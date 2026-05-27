La JEP recibirá cerca de $2.000 millones por movida del Gobierno Petro con el Presupuesto de la Nación: qué tiene que ver España

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia del Sistema Integral de Paz. Sirve para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016 - crédito Colprensa

El Gobierno de Gustavo Petro aprobó una adición presupuestal de $1.687.240.393 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mediante el Decreto 0536 del 25 de mayo de 2026. La asignación proviene de una subvención internacional gestionada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), orientada a reforzar el proceso de justicia transicional en Colombia.

La aprobación de estos recursos responde a la recepción de 500.000 euros otorgados por la Aecid en 2024. Los fondos fueron convertidos a pesos colombianos y canalizados por medio del Ministerio de Hacienda, con la finalidad de respaldar el funcionamiento de la JEP en el ejercicio fiscal de 2026.

PUBLICIDAD

Dicho decreto establece que la adición presupuestal se autoriza ante la recepción de donaciones internacionales, clasificadas como recursos de capital que pasan a formar parte del Presupuesto General de la Nación (PGN). La norma indica que “los recursos de asistencia o cooperación internacional de carácter no reembolsable hacen parte del presupuesto de rentas del Presupuesto General de la Nación y se incorporarán al mismo como donaciones de capital mediante decreto del Gobierno”, lo que asegura la trazabilidad y sometimiento a la vigilancia de la Contraloría General de la República.

El presupuesto inicial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la vigencia de 2026 fue liquidado en $744.658.903.307- crédito Colprensa

El proceso de incorporación de la subvención se inició formalmente en marzo de 2026, cuando la JEP solicitó al Ministerio de Hacienda añadir estos fondos, respaldada por el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Los 500.000 euros ingresaron a cuentas oficiales el 4 de septiembre de 2024 y, después de la monetización, se obtuvo un valor superior a $2.311 millones.

PUBLICIDAD

Finalmente, el monto aprobado para la adición fue de $1.687.240.393, tal como se detalla en el decreto expedido y su anexo presupuestal.

El decreto, firmado por la Presidencia y el Ministerio de Hacienda, autoriza tanto el ingreso como la ejecución de estos fondos para el ciclo fiscal de 2026. El anexo oficial especifica que el total de la suma será destinado a inversión en el sector “Jurisdicción Especial para la Paz”, con lo que se prioriza la seguridad humana, la justicia social y la consolidación de herramientas para la participación efectiva en procesos de justicia transicional y restaurativa.

PUBLICIDAD

Uso y objetivos de los recursos aprobados para la JEP

Según el Decreto 0536, la adición presupuestal tiene como propósito “fortalecer el proceso de administración de justicia por parte de la JEP, apoyando la aceleración de sus decisiones judiciales para contribuir al cierre de la etapa de investigación de los macrocasos de la Sala Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, así como el apoyo al diseño e implementación de un proyecto restaurativo”.

El documento señala que los recursos financiarán diligencias judiciales orientadas al cierre de investigaciones de macrocasos, la provisión de condiciones logísticas y la dotación de infraestructura necesarias para asegurar la participación efectiva de las víctimas.

PUBLICIDAD

Por otra parte, la adición contempla el apoyo a la implementación de iniciativas de reparación simbólica, como el programa restaurativo “Baldosas por la Memoria”.

Asimismo, el anexo presupuestal especifica que la mayor parte de los fondos se canalizarán mediante asistencia técnica a las actuaciones y decisiones judiciales de la justicia transicional y restaurativa. Incluye acciones para fortalecer mecanismos internos de gestión y optimizar los procesos de seguimiento y auditoría, garantizando transparencia en el uso de los recursos internacionales.

PUBLICIDAD

El respaldo político de España a la JEP y al proceso de paz también se expresa en foros internacionales y compromisos oficiales - crédito Mariscal/EFE

Cooperación española e impacto en la justicia transicional colombiana

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, España se mantiene como aliado relevante para Colombia en la implementación de la justicia transicional. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo respaldó programas de construcción de paz, acceso a la justicia y reparación de víctimas, especialmente en regiones afectadas por el conflicto.

Dentro de las iniciativas apoyadas por la Aecid destacan:

PUBLICIDAD

Programa Indígena en Colombia : fortalece las capacidades organizativas y de representación de comunidades indígenas

Programa de Cooperación con Afrodescendientes: dedicado a contribuir a la equidad, la igualdad de género y la prevención de violencias.

Programa de Escuelas Taller: desde hace más de treinta años brinda formación y opciones de empleo a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Colombia lidera en América Latina en cantidad de proyectos financiados mediante el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, mecanismo que permite mejoras en agua potable, saneamiento e infraestructura social.