Colombia

El Invima emitió alerta sanitaria por alcohol antiséptico fraudulento: pide suspender su uso y parar las ventas

Una investigación de la entidad reveló que el producto carece de respaldo regulatorio y debe ser retirado del mercado de manera inmediata, teniendo en cuenta que podría generar posibles daños para la salud de la población

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Primer plano de una mano adulta limpiando con una toalla húmeda la mano de un niño con ampollas y enrojecimiento; frasco de alcohol en gel y pañuelos cerca.
El producto podría generar reacciones adversas en la piel - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sobre el alcohol antiséptico marca Aseptic que se comercializa en Barranquilla (Atlántico). Mediante un comunicado, se advirtió que el producto no tiene registro sanitario vigente y que, por esa razón, su venta en Colombia es ilegal, puesto que representa un riesgo para la salud porque no ha sido evaluado en calidad, seguridad ni eficacia.

La entidad precisó que el producto exhibe en su etiquetado una autorización sanitaria expedida mediante la Resolución 2020012824 del 2 de abril de 2020, que ya no está vigente. Ante esta situación, se recordó que la emergencia sanitaria por Covid-19 en Colombia terminó oficialmente el 30 de junio de 2022, de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social.

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Así, las autorizaciones transitorias de fabricación de antisépticos y desinfectantes de uso externo categorizados como medicamentos perdieron vigencia desde esa fecha. Ahora, los alcoholes antisépticos que se comercializan en el país deben contar con el respectivo registro sanitario emitido por la autoridad y cumplir con el Decreto 677 de 1995.

Por esta razón, la autoridad pidió a los consumidores abstenerse de comprarlo o usarlo, pues no está amparado por ningún registro sanitario vigente.

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Así se ve el producto que implica un peligro potencial para quienes lo adquieren y usan, pues se comercializa sin los controles oficiales - crédito Invima
Así se ve el producto que implica un peligro potencial para quienes lo adquieren y usan, pues se comercializa sin los controles oficiales - crédito Invima

El Invima calificó el producto como fraudulento

La alerta surgió tras una denuncia que llevó a una revisión exhaustiva de la entidad, que indicó que el producto es publicitado y comercializado en Barranquilla.

El organismo sostuvo que, al no cumplir con la normatividad vigente, el alcohol Aseptic no ofrece garantías sobre su contenido real, su trazabilidad, su fabricación ni sus condiciones de almacenamiento y transporte. También advirtió que los productos fraudulentos pueden atribuirse propiedades no autorizadas que generan expectativas falsas sobre su verdadera naturaleza, origen, composición o calidad.

Del mismo modo, reiteró que este tipo de productos representa un riesgo para los consumidores porque no ha pasado por evaluación de calidad, seguridad o eficacia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Todos los artículos de desinfección deben estar avalados por el Invima - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Autoridades piden suspender su uso y reportar eventos adversos

El Invima recomendó a cualquier persona que esté usando el producto que suspenda de inmediato su consumo por los riesgos que puede representar para la salud. Asimismo, si una persona ha presentado un evento adverso asociado a su uso, se pidió reportarlo en:

  • El formulario de farmacovigilancia disponible en https://vigiflow-eforms.who-umc.org/co/medicamentos
  • Mediante el correo invimafv@invima.gov.co

La entidad también solicitó a la ciudadanía informar de inmediato al Invima o a las autoridades territoriales de salud si conoce lugares donde el producto se distribuya o comercialice. Y es que muchos productos fraudulentos se venden por internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp, por lo que recomendó no comprar medicamentos, fitoterapéuticos o suplementos dietarios sin registro sanitario vigente.

Para verificar la autenticidad de un producto, el organismo recordó a la ciudadanía que puede consultar el registro sanitario en el enlace oficial del Invima, seleccionando el grupo correspondiente y buscando por nombre del producto, registro sanitario o principio activo.

Invima insta a verificar registros sanitarios antes de adquirir suplementos - crédito Colprensa
Invima insta a verificar registros sanitarios antes de adquirir cualquier producto que pueda afectar su salud - crédito Colprensa

Debido a la preocupación por los efectos adversos, el Invima ordenó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde potencialmente pueda comercializarse el producto. También les pidió tomar las medidas sanitarias correspondientes, gestionar su destrucción e informar al organismo si lo encuentran en algún establecimiento o canal web.

La entidad agregó que los prestadores de salud deben notificar al Invima sobre la adquisición del producto con los datos que suministren los pacientes sobre la dirección y el medio de compra. A los establecimientos titulares, distribuidores y comercializadores, el organismo les ordenó abstenerse de distribuirlo o venderlo porque su comercialización puede dar lugar a medidas sanitarias de seguridad.

Para la Red Nacional de Farmacovigilancia, el instituto solicitó la búsqueda activa de reacciones adversas vinculadas con los productos mencionados en la alerta y su notificación al Invima.

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