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En imágenes: El Capitolio Nacional despidió a Totó la Momposina en cámara ardiente con música, flores y color

El féretro de Totó la Momposina llegó en la mañana del miércoles 27 de mayo al Congreso de la República, en el que la despidieron su familia, amigos y figuras públicas

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En el Capitolio Nacional de Bogotá se instaló la cámara ardiente de la cantante Totó la Momposina - crédito @ViceColombia/X

En el Salón Elíptico del Capitolio Nacional de Bogotá se realizó la cámara ardiente de la maestra Totó la Momposina, que falleció el 19 de mayo de 2026 en México a los 85 años. El homenaje se llevó a cabo el miércoles 27 de mayo, luego del proceso de repatriación de su cuerpo, que permanecía en territorio mexicano desde su muerte.

El féretro llegó en horas de la mañana al Capitolio Nacional y fue ubicado en el Salón Elíptico, donde se instaló la cámara ardiente en un acto privado que se extendió hasta las cuatro de la tarde. Posteriormente, el ingreso se abrió al público general, que acudió para despedir a una de las figuras más reconocidas del folclor del Caribe colombiano.

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Las imágenes del lugar mostraron un dispositivo sobrio, con presencia de flores blancas y elementos alusivos a la carrera artística de la cantante. La familia solicitó que no se utilizara el negro como símbolo de duelo, sino prendas claras o de colores, en coherencia con la forma en que la artista se presentó durante su vida en escenarios nacionales e internacionales.

En el Salón Elíptico del Capitolio Nacional de Bogotá se realizó la cámara ardiente de la maestra Totó la Momposina, que falleció el 19 de mayo de 2026 - crédito @ViceColombia/X

Desde el Capitolio, la familia explicó detalles del proceso de repatriación. María Angélica Bazanta, hija de la artista, señaló ante los micrófonos de La FM que el trámite se realizó con apoyo de una funeraria en México y con la coordinación de sus allegados en Colombia.

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“Fue un proceso en el que la funeraria de allá, la San Rafael, se encargó de toda la tramitología. Cuando ya nosotros asumimos todo, yo fui previsiva, entonces ya tenía todo organizado con anticipación. Entonces se hizo necesario hacerlo con cuidado para que no llegara todo a última hora. Ellos se encargaron de todo y ella ya está aquí, como se pudo corroborar. Todo se dio en tiempo y forma y como ella se lo merecía”, dijo Bazanta.

Homenaje musical en el Salón Elíptico del Congreso

El homenaje principal incluyó presentaciones musicales a cargo de los Tambores de Totó y otros artistas invitados. Las interpretaciones se centraron en obras representativas del repertorio de la cantante, que marcó la difusión internacional del folclor del Caribe colombiano.

El ingreso del público se realizará entre las 4:30 p. m. y las 7:00 p. m., con filas constantes de asistentes que acuden al Capitolio Nacional para darle el último adiós. En el lugar también se observó presencia de autoridades y figuras del ámbito cultural.

Por su parte, la cantante Adriana Lucía asistió a la cámara ardiente y habló sobre su relación con la artista fallecida. Su testimonio se centró en el impacto que tuvo en su carrera y en la permanencia de su obra: “Yo tuve el honor de compartir con ella en muchos escenarios, de cantar su música y de hacerle homenaje. Incluso estuve en su último concierto. Verla ahí fue duro, porque uno entiende que es real lo que pasó. Pero los artistas tienen una ventaja y es que su música sigue viva”.

El acto incluyó presentaciones musicales con los Tambores de Totó y artistas invitados - crédito @JuanKarloslos/X
El acto incluyó presentaciones musicales con los Tambores de Totó y artistas invitados - crédito @JuanKarloslos/X

Uno de los momentos centrales del acto ocurrió con la intervención de Marco Vinicio Oyaya, hijo de la artista, que agradeció la presencia de los asistentes y habló sobre la dimensión familiar y pública de su madre.

“Quiero agradecer la presencia de todas las personas que llegaron a este recinto, muchas con dificultades para movilizarse. Estamos aquí para despedir a una persona que significó algo distinto para cada uno. Para nosotros fue nuestra madre, para sus amigos una amiga y para el país una ciudadana. Primero la conocimos como Sonia Bazanta de Oyaya, porque así aparecía en su documento de identidad. Luego entendimos su historia completa”, dijo Oyaya.

En el evento también estuvo presente la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, que acompañó a la familia durante la jornada y participó en los actos oficiales del homenaje. El Capitolio Nacional mantuvo un esquema de ingreso controlado y una programación que combinó intervenciones musicales con mensajes de familiares y artistas cercanos.

Marco Vinicio Oyaya, hijo de la cantante, intervino durante el acto oficial de la despedida de su mamá, Totó la Momposina - crédito Cámara de Representantes/YouTube

El homenaje a Totó la Momposina dejó en el Capitolio Nacional una despedida marcada por la participación de artistas, familiares y público general. El acto se centró en su trayectoria musical y en su reconocimiento como una de las voces más representativas del folclor colombiano.

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