Colombia

El CNE habría recibido dos denuncias contra Iván Cepeda por la presunta realización de actos públicos a pocos días de las elecciones

En el Decreto 188 de 2026, el Ministerio del Interior se establece que, “a partir del lunes 25 de mayo y hasta el lunes 1 de junio de 2026, solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados”

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En su momento, el CNE confirmó que no había recibido denuncias ni solicitudes de investigación por la realización de eventos por parte de Iván Cepeda - crédito Fernando Vergara/AP
En su momento, el CNE confirmó que no había recibido denuncias ni solicitudes de investigación por la realización de eventos por parte de Iván Cepeda - crédito Fernando Vergara/AP

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habría recibido dos denuncias en contra del candidato presidencial y senador Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, por la presunta realización de actos masivos y públicos de campaña a menos de una semana del desarrollo de las elecciones presidenciales. Las denuncias se basan en la posible violación de lo establecido en el Decreto 188 de 2026 del Ministerio del Interior, en cuyo artículo 6 precisa:

A partir del lunes 25 de mayo y hasta el lunes 1 de junio de 2026, solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados”.

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De acuerdo con Caracol Radio, las denuncias en cuestión irán a reparto para que sean estudiadas en los despachos seleccionados.

En la mañana del 27 de mayo de 2026, ante los medios de comunicación, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, aseguró que para ese momento la autoridad electoral no había recibido ninguna solicitud de investigación relacionada con la realización de eventos de campaña por parte del candidato presidencial de la izquierda.

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Al día de hoy no ha llegado ninguna solicitud de investigación o denuncia sobre este tipo de acciones. La invitación a todos los candidatos es a respetar las reglas de la democracia para que todos sepamos cómo actuar. Una vez llegue la solicitud de investigación o de denuncia, porque, ahorita lo repito, no ha llegado nada al día de hoy, la sala plena tomará las investigaciones y tomará las decisiones correspondientes en estos casos”, precisó.

En desarrollo...

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