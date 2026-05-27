Rey Guerrero, el chef que lleva los sabores del Pacífico por el mundo: “Cada plato es una conversación sobre quiénes somos”

Guerrero habló con Infobae sobre sus raíces y la importancia de representar el país ante el mundo - crédito Suministrada a Infobae

La gastronomía colombiana es una de las más apetecidas en Sudamérica, motivo por el que el chef Rey Guerrero será parte de varios eventos, incluyendo la feria Furia de Chile, para hablar sobre lo mejor de la comida cafetera.

Junto a Claudia Peláez, Guerrero buscará destacar la identidad, memoria y patrimonio cultural del Pacífico colombiano a través de la cocina y su potencial como herramienta para el diálogo intercultural en el continente.

PUBLICIDAD

Rey Guerrero nació en Cali y tiene raíces de Buenaventura, se ha especializado en la cocina tradicional afrocolombiana del Pacífico y durante su trayectoria ha resaltado ingredientes autóctonos y técnicas ancestrales en escenarios internacionales. Ha presentado su cocina en más de 25 países y ha dado visibilidad a productos como la piangua, el coco, el viche y diversas hierbas tradicionales.

El chef representará a Colombia en la Furia de Chile - crédito Suministrada a Infobae

Además de su labor como cocinero, Guerrero es autor del libro Sabores de Resistencia, la cocina de Rey Guerrero, una obra que combina recetas, memorias y relatos de cocineras tradicionales afrocolombianas. El libro fue reconocido en 2025 con el Gourmand World Cookbook Award en Arabia Saudita, en la categoría de Mejor Libro de Literatura y Cultura Afroamericana del Mundo.

PUBLICIDAD

En diálogo con Infobae Colombia, Guerrero habló sobre la importancia de destacar la gastronomía colombiana en el mundo, su amor por el Pacífico y el trabajo investigativo que ha hecho para volverse un experto.

¿Cuál es la importancia de compartir su gastronomía en Latinoamérica?

PUBLICIDAD

“Compartir la gastronomía del Pacífico colombiano en Latinoamérica es tender puentes entre pueblos que han construido su identidad desde el mar, la resistencia y la diversidad cultural. Nuestros sabores cuentan historias de memoria, de herencia afrodescendiente y de comunidades que han preservado conocimientos ancestrales durante generaciones. Estar en Chile representa la oportunidad de demostrar que la cocina no es solo alimento: es cultura viva y una forma de reconocernos como región”.

Guerrero ha llevado la gastronomía de Colombia por más de 25 países - crédito Suministrada a Infobae

¿Qué significa para usted representar al Pacífico colombiano en un escenario internacional como Furia de Chile?

PUBLICIDAD

“Cualquier escenario donde nosotros podamos tener voz es supremamente importante, siempre se nos ha narrado desde otras orillas diferentes a las nuestras y muchas veces esas narraciones son diferentes a la realidad”.

“Representar al Pacífico colombiano en Furia de Chile es llevar esa voz, pero desde el mismo territorio, un territorio que tiene mucho que aportar al mundo desde su cocina y su identidad cultural. Después de cocinar en 25 países, sigo convencido de que cada plato es una conversación sobre quiénes somos y de dónde venimos. Mi propósito es que Latinoamérica descubra en nuestros ingredientes, técnicas y relatos una gastronomía con profundidad, dignidad y enorme valor cultural”.

PUBLICIDAD

¿De qué manera se combinan el conocimiento de la culinaria tradicional y las investigaciones que ha realizado?

“La cocina tradicional es nuestro punto de partida y también nuestra raíz. Todo lo que hacemos nace del respeto por los conocimientos que han sido preservados por generaciones en los fogones del Pacífico colombiano, pero la cocina es un territorio vivo, y por eso la investigación nos permite dialogar con otros saberes sin perder nuestra identidad”.

PUBLICIDAD

Guerrero es caleño y su familia es de Buenaventura - crédito Suministrada a Infobae

¿Qué puede destacar de ese trabajo investigativo en Brasil, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Paraguay y el Amazonas?

“Las experiencias e investigaciones que hemos desarrollado en lugares como Brasil, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Paraguay, Colombia y el Amazonas nos han permitido reconocer conexiones profundas entre pueblos que comparten historias ligadas al agua, la biodiversidad y las herencias afros e indígenas. Somos una misma cultura, tenemos una historia de resistencia compartida, técnicas e ingredientes iguales solo que con nombres diferentes. Lo que hacemos es comprender cómo otras culturas protegen esas mismas memorias alimentarias y las transforman en sus territorios y en propuestas gastronómicas con un valor cultural y social”.

PUBLICIDAD