecha el mundial para “piratear”

El colombiano será el árbitro de la final de la Copa Imposible - crédito Red Social Facebook

El término “pirata” se utiliza en el fútbol aficionado para referirse a los jugadores que tuvieron paso por el profesionalismo o que por su nivel cobran dinero a cambio de disputar partidos en torneos locales. Este podría ser el concepto con el que se puede describir lo que ha hecho Wilmar Roldán en las últimas semanas, en las que ha sido visto dirigiendo compromisos de torneos juveniles y amateur.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, en la Copa Imposible, que se está desarrollando en Medellín con la participación de equipos sub-17 de Santa Fe, Nacional, Flamengo y otras instituciones, se está promocionando la final con el adicional de que este partido será dirigido por Roldán, el mejor árbitro del país.

En el caso de Roldán, a pesar de que la Liga BetPlay no ha terminado, la presencia de Atlético Nacional en la final, que disputará contra Junior de Barranquilla, hace que el colegiado no pueda estar en la serie por ser antioqueño.

PUBLICIDAD

El colombiano expulsó a jugadores de Argentina y Ecuador en la última fecha de las eliminatorias - crédito Reuters

Luego de confirmar que Roldán no sería parte de la Copa del Mundo, en diálogo con Infobae Colombia el colegiado indicó que no estaba de acuerdo con los parámetros de selección que tiene la FIFA.

“Si usted me va a sacar de un proceso mundialista, que sea porque yo no tengo las condiciones técnicas, físicas, morales… cualquier cosa de esas y yo digo listo. Pero no que porque yo ya fui a unos mundiales, no podía ir a más. Yo quise ir a un mundial y fui a dos. Soy un agradecido de la vida. También por lo que relato ahí en el libro, siempre el fútbol ha sido un eje transversal de mi vida".

PUBLICIDAD

Roldán reveló que tuvo una conversación con la persona que selecciona a los árbitros que harán parte del torneo de naciones y que le demostró su descontento a este individuo.

“Respeto decisiones, pero así no las comparta. Yo creería, y se lo dije a la persona que me dijo que iban a optar por tener otros nombres preseleccionados en su momento. Y se lo dije mirándolo a los ojos, no estoy de acuerdo con usted”.

PUBLICIDAD